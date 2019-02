Все, что нужно знать о Берлинале-2019

В четверг 7 февраля в столице Германии откроется 69-й по счету международный кинофестиваль Берлинале - в Европе четвертый, как говорит его руководитель Дитер Косслик (Dieter Kosslick), по значимости после Каннского и Венецианского. На сей раз 70-летний Дитер Косслик, руководивший Берлинале на протяжении двух десятилетий, в последний раз выступает в роли директора. Какие фильмы и в каких секциях борются за награды в этом году?

Фильм открытия

Картина "The Kindess of Strangers", поставленная датским режиссером Лоне Шерфиг, открывает Берлинале. Фильм повествует о том, как холодным зимним днем в Нью-Йорке встретились четыре человека, каждый из которых переживает тяжелый жизненный кризис. В ленте совместного производства Дании и Канады играют Зои Казан (США), Тахар Рахим (Франция), Андреа Райсборо (Великобритания), Билл Найи (Великобритания).

Сцена из фильма "The Kindess of Strangers" ("Доброта незнакомцев")

Лоне Шерфиг, удостоенная "Серебряного медведя" Берлинале в 2001 году, - одна из семи женщин-режиссеров, работы которых включены в конкурсную программу. Руководитель берлинского кинофорума Дитер Косслик высоко оценивает мастерство Лоне Шерфиг и обещает "чудесное открытие фестиваля".

Основная конкурсная программа

Около 400 фильмов будет показано на Берлинале. 17 из них вошли в конкурсную программу и претендуют на "Золотого медведя" и "Серебряного медведя" - главные награды берлинского кинофестиваля. Среди этих лент новые работы таких именитых режиссеров, как Франсуа Озон (Франция), ИзабельКойшет (Испания), Агнешка Холланд (Польша), Чжан Имоу (Китай).

Свои ленты представят также тяготеющие к политическому кино китайский режиссер Ван Цюаньань, завоевавший в 2017 году "Золотого медведя", и постановщик из Турции Эмин Элпер, творчество которых вызывает большой интерес как среди зрителей, так и среди кинокритиков.

Немецкое кино на фестивале

Немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин (Fatih Akin), одна из самых значимых фигур современного немецкого кинематографа, чьи работы удостоены главных наград кинофестивалей в Берлине и Каннах, а также Европейской кинопремии, представляет в основной конкурсной программе свой новый фильм "Der Goldene Handschuh" ("Золотая перчатка"). В центре сюжета - серийный маньяк-убийца, охотившийся на женщин и орудовавший в Гамбурге в 1970-е годы.

От Германии в борьбе за главные призы Берлинале также участвуют женщины - режиссеры Ангела Шанелек (Angela Schanelec) и Нора Фингшайдт (Nora Fingscheidt). Большое количество картин немецких кинематографистов покажут и в других секциях, а также в специальной программе "Перспективы немецкого кино": 109 из 400 фильмов, вошедших в программу Берлинале, - работы постановщиков из Германии.

Участники из России

Представители России на Берлинском международном кинофестивале - два режиссера-дебютанта. 26-летний Александр Горчилин привез на Берлинале свою кинодраму "Кислота", повествующую о двух друзьях - юных безбашенных московских музыкантах, в жизни которых неожиданно происходит трагическое событие, заставившее обоих честно взглянуть на себя. Этот фильм будет показан в секции "Панорама". А в программе "Сфера" представят картину 31-летнего Александра Золотухина "Мальчик русский". Она повествует историю деревенского парня, который во время Первой мировой войны уходит добровольцем на фронт и в первом же бою лишается зрения.

Жюльет Бинош

Жюри

Лучшие фильмы Берлинале будет выбирать международное жюри, в состав которого вошли немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller), куратор Нью-йоркского музея современного искусства MoMA в сфере кино Раджендра Рой, британская актриса, продюсер и режиссер Труди Стайлер, американский кинокритик Джастин Чанг, чилийский кинорежиссер, сценарист и монтажер, лауреат премии "Оскар" Себастьян Лелио. Председатель жюри - французская актриса, обладательница премии "Оскар" Жюльет Бинош.

