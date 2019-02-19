 Во французском Эльзасе осквернено более 100 еврейских могил | Новости из Германии о Европе | DW | 04.12.2019

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Европа

Во французском Эльзасе осквернено более 100 еврейских могил

В Эльзасе продолжаются акты вандализма на еврейских кладбищах. На этот раз свастики и антисемитские надписи были нанесены на 107 надгробий.

оскверненные надгробия

По сообщению французских властей, на еврейском кладбище в коммуне Вестоффен в 25 километрах от Страсбурга неизвестными было осквернено более 100 могил. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер во вторник, 3 декабря, назвал эти "отвратительные деяния" "оскорблением ценностей нашей республики". По его словам, полиция делает все, чтобы найти виновных. Свое возмущение этим инцидентом выразил и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Контекст

Убийство в Париже пережившей Холокост Мирей Кнолль потрясло Европу. Вместе с тем вряд ли можно этим кого-то удивить, ведь антисемитизм на нашем континенте встречается повсеместно, считает Мишель Фридман. (31.03.2018)

Франция переживает всплеск антисемитских преступлений. Некоторые эксперты винят "желтые жилеты" в создании атмосферы, способствующей распространению ненависти по отношению к евреям. (21.02.2019)

Осквернению подверглись 107 надгробий - на них были нарисованы свастики и оставлены антисемитские надписи. Всего на кладбище находится около 700 захоронений.

Эльзас уже несколько лет сталкивается с ростом преступлений на почве антисемитизма - в феврале в коммуне Катзенайм на северо-востоке Франции неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище, нанеся на них нацистскую символику. Президент Эмманюэль Макрон 19 февраля посетил Катзенайм, в тот же день в разных городах Франции прошли акции протеста против антисемитизма.

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  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Байройт против антисемитизма

Как фестиваль "выводит коричневые пятна" на своей биографии? (25.07.2018)  

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