 Во Франции предотвращено нападение на Макрона | Новости из Германии о Европе | DW | 06.11.2018

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Европа

Во Франции предотвращено нападение на Макрона

Французская спецслужба задержала шесть правых радикалов, предположительно готовивших покушение на президента страны Эмманюэля Макрона, сообщили СМИ.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

По информации французских СМИ, спецслужбы страны предотвратили готовящееся покушение на президента Франции Эмманюэля Макрона. По подозрению в планах совершения теракта в отношении главы государства задержаны шесть человек, сообщили во вторник, 6 ноября, телеканал BFM TV и радиостанция France Info со ссылкой на источники в органах следствия и юстиции.

Контекст

Как отмечается далее BFM TV, подозреваемые являются правыми экстремистами. Операция по их задержанию проводилась Генеральной дирекцией внутренней безопасности (DGSI) утром 6 ноября в департаментах Изер на юго-востоке Франции, Иль и Вилен в Бретани и Мозель в Лотарингии.

План совершения нападения находился на ранней стадии разработки, указывается далее в сообщении. Прокуратура в Париже начала расследование по подозрению в терроризме.

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    Автор: Виталий Кропман


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