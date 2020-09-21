 Вредный балет: что произошло в берлинской школе? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.09.2020

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Культура и стиль жизни

Вредный балет: что произошло в берлинской школе?

Суровая муштра, психическое насилие, - после скандала в государственной балетной школе Берлина прошла проверка. Нужны реформы и отступление от "русского метода", считают эксперты.

Государственная балетная школа Берлина

Две престижные балетные школы Европы - академия балета при Венской государственной опере в прошлом году и государственная балетная школа Берлина - в этом - привлекли к себе внимание скандалами. Их руководство и преподавателей обвиняли в систематическом вреде благополучию детей, физическом и психическом насилии учеников.

Директор и художественный руководитель берлинской школы были уволены. Школу пока закрыли. Кроме того, как и в Вене, в Берлине была создана специальная комиссия для расследования дела, а точнее - две. Ситуацию проясняла группа экспертов, созванная сенатором Берлина по вопросам образования, и независимая группа из психологов и педагогов, которая провела интервью с родителями, учениками и преподавателями - сюда обратились почти 270 человек. Недавно были представлены итоговые доклады.

Что не так с балетной подготовкой в Берлине

Отчет по результатам интервью в целях защиты собеседников деталей не раскрывает, но, по словам психолога Эльке Новотни (Elke Novotny), многие высказывания пострадавших задевают за живое. Нынешние и бывшие ученики говорят о культуре страха, суровой муштре и физическом стрессе с побоями, словесными нападками и унижениями со стороны учителей, которые запускали в детей связки ключей и даже стулья. Но для многих хуже физического было психологическое насилие - дискриминация, угрозы и оскорбления, бодишейминг, дефицит сострадания и дружеского участия. "Для детей в возрасте 12-13 лет это невыносимо", - уверена психолог.

Ученики балетной школы Берлина

Ученики балетной школы Берлина

Группа экспертов требует глубинных реформ и рекомендует предоставить ученикам, родителям и коллегам возможность влиять на учебный процесс. В будущем те, кто занимается преподавательской деятельностью в балетной школе, в обязательном порядке должны получать педагогическое образование. На вступительных экзаменах должны присутствовать внешние балетные эксперты. Должна быть выработана концепция по защите здоровья детей и определены сотрудники, которым ученики могли бы доверить свои проблемы и которые могли бы поддержать советом. Что удивительно, среди родителей и учеников были и те, кто встали на сторону школы, считая, что повышенные требования - часть балетного образования.

Балетное образование по русскому методу

"Конечно, это спорт высоких достижений, без большой физической работы балет не функционирует. Вообще строгость нужна, чтобы достичь зрелости", - считает Мона-Патриция Хартман (Mona-Patricia Hartmann), выпускница знаменитой штутгартской балетной школы Джона Кранко. Кто ставит перед собой цель стать танцовщиком, не может делать, что ему хочется, как в любительской школе танцев, подчеркивает артистка штутгартского балета.

Мона-Патриция Хартман

Мона-Патриция Хартман

Ее коллега Табита Домбровски приехала обучаться классическому танцу в Штутгарт из Новой Зеландии, где начала танцевать в три года. В интервью DW она говорит, что специально хотела попасть в одну из лучших балетных школ мира и обучаться по "русскому методу". Преподавание по системе Вагановой, русской танцовщицы и педагога, в первую очередь нацелено на отработку танцевальной техники. "Это очень тяжелая школа, потому что самые простые движения должны быть идеальными - каждый раз, когда их выполняешь. И педагоги очень строгие. Они требуют совершенства, потому что хотят самого лучшего для своих учеников", - объясняет Табита Домбровски. Русский метод лежит в основе обучения классическому танцу в государственных балетных школах Германии. Танцовщики должны не только быть в хорошей физической форме, но и выглядеть,"как балерина", говорит Домбровски - быть стройными и иметь совершенные пропорции. В попавших под критику берлинской и венской школах балета именно чрезмерно строгий подход к внешности балерины в некоторых случаях приводил к развитию анорексии и булемии.

Балетное образование: пора прощаться с традицией

Художественный руководитель Королевской академии танца в Лондоне Жерар Шарль видит проблему в этом имидже. "Мы не преподаем, как формировать свое тело, мы преподаем искусство танца", - говорит он в интервью DW. По его словам, среди лучших артистов балета лишь у немногих идеальные фигуры: "Но они великолепные танцовщики и это главное". Кодекс поведения лондонской балетной школы требует, чтобы учителя вдохновляли и мотивировали своих подопечных. Похвала лучше деструктивных комментариев, убежден Жерар Шарль.

Жерар Шарль проводит занятие в Королевской академии танца

Жерар Шарль проводит занятие в Королевской академии танца

По методике Королевской академии танца сегодня преподают в 75 странах мира. В Германии зарегистрированы более 270 тренеров. В основном они работают в частных балетных школах. В их числе  - Сорайа Бруно (Soraya Bruno), сама долгие годы танцевавшая в берлинском государственном балете и участвовавшая в создании там отдела психологической помощи артистам. По ее мнению, пора уже пересмотреть традиционные методы подготовки танцовщиков и больше учитывать потребности учеников.

Свой кодекс поведения не помешал был и государственным школам в Германии, считает Табита Домбровски. В том, что балетная школа в берлинском районе Пренцлауэр-Берг вновь продолжит работу, сомнений нет.  Эксперты предлагают ее переназвать - это могло бы быть символом нового старта без атмосферы страха.

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