Мировые премьеры

В основную конкурсную программу вошло немало кинопремьер. С особым интересом зрители и критики ожидают показа двухсерийного фильма о жизни поэта Бертольта Брехта (Bertolt Brecht) в постановке немецкого режиссера и сценариста Хайнриха Брелоэра (Heinrich Breloer). Большое внимание приковывают включенные в программу документальные ленты, посвященные немецким знаменитостям - фэшн-фотографу Петеру Линдбергу (Peter Lindbergh), актеру Марио Адорфу (Mario Adorf), рок-группе Die Toten Hosen.

От США на суд публики и жюри будет представлен документальный фильм, который может быть интерпретирован как своего рода комментарий к "эре Трампа" - картина под названием "Watergate - Or: How We Learned to Stop an Out of Control President" ("Уотергейт, или Как мы научились останавливать президента, вышедшего из-под контроля") в постановке оскароносца Чарльза Фергюсона.

Программа "Форум нового кино"

В программе-секции "Форум нового кино", которая проходит в 49-й раз и традиционно является площадкой для экспериментального, затрагивающего острые социально-политические проблемы и выходящего за рамки классического формата кино, на сей раз будет показано 39 фильмов. Нынешний "Форум" проходит под знаком литературы, поскольку многие ленты ориентированы на письменные источники, в них используются письма или стихи.

Например, австрийский фильм "Die Kinder der Toten" ("Дети мертвых") стал экранизацией нового романа австрийской писательницы, нобелевского лауреата Эльфриды Елинек (Elfride Elinek). Еще одним ярким событием "Форума" обещает стать демонстрация черно-белой ленты "Mother, I Am Suffocating. This is my last Film About You" ("Мама, я задыхаюсь. Это мой последний фильм о тебе") производства кинематографистов Лесото.

Программа "Панорама"

45 фильмов из 38 стран будут представлены в программе-секции "Панорама". Организаторы обещают показать "противоречивые, смелые, затрагивающие политическую тематику" ленты. Большое число картин создано женщинами и повествуют о женщинах. Многие представляют собой портреты-зарисовки о художницах, актрисах, танцовщицах.

Программа "Ретроспектива"

26 художественных и документальных фильмов, созданных на западе и на востоке разделенной на две части Германии в период 1968 - 1999 годов, включены в программу секции "Ретроспектива". В ее рамках будут представлены работы представителей "нового немецкого кино", среди которых отнюдь не только знаменитый Райнер Вернер Фасбиндер (Rainer Werner Fassbinder), но также женщины-режиссеры Май Шпильс (May Spils) и Ула Штёкль (Ula Stöckl).

Призы

Торжественная церемония вручения наград Берлинале состоится вечером 16 февраля во Дворце фестивалей на Потсдамской площади. Главный приз - "Золотой медведь", присуждаемый за лучший фильм. В прошлом году его завоевала режиссер из Румынии Адина Пинтилие за свой фильм "Не прикасайся", снятый на стыке документального и игрового кино. "Серебряного медведя" вручают в номинациях "лучший режиссер", "лучшая актриса", "лучший актер", "лучший короткометражный фильм", "за выдающиеся достижения в мире киноискусства", "лучшая музыка к фильму", "лучший сценарий".

Почетную премию Берлинского кинофестиваля в нынешнем году получит британская актриса театра и кино Шарлотта Рэмплинг, прославившаяся, в первую очередь, благодаря своей работе в фильмах "Ночной портье" (1974) и "45 лет" (2015). В общей же сложности, в послужном списке Рэмплинг свыше 100 кино- и телефильмов. В рамках Берлинале также состоится вручение премии "Золотая камера" за достижения в сфере кино и телевидения. Среди ее четырех лауреатов – легендарный французский режиссер, сценарист и продюсер, а также известный фотограф Агнес Варда.

Смотрите также:

Роми Шнайдер снова на экране Победа в семи номинациях Премьера картины "3 дня с Роми Шнайдер" состоялась на Берлинале в феврале 2018 года. В апреле она получила высшие награды в области немецкого кино - "Лола" - в семи номинациях: лучший фильм, лучшая женская роль, лучшая женская роль второго плана, лучшая мужская роль второго плана, лучшая режиссерская работа, лучшая операторская работа, лучшая музыка к фильму.

