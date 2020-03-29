Всем москвичам запретили покидать дома без экстренной надобности

Жители Москвы с 30 марта должны будут находиться на домашнем режиме самоизоляции независимо от возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра города Сергея Собянина, опубликованном в воскресенье, 29 марта.

Покидать квартиру можно будет только в случае обращения за экстренной медицинской помощью или при угрозе жизни и здоровью. Жители смогут ездить на работу, если они обязаны работать из офиса, совершать покупки в магазине или аптеке рядом с домом, выносить мусор или гулять с домашними животными, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Ранее такой режим должны были соблюдать лишь люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт).

В сообщении говорится, что контроль будет ужесточаться, однако подробности не сообщаются. Кроме того, отдельно поясняется, что домашний режим не запрещает гражданам уезжать из Москвы. Главное избегать передвижения по городу без веской причины.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Москве превысило тысячу человек. Ранее в городе по указу градоначальника приостановили работу почти 55 тысяч магазинов и предприятий общественного питания. Собянин посетовал на то, что около 20 процентов пожилых москвичей не соблюдают режим самоизоляции. Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в городе нерабочей.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:



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