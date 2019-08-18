 Всего более тысячи человек погибли из-за наводнений в Индии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Всего более тысячи человек погибли из-за наводнений в Индии

Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями, в результате погибли 1038 человек.

Наводнение в Индии

Наводнение в Индии

Контекст

Горящая Арктика и дошедший до Поволжья сибирский дым становятся символами все более серьезных последствий глобального изменения климата. И предвестниками его дальнейшего ускорения. (26.07.2019)

Жара, накрывшая этим летом Европу, - следствие глобального потепления, а в будущем экстремальные погодные явления будут повторяться все чаще. Группа ученых нашла тому новые доказательства. (09.08.2018)

Всего с июня из-за наводнений в Индии погибли более тысячи человек, сообщает в воскресенье, 18 августа, dpa. В девяти регионах, главным образом на северо-востоке и на западе страны, ливни унесли жизни 1038 человек, заявляет "министерство родного края" Индии. Большинство их них утонули, погибли из-за оползней или обрушения зданий.

Так, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале - 155, в Западной Бенгалии - 154, в Бихаре - 130. Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями. Сезон дождей, как правило, длится в этом регионе до сентября.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Рюден

    Наводнения в Германии

    Эта фотография была сделана утром в среду, 26 июля, в немецкой федеральной земле Нижняя Саксония около города Гослар. Здесь в Рюдене после обильных и продолжительных дождей вышла из берегов река Нетте, затопив жилые районы.

  • Гослар

    Наводнения в Германии

    Так сейчас выглядит исторический центр древнего немецкого города Гослар в Нижней Саксонии. В другом нижнесаксонском городе - Хильдесхайме - в четверг, 26 июля, начали даже готовиться к эвакуации жителей.

  • Эшерсхаузен

    Наводнения в Германии

    От наводнений в Германии в конце июля страдают центральные регионы страны, в первую очередь - Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт, где на многих реках уже объявлена четвертая, то есть высшая, степень тревоги.

  • Вернигероде

    Наводнения в Германии

    Эта фотография сделана в Саксонии-Анхальт около города Вернигероде рядом с железной дорогой на гору Броккен.

  • Нижняя Саксония

    Наводнения в Германии

    Пожарные расчеты круглыми сутками откачивают воду из залитых подвалов и выезжают на другие вызовы, связанные с непогодой. Как сообщают немецкие метеорологи, в этих местах за один день выпало от 50 до 80 литров дождя на квадратный метр, кое-где даже около 100 литров, что превышает месячную норму.

  • Гёттинген

    Наводнения в Германии

    Обильным дождям на этой неделе здесь предшествовали продолжительные осадки, поэтому почва больше не может впитывать воду, что привело к быстрому повышению уровня ручьев и небольших рек. Эта фотография сделана на реке Ленне около Гёттингена в Нижней Саксонии. При этом на больших реках, Эльбе и Заале, опасности наводнений нет.

  • Кельн

    Наводнения в Германии

    Канализация с такими массами воды этим летом во многих местах тоже не справляется. Эта фотография была сделана 19 июля в Кельне в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Кельн

    Наводнения в Германии

    Еще одна фотография из Кельна. Синоптики ожидали дождь в среду ночью, но ливень случился днем и многих застал врасплох.

  • Кельн

    Наводнения в Германии

    В Кельне затопило не только улицы, но и одну из станций городского метро. Непогода не обошла стороной и немецкую столицу. В Берлине в прошлое воскресенье, 23 июля, пожарные команды выезжали откачивать воду из подвалов и расчищать дороги более 400 раз.

  • Хеннингсдорф

    Наводнения в Германии

    Эта фотография была сделана в бранденбургском Хеннингсдорфе. В прошлую субботу в этих местах с приходом дождей резко упала температура воздуха - с 30 до 20 градусов, чему многие жители были рады.

  • Мёнхенгладбах

    Наводнения в Германии

    Увы, июльская непогода в Германии не обошлась без жертв. Владелец этого велосипеда попал в больницу в Мёнхенгладбахе в Северном Рейне - Вестфалии, получил травмы, но врачи спасли его жизнь. Однако в этой же федеральной земле в городе Дортмунд погибла женщина, на которую упало дерево, когда она ехала на велосипеде.

  • Мюнхен

    Наводнения в Германии

    Так в прошедшие выходные выглядело небо над Мюнхеном. В эти же дни сильные грозы прошли над Гессеном. В ближайшие дни дождливая погода в Германии сохранится.

    Автор: Сабрина Пабст, Максим Нелюбин


Смотреть видео 14:22

Катастрофа федерального масштаба: глобальное потепление ударило по Сибири? DW Новости

Контекст

Наводнения в Германии

В разгар лета в Германии установилась дождливая погода. На повестке дня - грозы, ливни, наводнение и резкое похолодание. (26.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Катастрофа федерального масштаба: глобальное потепление ударило по Сибири? DW Новости  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Шторм и наводнения на севере Германии (06.01.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"?  

Глава МВД ФРГ назвал условия лишения статуса беженца  

Меркель оценила роль Венгрии в объединении Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно