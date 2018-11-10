 Впервые запущена коммерческая ракета-носитель со спутниками | Экономические новости из Германии | DW | 11.11.2018

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Экономика

Впервые запущена коммерческая ракета-носитель со спутниками

С единственного в мире частного космодрома впервые совершен чисто коммерческий запуск ракеты в космос. На ее борту находились шесть спутников.

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab (фото из архива)

Запуск ракеты Electron компании Rocket Lab (фото из архива)

Контекст

40 лет назад первым из немцев в космосе побывал Зигмунд Йен - 90-й в списке всех летавших в космос, а также первый и единственный космонавт из ГДР. (26.08.2018)

Американская частная космическая компания Rocket Lab впервые запустила на орбиту коммерческую ракету. Утром в воскресенье, 11 ноября, с единственного в мире частного космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии был совершен запуск сверхлегкой ракеты-носителя Electron. Она вывела на орбиту на коммерческой основе шесть небольших спутников.

Миссия, получившая название "It's Business Time" ("Пришло время бизнеса"), несколько раз откладывалась из-за технических и метеорологических проблем. На декабрь намечен следующий запуск компании Rocket Lab по заказу американского космического ведомства NASA.

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