Во Франции произошли столкновения с полицией в преддверии саммита G7

Вокруг Биаррица, который готовится принять саммит "большой семерки", проходят многочисленные акции протеста. В Юррюне произошли столкновения демонстрантов с полицией.
В преддверии саммита "большой семерки" в ночь на субботу, 24 августа, во французском Юррюне произошли столкновения протестующих с полицией. Четыре полицейских получили легкие ранения, десятки демонстрантов были задержаны, передает агентство dpa.
Юррюнь находится примерно в 20 километрах от Биаррица, где 24 августа начнется саммит мировых лидеров G7. На территории коммуны разбили лагерь активисты, которые выступают против проведения саммита. 23 августа они попытались блокировать участок дороги, а позднее перекрыли путь в лагерь и возвели небольшие баррикады. Полиция применила против демонстрантов резиновые пули.
В свою очередь, сам Биарриц охраняется и остается недоступным для протестующих. Однако вокруг курортного города разбито уже несколько лагерей активистов. Днем 24 августа планируется крупная акция против саммита "большой семерки". Французское правительство направило в регион около 13 тысяч сотрудников полиции, которые должны подавлять возможные беспорядки во время мероприятия.
Трамп предложил вернуть РФ в G8
В преддверие саммита президент США Дональд Трамп предложил возобновить членство России в формате "большой восьмерки". Его идею поддержал французский президент Эмманюэль Макрон, связавший возвращение РФ в G8 с разрешением конфликта в Украине. Однако Лондон и Берлин выступили категорически против этой инициативы: в свете событий в Украине и Солсбери России пока не время возвращаться, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи в Берлине 21 августа.
Россия была исключена из G8 в 2014 году после аннексии Москвой украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, однако предложение не нашло отклика у других его членов.
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