Всемирная выставка ЭКСПО (Expo)

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Всемирная выставка Expo-2025 пройдет в японской Осаке. Этот город уже проводил Expo в 1970 году под девизом "Конструирование будущего общества для наших жизней".
На ярмарке в Гамбурге показали изобретения, которыми будут оснащены современные лайнеры. Российский лоукостер "Победа" уже заявил о желании приобрести "стоячие" кресла.
Решение Парижа принято по финансовым причинам, говорится в письме премьер-министра Филиппа оргкомитету. На проведение выставки претендуют теперь лишь Россия, Япония и Азербайджан.
Капсулы для сна, изящная пластиковая посуда и мини-кинотеатры в спинках кресел: DW знакомит с новинками ярмарки дизайна пассажирских самолетов Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.
Капсулы для сна, изящная пластиковая посуда и мини-кинотеатры в спинках кресел - DW знакомит с новинками ежегодной ярмарки дизайна пассажирских самолетов в Гамбурге.
Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев остается под домашним арестом. И это не прибавляет имиджевых очков казахстанской власти, уверены аналитики, опрошенные DW.
Всемирная выставка Expo-2015 в Италии завершилась, на церемонии закрытия флаг Expo-2017 официально передан Астане. Выставку в Милане посетили более 20 миллионов человек.
Расследование беспорядков в ходе столкновений демонстрантов с полицией в день открытия Всемирной выставки Expo-2015 начала прокуратура в Милане. Были задержаны 15 участников акций.
Массовые протесты против открытия в Милане Всемирной выставки Expo-2015 переросли в столкновения с полицией. В стычках с демонстрантами пострадали 11 полицейских.
Екатеринбург проиграл Дубаю в борьбе за право принимать Всемирную выставку в 2020 году. Арабский эмират обошел российский город в третьем раунде голосования.
6 марта в рамках туристической ярмарки ITB состоялась пресс-конференция, на которой представители Казахстана рассказали о подготовке к Expo-2017 в Астане. Подробности - в материале DW.
Всемирная выставка Expo-2012 начинает работу в южнокорейском городе Йосу. Темами трехмесячной экспозиции являются бережное использование ресурсов мирового океана и защита моря и прибрежных районов.
Астана надеется выиграть в конкурсе на проведение всемирной выставки Expo-2017. Пока единственным ее соперником является бельгийский Льеж. В организацию мероприятия Казахстан готов вложить миллиард долларов.
Expo-2010 - крупнейшая до сих пор всемирная выставка - завершилась в Шанхае. Она проводилась под девизом "Лучший город, лучшая жизнь". Первый приз получила Германия, второй - Россия.
В китайском Шанхае всемирная выставка Expo открыла двери для широкой публики. В немецком павильоне работают экспозиции, посвященные четырем городам: Гамбургу, Дюссельдорфу, Бремену и Фрейбургу.
Всемирная выставка Expo первый и единственный раз проходила в Германии в 2000 году. Принесла ли она прибыль и что осталось от шикарных павильонов?
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