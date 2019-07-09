Впервые с 2008 года в мире уменьшилось число долларовых миллионеров

В 2018 году в мире насчитывалось 18 миллионов человек с состоянием больше 1 миллиона долларов США. Это на 0,3 процента меньше, чем в 2017 году. Таковы данные консалтинговой фирмы Capgemini, представившей во вторник, 9 июля, соответствующий доклад. Сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года.

Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом - почти на 3 процентных пункта, до 68,1 триллиона долларов. "Падение рынков акций, как правило, бьет особенно сильно", - прокомментировал ситуацию эксперт компании Клаус-Георг Майер (Klaus-Georg Mayer).

Германия по-прежнему среди мировых лидеров по числу долларовых миллионеров. Первое место занимают США, затем следуют Япония, Германия и Китай. Гражданством этих четырех стран обладает больше 60 процентов миллионеров в мире.

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