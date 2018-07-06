 Во Франции трое мужчин осуждены за антисемитское нападение | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2018

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Европа

Во Франции трое мужчин осуждены за антисемитское нападение

Суд постановил, что нападение на молодую пару под Парижем в 2014 году было совершено из антисемитских побуждений. Один из осужденных, приговоренный к 16 годам тюрьмы, до сих пор не задержан.

В Кретее под Парижем

В Кретее под Парижем

Суд во французском департаменте Валь-де-Марн вынес приговор по резонансному делу, произошедшему три с половиной года назад. Как сообщает информагентство AFP вечером 6 июля, трое мужчин в возрасте 22-26 лет, напавшие в 2014 году на молодую пару в городе Кретей под Парижем, приговорены к 16, 13 и 8 годам лишения свободы. Осужденный на самый длинный срок до сих пор не задержан.

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Еще двое сообщников получили 6 и 5 лет тюрьмы. Суд постановил, что преступление носило антисемитский характер. На это указывают некоторые фразы, произнесенные преступниками во время нападения, в частности: "Евреи не кладут деньги в банк".

Глава МВД Франции призвал бороться с антисемитизмом

В декабре 2014 года группа вооруженных и замаскированных мужчин ворвалась в дом, где находилась еврейская пара. Напавшие изнасиловали женщину и похитили ценные вещи.

Реакцией на нападение стала, в частности, демонстрация в Кретее, на которой выступил тогдашний министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв. Он призвал к решительной борьбе с антисемитизмом и расизмом и заявил, что понимает обеспокоенность еврейской общины во Франции. Антисемитизм уже превратился в "социальную болезнь", отметил Казнёв.

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