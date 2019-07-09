Во что Александр Лукашенко за четверть века превратил Беларусь

Ровно 25 лет назад, 10 июля 1994 года, белорусы избрали президентом Александра Лукашенко, директора совхоза "Городец" и депутата Верховного совета. Во втором туре президентских выборов Лукашенко одержал победу с колоссальным перевесом - он набрал 80,1%.

С тех пор уже четверть века Беларусь не знает другого президента, а в зарубежной прессе иногда упоминается как "последняя диктатура Европы". Однако авторитарной президентской республикой Беларусь была не всегда. В первые годы независимости власть принадлежала Верховному совету во главе со Станиславом Шушкевичем. И только в марте 1994 года была принята конституция, которая ввела пост президента.

"Белые полосы" белорусских газет

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что установлению авторитарного режима в Беларуси способствовало совпадение двух факторов. "Во-первых, властолюбивые наклонности Лукашенко, который желал установить единоличную власть и не считал приемлемой систему сдержек и противовесов. А также настроение общества, которое требовало наведения порядка, в том смысле, как оно понимало его в советское время, - напоминает Карбалевич. - СМИ в то время любили писать, что в стране должен быть один хозяин".

Первая инаугурация Александра Лукашенко в 1994 году

Сразу после победы на президентских выборах Лукашенко стал подминать власть под себя, в стране усилилась цензура. Явным и зримым рубежом начала захвата президентом власти журналист Сергей Наумчик (в то время депутат Верховного совета) называет ситуацию в декабре 1994 года, когда депутат от партии БНФ Сергей Антончик презентовал в парламенте свой доклад о коррупции в окружении Лукашенко. Несмотря на обязательное решение парламентариев о публикации доклада документ был запрещен к печати - газеты тогда в знак протеста вышли с "белыми полосами".

В тот момент Лукашенко начал активное наступление на СМИ. В отставку был отправлен главред самой тиражной газеты "Советская Белоруссия", издательству "Дом Печати" было запрещено печатать 12 независимых газет, а Белорусское информационное агентство (сейчас БелТА. - Ред.) перешло в подчинение Администрации президента.

Лукашенко отдал приказ

Главными препятствиями на пути к единоличной власти Лукашенко в Беларуси были парламент и Конституционный суд, конфликт с которыми президент вел на протяжении 1994-1996 годов.

Голодовка депутатов в Овальном зале парламента, 1995 год

Уже через год после своего избрания, в 1995 году, Лукашенко инициировал первый референдум. На идею о референдуме, на котором среди прочего ставился вопрос об изменении государственной символики и придания русскому языку статуса государственного, оппозиция в парламенте отреагировала крайне негативно. Группа депутатов объявили в знак протеста голодовку прямо в зале заседаний. В тот момент, как говорит Сергей Наумчик, который был одним из голодавших, Лукашенко перешел Рубикон - исполнительная власть применила силу в отношении законодательной. В ночь на 12 апреля 1995 года под предлогом минирования в здание парламента были введены силовики, которые, по словам очевидцев, избили депутатов и выкинули их из Овального зала. Позднее Лукашенко подтвердил, что сам отдал приказ об эвакуации депутатов.

По мнению Наумчика, именно с того времени можно говорить, что в Беларуси установился антидемократический режим, а дальше происходило лишь укрепление авторитаризма.

Несостоявшийся импичмент Лукашенко

Политолог Валерий Карбалевич вспоминает, что в то время Лукашенко часто грубо нарушал законы, опираясь на силовые структуры. Так, Конституционный суд Беларуси раз за разом объявлял положения указов президента неконституционными и требовал внести в них правки. Однако Лукашенко не обращал на суд внимания и, наоборот, издал распоряжение, которым заставил исполнительную вертикаль выполнять свои указы.

Протесты против референдума 1996 года в Минске

К тому моменту противоречия между парламентом и президентом достигли такой степени, что в 1996 году Лукашенко инициировал второй референдум, требуя еще больше полномочий. Однако в то время, как президент издал указы о придании результатам будущего референдума обязательного статуса, Конституционный суд заявил, что референдум может быть только рекомендательным. В ответ депутаты Верховного совета инициировали импичмент Лукашенко, но в дело успела вмешаться Москва. При посредничестве российского премьер-министра Виктора Черномырдина и глав палат Федерального собрания Геннадия Селезнева и Егора Строева сторонам удалось достичь соглашения - дело об импичменте было прекращено, а референдум стал рекомендательным.

Однако договоренности были сорваны, что дало Лукашенко возможность провести обязательный референдум, по итогам которого отсчет президентского срока был начал заново и увеличен на два года. Полномочия президента были значительно расширены. Также на референдуме 1996 года решались вопросы о переносе даты Дня независимости и о сохранении смертной казни. Результаты этого референдума международное сообщество не признало и объявило их незаконными.

"Правовой Чернобыль" Беларуси

Политолог Валерий Карбалевич квалифицирует те события как конституционный переворот, по результатам которого в стране установился авторитарный режим персоналистского типа. Сразу после голосования президент распустил Верховный совет и сформировал подконтрольное себе двухпалатное Национальное собрание. В знак протеста после референдума подали в отставку семь судей и председатель Конституционного суда Валерий Тихиня, назвавший последствия референдума "правовым Чернобылем", премьер-министр, министр труда и замминистра иностранных дел. Фактически Лукашенко подчинил себе законодательную и судебную власти.

Пытаясь найти причины победы Лукашенко в схватке с Верховным советом, Карбалевич говорит, что противников Лукашенко тогда сильно деморализовала народная поддержка президента: "На фоне экономического кризиса после распада СССР и разрушения старых систем ценностей появился человек, который твердо и решительно сказал: "Я знаю, что надо делать". И народ ему поверил". Более того, оппозиция не смогла мобилизовать людей на массовые протесты, напоминает политолог: "Пик протестов пришелся на весну 1996 года - то есть не на тот момент, который был нужен оппозиции".

Журналист Наумчик отмечает, что Лукашенко постепенно наступал на демократию, в то время как общество молчало, позволяя президенту захватывать власть. "Конечно, оппозиционные лидеры пытались протестовать, но молчание общества в самом начале наступления диктатуры самому населению боком и вышло. В итоге Беларусь уже 23 года живет в условиях, когда политические партии - фикция, независимая пресса как таковая отсутствует, независимых профсоюзов нет, а люди бояться высказать свое мнение", - говорит Сергей Наумчик.

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