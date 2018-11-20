Все больше людей в мире гибнет от наземных мин

В 2017 году по меньшей мере 7239 человек погибли и получили ранения от наземных мин, неразорвавшихся бомб и самодельных взрывных устройств. Как говорится в докладе "Landmine Monitor 2018" Международной организации инвалидов (Handicap International), опубликованном во вторник, 20 ноября, из них более 4400 были ранены и почти 2800 - убиты. Отмечается, что число жертв в последние годы неизменно растет: в 2015 году погибли около 1700 человек, а в 2016-м - 2100.

В 2014 году общее число пострадавших составляло без малого 4000, а в 2016 этот показатель достиг самой высокой отметки с начала века - около 9400, указывается в документе.

Большинство пострадавших насчитывается в Афганистане, за ним следуют Сирия, Украина и Ирак. В общей сложности жертвами мин стали жители 53 стран и территорий мира. Согласно докладу, речь идет прежде всего о гражданских лицах (87 процентов), почти половина из них - дети.

Представившая доклад в Женеве Международная кампания за запрет наземных мин указывает, что люди, получившие увечья в результате разрывов мин, нуждаются в медицинской помощи еще долгое время после окончания вооруженных конфликтов.

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