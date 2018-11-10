Впервые запущена коммерческая ракета-носитель со спутниками

Американская частная космическая компания Rocket Lab впервые запустила на орбиту коммерческую ракету. Утром в воскресенье, 11 ноября, с единственного в мире частного космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии был совершен запуск сверхлегкой ракеты-носителя Electron. Она вывела на орбиту на коммерческой основе шесть небольших спутников.

Миссия, получившая название "It's Business Time" ("Пришло время бизнеса"), несколько раз откладывалась из-за технических и метеорологических проблем. На декабрь намечен следующий запуск компании Rocket Lab по заказу американского космического ведомства NASA.

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