Роми Шнайдер снова на экране Мари Боймер Немецкая актриса Мари Боймер (Marie Bäumer) исполнила в картине главную роль. С юности ей все постоянно твердили о поразительном внешнем сходстве с Роми Шнайдер, но до сих пор она отказывалась ее играть. Согласилась Боймер на данную авантюру, потому что ее убедила идея фильма: рассказать не о кинодиве, а о женщине, переживающей кризис.

Роми Шнайдер снова на экране Фильм о кинозвезде Как снять художественный фильм об иконе европейского кинематографа? Ведь превзойти ее по красоте и фотогеничности невозможно, повсюду - бесчисленные фото- и кинодокументы, запечатлевшие ее молодость на века. Еще живы люди, знавшие ее лично, работавшие с ней. Живы мужчины, ее любившие, и те, кого любила она. Подросло не одно поколение поклонников ее таланта, родившихся уже после ее смерти.

Роми Шнайдер снова на экране Три дня со звездой Как снять кино про кинодиву, о которой вроде бы известно все, и рассказать о ней что-то новое? Режиссеру картины "3 дня с Роми Шнайдер" Эмили Атеф (Emily Atef) это вполне удалось. "Лола", присужденная за лучшую режиссерскую работу года, - наглядное тому подтверждение.

Роми Шнайдер снова на экране Не биография Это не фильм-биография. Режиссер картины не ставила перед собой цели рассказать о личной и творческой судьбе Роми Шнайдер во всех деталях. Фильм повествует о трех днях из предпоследнего года жизни актрисы.

Роми Шнайдер снова на экране Фабула В 1981 году Роми едет на побережье Франции, чтобы привести себя в форму. Ее сопровождает подруга. Туда же она приглашает фотографа Роберта Лебека и репортера журнала Stern Михаэля Юргса. Этот квартет проводит вместе время в беседах, фотосессиях, прогулках. На фото - исполнитель роли репортера Роберт Гвиздек (Robert Gwisdek). Он получил "Лолу" за лучшую мужскую роль второго плана.

Роми Шнайдер снова на экране Документальная основа Отель, в котором жили в 1981 году Роми и компания, до сих пор сохранился и практически не изменился с того времени. В нем и вокруг него и проходили съемки фильма. В основу сценария легли бесчисленные фотографии, сделанные Робертом Лебеком во время короткого "отпуска", и многочасовые записи интервью.

Роми Шнайдер снова на экране Предпоследний год 1981 год стал переломным и самым тяжелым в жизни Роми Шнайдер. Злоупотребление алкоголем и медикаментами привело к ухудшению состояния здоровья. Актрисе удалили почку. Она подала на развод, поскольку отношения с мужем зашли в тупик. А 5 июля в результате несчастного случая погиб ее 14-летний сын Давид: мальчик хотел перелезть через забор, потерял равновесие и напоролся на кол ограды.

Роми Шнайдер снова на экране Кадр из фильма "Прохожая из Сан-Суси" Это кадр из последнего фильма с участием Роми Шнайдер - "Прохожая из Сан-Суси". Снят он был уже после отпуска во Франции, где она пыталась прийти в себя. До премьеры картины актриса не дожила. 29 мая 1982 года ее без признаков жизни обнаружили за письменным столом. Пресса объявила о самоубийстве. В свидетельстве о смерти причиной указана сердечная недостаточность. Вскрытие тела не производилось.

Роми Шнайдер снова на экране Судьба женщины "3 дня с Роми Шнайдер" - это три дня из жизни женщины, переживающей тяжелейший кризис. Она борется за собственную жизнь, но постоянно растравляет сама себя: а хорошая ли она мать и жена? как перестать зависеть от мнения окружающих и прессы? В этом эпизоде фильма фотограф Роберт Лебек снимает Роми Шнайдер вместе с дочерью Сарой.

Роми Шнайдер снова на экране Сара Бьязини - дочь Роми Шнайдер А вот так Сара Бьязини, дочь Роми Шнайдер, выглядит сегодня. Ей 40 лет, по образованию она искусствовед и актриса. Работала в музеях, снималась в кино, играет в театре. Недавно она стала мамой. Автор: Дарья Брянцева