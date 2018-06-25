Во Франции предотвращен теракт "экстремальной жестокости"

Четверо мужчин были задержаны в Париже при подготовке к теракту, который должен был быть направлен против правоохранительных органов, сообщает агентство AFP в понедельник, 29 апреля. По данным следствия, полиции удалось предотвратить атаку незадолго до ее проведения. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщает в этой связи о готовящемся теракте "экстремальной жестокости".

Один из задержанных - уже известный полиции 17-летний житель Франции - в 15-летнем возрасте пытался отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке "Исламское государство". Остальные задержанные также были ранее осуждены за различные правонарушения.

В ноябре 2015 года девять террористов во Франции застрелили 130 и ранили более 350 человек. Ответственность за произошедшее впоследствии взяло на себя "Исламское государство". Парижский теракт стал самым крупным из когда-либо совершенных во Франции. В январе этого года в Бельгии был задержан мужчина, снабдивший террористов автоматами Калашникова.

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