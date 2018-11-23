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Всемирная выставка ЭКСПО (Expo)

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Dotonbori, Osaka, Kansai region, Honshu island, Japan, Asia | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Осака опередила Екатеринбург и Баку в борьбе за право провести Expo-2025 23.11.2018

Всемирная выставка Expo-2025 пройдет в японской Осаке. Этот город уже проводил Expo в 1970 году под девизом "Конструирование будущего общества для наших жизней".
Der Serviceroboter THKR-7+ der Japanischen Firma THK wird am 04.04.2017 in Hamburg auf der Aircraft interiors Expo Hamburg gezeigt. Auf der Messe vom 04.04 bis 06.04.2017 geht es um das Innenleben von Passagierflugzeugen. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Самолет будущего: "стоячие" кресла и робот-стюард 20.04.2018

На ярмарке в Гамбурге показали изобретения, которыми будут оснащены современные лайнеры. Российский лоукостер "Победа" уже заявил о желании приобрести "стоячие" кресла.
ARCHIV - Der Eiffelturm in Paris (Frankreich) spiegelt sich am 19.05.2016 in einer Pfütze. (zu dpa «Glasmauer um den Eiffelturm soll Besucher schützen» vom 09.02.2017) Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Франция отозвала заявку на проведение Expo-2025 21.01.2018

Решение Парижа принято по финансовым причинам, говорится в письме премьер-министра Филиппа оргкомитету. На проведение выставки претендуют теперь лишь Россия, Япония и Азербайджан.
Das Modell einer Kabine des neuen Airbus A330neo ist am 05.04.2016 in Hamburg auf der Fachmesse «Aircraft Interiors Expo» zu sehen. Die Hamburger Fachmesse für die Inneneinrichtung von Flugzeugkabinen ist ein wichtiger Branchentreff mit mehr als 500 Ständen in sieben Messehallen. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/C. Charisius

Фоторепортаж: Как будут выглядеть в будущем пассажирские самолеты 28.04.2016

Капсулы для сна, изящная пластиковая посуда и мини-кинотеатры в спинках кресел: DW знакомит с новинками ярмарки дизайна пассажирских самолетов Aircraft Interiors Expo в Гамбурге.
Выставка Aircraft Interiors Expo в Гамбурге

Будущее пассажирских самолетов 28.04.2016

Капсулы для сна, изящная пластиковая посуда и мини-кинотеатры в спинках кресел - DW знакомит с новинками ежегодной ярмарки дизайна пассажирских самолетов в Гамбурге.
Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

Дело Матаева наносит ущерб репутации Казахстана 11.03.2016

Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев остается под домашним арестом. И это не прибавляет имиджевых очков казахстанской власти, уверены аналитики, опрошенные DW.
epa05005413 Italian President Sergio Mattarella (C) speaks during the closing ceremony of the Milan Expo 2015 in the Open Air Theatre, in Milan, Italy, 31 October 2015. The event, which opened on 01 May 2015 under the banner 'Feeding the Planet, Energy for Life', has attracted a record 21 million visitors. EPA/MOURAD BALTI TOUATI +++(c) dpa - Bildfunk+++

Казахстан официально принял флаг всемирной выставки Expo 01.11.2015

Всемирная выставка Expo-2015 в Италии завершилась, на церемонии закрытия флаг Expo-2017 официально передан Астане. Выставку в Милане посетили более 20 миллионов человек.
MILAN, ITALY - MAY 01: The police stand off during the demostration against Expo 2015 at Milano on May 1, 2015 in Milan, Italy. The traditional parade of May 1 to Labor Day weekend, has turned into a violent protest against the opening of Expo 2015. Pier Marco Tacca / Anadolu Agency

В Милане расследуют беспорядки на открытии Всемирной выставки 02.05.2015

Расследование беспорядков в ходе столкновений демонстрантов с полицией в день открытия Всемирной выставки Expo-2015 начала прокуратура в Милане. Были задержаны 15 участников акций.
Clashes against police during demonstration in downtown Milan on May 1, 2015 to protest against the Universal Exposition Milano 2015 that will run from May 1st, 2015 to October 31, 2015 on the theme Feeding the Planet and Energy for Life. (Photo by Christian Minelli/NurPhoto)

