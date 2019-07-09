Впервые с 2008 года в мире уменьшилось число долларовых миллионеров

В 2018 году в мире насчитывалось 18 миллионов человек с состоянием больше 1 миллиона долларов США. Это на 0,3 процента меньше, чем в 2017 году. Таковы данные консалтинговой фирмы Capgemini, представившей во вторник, 9 июля, соответствующий доклад. Сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.
Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом - почти на 3 процентных пункта, до 68,1 триллиона долларов. "Падение рынков акций, как правило, бьет особенно сильно", - прокомментировал ситуацию эксперт компании Клаус-Георг Майер (Klaus-Georg Mayer).
Германия по-прежнему среди мировых лидеров по числу долларовых миллионеров. Первое место занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданством этих четырех стран обладает больше 60 процентов миллионеров в мире.
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Миллионеры за пультом диджея
1. Келвин Харрис – 63 миллиона долларов
Непростым оказался год для шотландского автора-исполнителя, продюсера и диджея: авария на дороге, расставание с бывшей возлюбленной, американской певицей Тейлор Свифт, сокращение доходов на три миллиона по сравнению с 2015 годом. И все же Адам Ричард Вайлс, известный под псевдонимом Calvin Harris (Келвин Харрис), заработал 63 млн долларов США и считается самым коммерчески успешным DJ в мире.
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Миллионеры за пультом диджея
2. Tiёsto – 38 миллионов долларов
Нидерландец Тейс Вервест, он же Tiёsto (Тьесто или Тиесто) - один из самых титулованных диджеев в мире. Помимо множества музыкальных наград он удостоен также титула Рыцаря Оранжевого ордена и включен в список 40 величайших голландцев всех времен. Более 100 выступлений и рекламная сделка с известным производителем прохладительных напитков обеспечили ему второе место в рейтинге.
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Миллионеры за пультом диджея
3. Давид Гетта – 28 миллионов долларов
Французский диджей и продюсер Давид Гетта (или в английском произношении - Дэвид Гетта) написал гимн к чемпионату Европы по футболу 2016 года и заработал на нем не только славу, но и немалые деньги. Львиную долю годовой выручки, впрочем, составляют его регулярные выступления в Лас-Вегасе.
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Миллионеры за пультом диджея
4. Zedd – 24,5 миллиона долларов
Немецкий музыкант, диджей и продюсер Антон Заславский, известный под сценическим псевдонимом "Zedd", родился в Саратове, в трехлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Германию, в настоящее время живет в Лос-Анджелесе и работает с мировыми звездами. Получил классическое музыкальное образование, пишет музыку, в основном, в жанре электро-хаус.
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Миллионеры за пультом диджея
5. Стив Аоки – 23,5 миллиона долларов
Американский диджей, композитор и музыкальный продюсер Стив Аоки из Флориды из семьи известного японского борца и основателя сети японских ресторанов знаменит в мире электронной танцевальной музыки своим экстравагантным поведением во время концертных выступлений. Он регулярно швыряет торты в толпу танцующих и поливает публику шампанским.
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Миллионеры за пультом диджея
6. Diplo – 23 миллиона долларов
Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo, является одним из самых востребованных диджеев США и работает в самых разных стилях: от электронной танцевальной музыки до хип-хопа и байле-фанка с его латиноамериканскими ритмами и африканскими битами.
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Миллионеры за пультом диджея
7. Skrillex – 20 миллионов долларов
Американский музыкант и продюсер Сонни Джон Мур, более известный по сценическому псевдониму Скриллекс, специализируется на дабстепе, бростепе и электронной танцевальной музыке. Бывший фронтмен рок-группы From First to Last.
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Миллионеры за пультом диджея
8. Kaskade – 19 миллионов долларов
Американский диджей и музыкальный продюсер Райан Рэддон поначалу был владельцем магазина дисков и стоял за пультом в клубах Солт-Лейк-Сити, а в 2003 году выпустил свой собственный первый альбом. К настоящему времени у него их и репутация одного из лучших диджеев мира.
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Миллионеры за пультом диджея
9. Мартин Гаррикс – 16 миллионов долларов
Новичок среди маститых диджеев, но уже очень успешный в свои 20 лет: голландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гарритсен, известный как Мартин Гаррикс, а также GRX и Area21. Получил известность благодаря треку Animals, который находился в топ-10 в более чем 10 странах.
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Миллионеры за пультом диджея
10. Dimitri Vegas & Like Mike – 15,5 миллиона долларов
На десятом месте в десятке самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes стоят Dimitri Vegas & Like Mike, они же Димитри и Майкл Тивайос, братья греческого происхождения из Бельгии. А в ежегодном рейтинге диджеев журнала DJ MAG за 2015 год DJ-дуэт поднялся на первое место.
Автор: Клаус Ульрих, Элла Володина