Во французском Эльзасе осквернено более 100 еврейских могил

По сообщению французских властей, на еврейском кладбище в коммуне Вестоффен в 25 километрах от Страсбурга неизвестными было осквернено более 100 могил. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер во вторник, 3 декабря, назвал эти "отвратительные деяния" "оскорблением ценностей нашей республики". По его словам, полиция делает все, чтобы найти виновных. Свое возмущение этим инцидентом выразил и премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Осквернению подверглись 107 надгробий - на них были нарисованы свастики и оставлены антисемитские надписи. Всего на кладбище находится около 700 захоронений.

Эльзас уже несколько лет сталкивается с ростом преступлений на почве антисемитизма - в феврале в коммуне Катзенайм на северо-востоке Франции неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище, нанеся на них нацистскую символику. Президент Эмманюэль Макрон 19 февраля посетил Катзенайм, в тот же день в разных городах Франции прошли акции протеста против антисемитизма.

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