Все больше немцев становятся жертвами киберпреступников. Как защитить себя?

Более тысячи немецких пользователей интернета в возрасте старше 16 лет приняли участие в репрезентативном опросе, который провело объединение фирм, специализирующихся в Германии на цифровых технологиях, - Bitkom. Результат вызывает тревогу: 55 процентов из них рассказали о том, что стали в 2019 году жертвами киберпреступников. Главную опасность представляют здесь вирусы-шифровальщики, которые усложняют или вообще делают невозможной работу персональных компьютеров и смартфонов.

Жертвами так называемого фишинга, когда скаченное незнакомое и вредоносное приложение выуживает и передает злоумышленникам логины и пароли, стали 25 процентов опрошенных. У многих из них были сняты в интернете деньги с банковского счета.

Судя по результатам опроса, каждый пятый пользователь в Германии был обманут, когда что-то приобретал в онлайн-магазинах. Таких мошенников обычно нелегко разоблачить и еще труднее вернуть деньги назад. Еще 9 процентов подверглись оскорблениям и угрозам.

Как уберечься от мошенников - или, по крайней мере, усложнить жизнь киберпреступникам? Во многом проблемы у пользователей возникают из-за пренебрежения правилами кибербезопасности.

Зачем кому-то меня взламывать?

Пренебрежение собственной безопасностью в Сети ведет к массовым взломам и заражениям устройств. Большинство хакеров нацелено на получение коммерческой выгоды. Если на компьютере пользователя нет ценной информации о банковских картах или государственных тайнах, то вполне возможно, что подобная информация окажется на компьютерах его друзей. Проникнуть на компьютеры знакомых жертвы или попросить их о "помощи", получить банковские реквизиты или данные паспорта становится легче.

Мои пароли никто не взломает?

Пароли "123456", "123456789", "qwerty", "12345678" и "111111", по версии компании Keeper (производит ПО для хранения паролей), стали самыми распространенными среди людей, которых взломывают киберпреступникиу. Несколько лет назад в Keeper подобрали 25 самых распространенных паролей и заявили, что более 50 процентов людей используют именно их.

То есть, чтобы взломать чей-нибудь почтовый ящик, систему интернет-банкинга или облачное хранилище, достаточно подставить один из перечисленных ресурсом паролей. Для этого уже существуют программы (bruteforce), которые методом перебора подставляют цифры и подбирают пятизначный пароль за несколько секунд.

Оптимально пароль должен состоять не менее чем из 10 символов, содержать в себе буквы, цифры, знаки препинания и иметь разный регистр (заглавный и прописной). Символы подобного пароля не должны складываться в слова или устойчивые выражения (даже если транслитом). Также не рекомендуется использовать один пароль для разных сервисов или пользоваться "секретными вопросами": кличка вашей первой собаки, девичья фамилия матери и т. д. Конечно, запомнить несколько разных подобных паролей сложно, но для этого используются специальные менеджеры паролей, которые будут генерировать и запоминать их.

У меня очень сложный пароль, я могу не бояться хакеров?

Чтобы защититься от взлома, одного хорошего пароля недостаточно. Именно поэтому на большинстве сервисов и на всех банковских сайтах в ЕС сейчас используют двухфакторную аутентификацию (2FA). При этом методе система распознает пользователя по двум признакам. Как правило, это что-то, что пользователь знает (например пароль или пин-код). Вторым признаком может стать вещь, которая принадлежит пользователю, например, смартфон. На него приходит смс-оповещение с новым паролем, или push-уведомление, на котором нужно подтвердить вход.

И третий фактор - биометрика пользователя. Это отпечаток пальца или сканирование лица. Пользоваться каким-то одним методом небезопасно. Даже отпечаток пальца можно "снять" с экрана смартфона или восстановить по фотографии, как это сделал, например, хакер Starbug, подделав отпечатки пальцев тогдашнего министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Можно спокойно открыть ссылку от друга, хотя мы давно не общались?

Будьте осторожны! Вполне может быть, что компьютер этого друга взломали, - и вас пытаются взломать тоже. Это называется "фишинг": бдительность пользователя усыпляется якобы важным сообщением, используя примерно такие заголовки: "счет-фактура", "договор" или "смотри, какое видео с тобой я нашел". Пользователь запускает полученное вложение, и происходит скачивание вредоносного ПО, которое "прикидывается" текстовым файлом. Но если нажать на свойства "договора", то можно увидеть, что этот файл имеет расширение "exe", вместо "txt".

Или пользователь переходит по ссылке и оказывается якобы на стартовой странице соцсети или почтового сервиса. Посчитав, что его "выкинуло" из системы, пользователь может ввести повторно свой логин и пароль. Однако такая страница оказывается лишь подделкой, а данные пользователя попадают в руки злоумышленников. Именно эта история произошла с одним из членов Демократической партии США. В результате перехода по сторонней ссылке он заполнил формы якобы почтового ящика, а злоумышленники получили доступ к почте однопартийцев Хиллари Клинтон. В случае обнаружения подобных писем их следует сразу отмечать как спам и ни в коем случае не открывать.

А как я распознаю, что сайт не подделка?

Если вы перешли по ссылке из письма на популярный сайт, то перепроверьте его адресное имя. Фальшивый сайт почтового сервиса Google, например, вместо "gmail.com" может быть "hmail.com". Разница незначительна, но она есть. Также стоит обратить внимание на протокол безопасности сайта (это те самые буквы, которые стоят перед адресом).

Сайты-фальшивки редко применяют "https" протокол, который использует шифрование. Кстати, посещать лучше те сайты, которые используют именно этот протокол, а не "http". Это не значит, что их сложнее взломать, но если хакеры вклинятся в передачу информации между сайтом и пользователем, то ничего в ней не поймут.

У меня есть антивирус. С ними мне ничего не грозит?

Антивирус полезен, но только если речь идет об уже известных вирусах, которые добавлены в его библиотеку. Если вирус совсем новый, то программа-антивирус не распознает вредоносное ПО. Таким образом, можно защититься от начинающих хакеров, но если вы стали целью атаки профессионального хакера, то он, скорее всего, обойдет антивирус. Поэтому очень важно постоянно обновлять антивирусные программы.

Как еще я могу себя обезопасить?

В последнее время участились атаки "вымогателей" (ransomware). Например, хакеры шифруют данные компьютера жертвы. Их интересует не содержание жесткого диска компьютера, а биткоины, которые они требуют за расшифровку. Важно не платить шантажистам, так как никаких гарантий того, что они выполнят свои обещания, вы не получите.

Атака вируса Wanna Cry весной 2017 года показала, как важно вовремя обновлять операционную систему и ни в коем случае не пользоваться "пиратским" софтом. Также не забывайте делать резервное копирование, чтобы в случае заражения компьютера его можно было вернуть в состояние до момента, когда он еще не был заражен. Кстати, большинство вирусов-шифровальщиков активируются после перезагрузки, так что если вы поняли, что подхватили вирус, не спешите выключать компьютер. Попытайтесь избавиться от него во время этой рабочей сессии при помощи антивируса или бэкапа компьютера.

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