Беспорядки омрачили открытие Всемирной выставки в Милане 01.05.2015

Массовые протесты против открытия в Милане Всемирной выставки Expo-2015 переросли в столкновения с полицией. В стычках с демонстрантами пострадали 11 полицейских.
DIE BILDER DÜRFEN NUR FÜR DIESE BILDERGALERIE VERWENDET WERDEN Ostkreuz Dubai (©Thomas Meyer-OSTKREUZ) Schlagworte: Ostkreuz, Fotografie Wer hat das Bild gemacht?: Thomas Meyer Wann wurde das Bild gemacht?: ? Wo wurde das Bild aufgenommen?: Dubai Bildbeschreibung: Panorama von Dubai In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: einmalig nur für diese Bildergalerie

Екатеринбург уступил Дубаю в праве проведения "Экспо-2020" 27.11.2013

Екатеринбург проиграл Дубаю в борьбе за право принимать Всемирную выставку в 2020 году. Арабский эмират обошел российский город в третьем раунде голосования.
Pressekonferenz Expo Kasachstan Aufgenommen von mir in Berlin am 06.03.2013

Expo-2017 в Астане приглашает гостей 08.03.2013

6 марта в рамках туристической ярмарки ITB состоялась пресс-конференция, на которой представители Казахстана рассказали о подготовке к Expo-2017 в Астане. Подробности - в материале DW.
epa03212783 A photo made available on 10 May 2012 shows the Big O, a landmark of the 2012 Yeosu Expo used for nightly laser and light shows, during the media preview at the expo site in the port city of Yeosu, 455 kilometers south of Seoul, South Korea, on 09 May 2012. The 12 May to 12 August 2012 expo takes place under the theme, 'The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and Sustainable Activities' with more than 100 nations and international organizations expected to participate. EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

В южнокорейском Йосу открывается Expo-2012 11.05.2012

Всемирная выставка Expo-2012 начинает работу в южнокорейском городе Йосу. Темами трехмесячной экспозиции являются бережное использование ресурсов мирового океана и защита моря и прибрежных районов.
Kasachstan bewirbt sich um die Ausrichtung der EXPO 2017. Foto: DW-Korrespondentin Jaroslawa Naumenko, 16.04.2011

Казахстан готовит миллиард для Expo-2017 17.04.2012

Астана надеется выиграть в конкурсе на проведение всемирной выставки Expo-2017. Пока единственным ее соперником является бельгийский Льеж. В организацию мероприятия Казахстан готов вложить миллиард долларов.
ACHTUNG: Nur zur Expo 2010! Alle Fotos, Abbildungen, Filme, Texte und Logos sind ausschließlich zur redaktionellen Nutzung freigegeben. *** eingegeben Mitte Mai 2010

Германия получила первый приз на Expo-2010 31.10.2010

Expo-2010 - крупнейшая до сих пор всемирная выставка - завершилась в Шанхае. Она проводилась под девизом "Лучший город, лучшая жизнь". Первый приз получила Германия, второй - Россия.
Visitors take snaps in front of the Germany Pavilion at the site of the 2010 World Expo in Shanghai, China on 24 April 2010. The Expo organizers have received feedback from some 200,000 people who visited the venue during the trial run in the last days. An estimated 70 million people from around the world are expected at the six-month event, which opens on 01 May 2010. EPA/QILAI SHEN +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие фирмы демонстрируют на Expo-2010 дома будущего 01.05.2010

В китайском Шанхае всемирная выставка Expo открыла двери для широкой публики. В немецком павильоне работают экспозиции, посвященные четырем городам: Гамбургу, Дюссельдорфу, Бремену и Фрейбургу.
Allein auf weiter Flur: Der litauische Pavillon

Павильоны Expo-2000 в Ганновере гниют и ржавеют 28.04.2010

Всемирная выставка Expo первый и единственный раз проходила в Германии в 2000 году. Принесла ли она прибыль и что осталось от шикарных павильонов?
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