Все итоги 9 сентября в России

В 80 российских регионах прошел единый день голосования. Жители страны выбирали губернаторов, мэров и депутатов разных уровней. Одновременно с этим в десятках городов сторонники оппозиционера Алексея Навального вышли на митинги и шествия против повышения пенсионного возраста. Около тысячи человек задержали. DW подвела главные итоги 9 сентября.

Вторые туры и слабые результаты "Единой России"

В четырех регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов. В Хакасии, Приморском и Хабаровском краях, а также во Владимирской области кандидаты от "Единой России" не смогли набрать больше половины голосов. Точную дату проведения второго тура позже анонсирует ЦИК.

Кроме того, "Единая Россия", по предварительным данным избиркомов, проиграла выборы коммунистам в трех региональных парламентах. КПРФ обошла партию власти в Иркутской области, Хакасии и Ульяновской области.

Также "Единая Россия" лишь с небольшим отрывом победила на выборах в парламент Забайкальского края и набрала чуть более 28% голосов. КПРФ и ЛДПР получили почти по 25%, "Справедливая Россия" - около 9%, таковы результаты после обработки 99% протоколов. По словам представителей движения "Голос", партия власти ни разу не уступала на выборах в региональные парламенты с 2007 года.

"Там, где раньше "Единая Россия" уверенно набирала 80%, она сдала позиции. Сейчас мы видим разгерметизацию политического пространства. Но эта мера - вынужденная. Это - не задача администрации президента выпустить пар, а скорее этот пар уже рвется сам", - сказал DW руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Несмотря на то, что участки для голосования в Москве работали до 22:00, явка избирателей составила всего 30,36%

Главное, что создало негативный фон для кандидатов от "Единой России" и повлияло на результат выборов, - общая антиистеблишментная волна и изменение пенсионного законодательства, считает политолог Евгений Минченко. "В конкретных регионах сыграли факторы внутриэлитной борьбы, усталости от губернаторов, которые слишком долго сидят на своих постах", - уточнил он.

Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал результаты партии в день выборов "достойным". "Партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов Федерации, где проходили выборы", - заявил Медведев в штабе по окончанию голосования.

Собянин снова мэр

На выборах в Москве победил действующий градоначальник, единоросс Сергей Собянин. По результатам обработки более 90% протоколов избирательных комиссий, он получил около 70% голосов избирателей. Собянин уже заявил, что этот срок для него - последний.

Необычные выборы мэра прошли в Якутске. Там город возглавила молодая женщина, лидер "Партии за возрождение России" Сардана Авксентьева. "Несмотря на то, что это удаленная территория, очень молодой город. Много студентов, средний возраст жителя - 30 лет. И эти люди выбрали градоначальника по себе", - поясняет Илья Гращенков.

Явка и сообщения о нарушениях

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, подводя итоги выборов, оценила обстановку на избирательных участках как "нормальную". По ее данным, серьезных нарушений на выборах за исключением нескольких случаев в Бурятии не зафиксировано.

Массовых и грубых фальсификаций стало меньше, подтвердил DW cопредседатель ассоциации "Голос" Григорий Мельконьянц. По его словам, сигналы о вбросах были лишь по трем-четырем регионам. Расследования наблюдателей по ним уже начались.

"В группе регионов проходил подкуп избирателей, - заметил Мельконьянц. - Работали технологии из 1990-х: это и деньги, и водка, и всякие разные блага. Все это я связываю со снижением уровня жизни избирателей. Не исключаю, что все это будет и дальше. Потому что люди заинтересованы получить хоть какую-то материальную выгоду от своего участия в выборах". В основном речь идет о принуждении к голосованию за явку, а не за конкретного кандидата.

Впрочем, и ЦИК, и независимые наблюдатели не отметили резкого снижения или повышения явки. Примерно в половине регионов явка была выше, чем на предыдущих аналогичных выборах, или незначительно ниже, сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Однако в Москве, несмотря на сотни миллионов рублей, затраченных на кампанию по информированию избирателей, явка снизилась. Она составила 30,36% избирателей против аналогичных выборов в 2013 году. Тогда на выборах участвовал Алексей Навальный, и явка была 32,03%. "Когда участвовал Навальный, явку обеспечивала высококонкурентная борьба. Сейчас же недостаток конкуренции пытались компенсировать агрессивным привлечением избирателей на участки", - сказал Мельконьянц.

Акции сторонников Навального и задержания

Помимо выборов, 9 сентября в десятках городов прошли митинги сторонников Навального против пенсионной реформы. Их участники требовали отменить повышения возраста выхода на пенсию. Почти все акции не были согласованы местными властями. В нескольких городах сотрудники ОМОНа и Росгвардии применяли физическое насилие против демонстрантов: били дубинками, выхватывали из толпы и волокли в автозаки.

В результате, по всей стране, по данным ОВД "Инфо", задержали более тысячи человек. МВД говорит о чуть более сотни задержанных. Кроме того, по данным на утро понедельника, на двоих участников в Москве заведены уголовные дела по статье о насилии в отношении полиции.

Самые жесткие и массовые задержания были в Санкт-Петербурге. Из двух тысяч человек, вышедших на несогласованную акцию, полиция задержала, по разным оценкам, около 500 митингующих.

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