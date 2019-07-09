 Впервые с 2008 года в мире уменьшилось число долларовых миллионеров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.07.2019

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Мир

Впервые с 2008 года в мире уменьшилось число долларовых миллионеров

Падения на фондовых рынках привели к сокращению числа миллионеров в мире. Их теперь около 18 миллионов.

дорогой автомобиль и яхта

В 2018 году в мире насчитывалось 18 миллионов человек с состоянием больше 1 миллиона долларов США. Это на 0,3 процента меньше, чем в 2017 году. Таковы данные консалтинговой фирмы Capgemini, представившей во вторник, 9 июля, соответствующий доклад. Сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.

Контекст

Основные индексы мировых бирж после решения британского парламента, отклонившего договор с ЕС, не изменились. (16.01.2019)

По итогам 2018 года на торговых площадках Америки, Европы и Азии сильно подешевели акции, нефть и многие металлы. Международные инвесторы настроились на трудный 2019 год. (29.12.2018)

Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом - почти на 3 процентных пункта, до 68,1 триллиона долларов. "Падение рынков акций, как правило, бьет особенно сильно", - прокомментировал ситуацию эксперт компании Клаус-Георг Майер (Klaus-Georg Mayer).

Германия по-прежнему среди мировых лидеров по числу долларовых миллионеров. Первое место занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданством этих четырех стран обладает больше 60 процентов миллионеров в мире.

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  • DJ Skrillex

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    Автор: Клаус Ульрих, Элла Володина


Контекст

Миллионеры за пультом диджея

Американский журнал Forbes подсчитал, что десятка лучших диджеев мира заработала за год более 270 миллионов долларов США. Вот самые высокооплачиваемые звезды пульта. (23.08.2016)  

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