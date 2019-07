Впервые с 2008 года в мире уменьшилось число долларовых миллионеров

Миллионеры за пультом диджея

7. Skrillex – 20 миллионов долларов

Американский музыкант и продюсер Сонни Джон Мур, более известный по сценическому псевдониму Скриллекс, специализируется на дабстепе, бростепе и электронной танцевальной музыке. Бывший фронтмен рок-группы From First to Last.