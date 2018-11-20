 Все больше людей в мире гибнет от наземных мин | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.11.2018

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Мир

Все больше людей в мире гибнет от наземных мин

По данным Международной организации инвалидов, число жертв и пострадавших в мире от наземных мин в последние годы неуклонно растет. Люди, получившие ранения, нуждаются в медицинской помощи еще долгое время после войн.

Предупреждение о минах на востоке Украины

Предупреждение о минах на востоке Украины

В 2017 году по меньшей мере 7239 человек погибли и получили ранения от наземных мин, неразорвавшихся бомб и самодельных взрывных устройств. Как говорится в докладе "Landmine Monitor 2018" Международной организации инвалидов (Handicap International), опубликованном во вторник, 20 ноября, из них более 4400 были ранены и почти 2800 - убиты. Отмечается, что число жертв в последние годы неизменно растет: в 2015 году погибли около 1700 человек, а в 2016-м - 2100.

Контекст

С 2014 года бундесвер перевозит раненых из Киева на лечение в Германию - поначалу жертв столкновений во время Майдана, потом - солдат из Донбасса. Сейчас в ФРГ стали критиковать эту помощь. (12.08.2018)

ФРГ предоставит убежище членам гуманитарной организации "Белые каски", которые вынуждены были покинуть Сирию из-за угрозы их жизням. На кого рассчитывать сирийцам, когда уйдут последние волонтеры? (22.08.2018)

В 2014 году общее число пострадавших составляло без малого 4000, а в 2016 этот показатель достиг самой высокой отметки с начала века - около 9400, указывается в документе.

Большинство пострадавших насчитывается в Афганистане, за ним следуют Сирия, Украина и Ирак. В общей сложности жертвами мин стали жители 53 стран и территорий мира. Согласно докладу, речь идет прежде всего о гражданских лицах (87 процентов), почти половина из них - дети.

Представившая доклад в Женеве Международная кампания за запрет наземных мин указывает, что люди, получившие увечья в результате разрывов мин, нуждаются в медицинской помощи еще долгое время после окончания вооруженных конфликтов.

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    Автор: Павел Лось


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