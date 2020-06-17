 Во французском Дижоне после беспорядков задержаны пять чеченцев | Новости из Германии о Европе | DW | 18.06.2020

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Европа

Во французском Дижоне после беспорядков задержаны пять чеченцев

Чеченцы и выходцы из Северной Африки на протяжении четырех ночей вели уличные баталии с применением огнестрельного оружия. Чеченцы, судя по всему, мстили за избитого 16-летнего соотечественника.

Полицейские в Дижоне

После многодневных беспорядков во французском городе Дижон, полиция задержала пятерых чеченцев, сообщили французские правоохранительные органы в четверг, 18 июня. Согласно сообщениям, подозреваемые в причастности к насилию были задержаны не только в Дижоне, но и в Безансоне на востоке Франции. В операциях участвовали бойцы элитного подразделения Raid и полицейского спецназа.

По сообщению прокуратуры, задержания были произведены в рамках расследования дел о покушении на убийство и участии в вооруженной бандитской группировке. Ранее были временно задержаны четверо жителей предместья Грезий под Дижоном, которые применяли силу, сопротивляясь нападениям со стороны чеченцев. Трое из задержанных уже отпущены.

По словам очевидцев, некоторые участники столкновений были в масках и вооружены бейсбольными битами и металлическими прутьями. Погромщики поджигали автомобили и мусорные контейнеры. Есть раненые.

Беспорядки в Дижоне

Уличные баталии в Дижоне между чеченцами и выходцами из Северной Африки продолжались четыре ночи подряд. По словам полицейских, им пришлось иметь дело с десятками погромщиков, вооруженных дубинками, штурмовыми винтовками и другими видами огнестрельного оружия. Масштабы насилия в Дижоне – традиционно мирном городе – вызвали шквал возмущения во Франции.

Чеченцы, судя по всему, хотели отомстить за 16-летнего соотечественника, жестоко избитого в Дижоне. Полиция не исключает, что в деле могут быть замешаны и наркотики.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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