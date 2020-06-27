 Впервые в истории Ирландии пост премьера поделят два человека | Новости из Германии о Европе | DW | 27.06.2020

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Европа

Впервые в истории Ирландии пост премьера поделят два человека

Представитель оппозиции Михол Мартин первым займет пост премьера, а через через два с половиной года на это место вернется действующий премьер Лео Варадкар.

Новый премьер Ирландии Михол Мартин во время выборов

Новый премьер Ирландии Михол Мартин

Впервые в истории Ирландии пост премьера поделят два человека. Об этом стало известно вечером в субботу, 27 июня, в этот день в стране завершились переговоры о создании коалиционного правительства.

Должность премьера на два с половиной года займет представитель оппозиционной партии "Фианна фойл" Михол Мартин. Затем он освободит пост и его также на два с половиной года займет действующий премьер, представитель консервативной партии "Фине гэл" Лео Варадкар.

Сложные коалиционные переговоры

Выборы в Ирландии прошли еще в феврале. Труднейшие коалиционные переговоры длились 4 месяца. Партии долго не могли прийти к соглашению, а затем переговорам помешала пандемия коронавируса.

В состав коалиции также вошли "зеленые". Радикальная партия "Шинн Фейн" заняла по результатам выборов второе место, что стало большим успехом для нее, однако в коалицию не попала.

59-летний Мартин по образованию учитель, в разные годы он занимал посты министра образования, здравоохранения, предпринимательства, также недолго он работал в должности главы МИД Ирландии, занимал пост мэра города Корка.

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    Автор: Андрей Гурков


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