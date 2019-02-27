 Врачей в России застрахуют от ошибок в обязательном порядке | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.03.2019

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Россия

Врачей в России застрахуют от ошибок в обязательном порядке

Закон об обязательном страховании профессиональных рисков медиков может быть внесен в Госдуму до конца 2019 года. DW о том, для чего он нужен.

Пациентка на приеме у врача

По данным Следственного комитета РФ (СК РФ), в последние годы число заявлений от пациентов с жалобами на врачей многократно увеличилось. Растет и количество уголовных делв отношении медиков. Обратной стороной такого прессинга для самих пациентов становится риск бездействия врача, опасающегося наказания, отмечают эксперты. Как заявили DW в Комитете по охране здоровья Госдумы, чтобы защитить интересы обеих сторон, в России - по аналогии с другими странами - необходимо вводить институт обязательного страхования врачебных рисков. В чем его смысл и как ситуация выглядит сегодня, выясняла DW.

"Дела врачей". Как система работает сегодня

В 2017 году в России было зарегистрировано 6050 заявлений в отношении врачей, по которым открыто 1790 уголовных дел. Рост по сравнению с 2016 годом - в 2,3 раза. Такова наиболее свежая статистика СК РФ. Ситуация может усугубиться после принятия в конце 2018 года закона о клинических рекомендациях (о "медицинских стандартах"). "Предполагается, что врачи должны лечить по определенному алгоритму действий на основании конкретного диагноза пациента. Однако медицина не математика, стопроцентных решений в ней нет", - заявил DW член Комитета по охране здоровья Госдумы Борис Менделевич.

Машина Скорой помощи на улицах Москвы

Машина "Скорой помощи" на улицах Москвы

В итоге при определенном сочетании болезней, атипичном их протекании, непредвиденных реакциях организма ни один из предложенных стандартов может не подойти, и тогда врач должен принимать решение самостоятельно. Опасаясь уголовного преследования в случае непреднамеренной ошибки, он может предпочесть ничего не делать вовсе. "В отсутствие обязательного страхования возникает риск бездействия врача - просто от страха сделать что-то не так и нести потом за это ответственность", - говорит депутат.

Сегодня в России существует система добровольного страхования профессиональных рисков, но она, по словам Менделевича, не особенно популярна. Подтверждают это и страховщики. "Несмотря на значительный рост судебных исков к медучреждениям и увеличивающиеся размеры требований, в настоящее время лишь незначительная доля организаций заключает договоры страхования профессиональной ответственности. Основную массу российского здравоохранениясоставляют госучреждения, и среди них этот показатель даже ниже, чем среди частных клиник", - сообщил DW андеррайтер департамента страхования финансовых рисков и ответственности компании "АльфаСтрахование" Александр Завражский.

Кто будет платить за страхование врачебных рисков

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев считает неприемлемой  ситуацию, при которой единственным видом наказания врачей в России является уголовная или административная ответственность. "Врач не является субъектом гражданско-правовой ответственности. Мы считаем, что часть деяний должна быть выведена в эту плоскость. Должна наступать гражданская ответственность в виде выплат пациенту. При этом наиболее цивилизованная форма - страхование ответственности врача", - отмечает Жулев. По его словам, инициатива ввести обязательное страхование как раз предполагает расширение спектра "санкций", которые будут применяться к врачам.

В кабинете у врача в одной из московских больниц

В кабинете у врача в одной из московских больниц

Однако остается ряд важных нерешенных вопросов, в частности, вопрос финансирования. Борис Менделевич считает, что страховать своих медицинских работников должно лечебное учреждение. "Государственная больница получает средства из Фонда ОМС (обязательного медицинского страхования. - Ред.) по определенным тарифам. Статью на страхование необходимо включать в эти тарифы. Частные клиники должны оплачивать страховки сами. По аналогии с ОСАГО (обязательным страхованием автогражданской ответственности. - Ред.) - личный автомобиль человек страхует сам, корпоративные - организация". Выдержит ли и без того перегруженный Фонд ОМС такую нагрузку, неизвестно. По словам депутата, нужно проводить тщательные расчеты с участием специалистов разного профиля. "У больниц нет фондов, в бюджете это не предусмотрено и должно быть установлено законом. Формы отчислений, порядок выплат - все это необходимо прописывать", - соглашается Юрий Жулев.

Институт независимых медэкспертов: "а судьи кто"?

Еще один сложный вопрос - как будет проводиться экспертиза предполагаемых нарушений. По словам депутата Татьяны Соломатиной, крайне важно, чтобы в стране заработал институт независимых медицинских экспертов. Юристы акцентируют внимание на том, что все они должны иметь высокую квалификацию и пройти строгий отбор. Как заявил DW эксперт International Analytical News Agency, адвокат Александр Костанянц, "все эксперты должны будут заноситься в госреестр экспертов при Минюсте РФ. Наличие штата таких специалистов особенно важно на досудебной стадии рассмотрения конфликтов между врачом и пациентом".

Контекст

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Юрий Жулев рассказал DW, что сегодня сфера независимой медэкспертизы в России развита недостаточно: "Практика работы Всероссийского союза пациентов показывает, что эта услуга очень востребована. Пациенты часто обращаются с вопросом, кто может помочь в расследовании их случая. И здесь не все в порядке". По словам эксперта, будет очень сложно сделать так, чтобы система была максимально абстрагирована от чьих-то интересов. "Если это будет при Национальной медицинской палате, будут говорить, что эксперты защищают честь врачебного "мундира", если при Союзе пациентов - что идет перекос в сторону пациента. Всегда найдется группа, которая будет обвинять в предвзятости".

Найти ответы на перечисленные вопросы предстоит в ближайшие месяцы. Законопроект (вероятно, в качестве поправок к закону "Об охране здоровья") может поступить в Госдуму уже до конца года, сообщил DW депутат Менделевич. А вот в Союзе пациентов призывают не торопиться. "Главное, чтобы в результате страховка не стала для врача индульгенцией", - говорит Юрий Жулев.

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