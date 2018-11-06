Во Франции предотвращено нападение на Макрона

По информации французских СМИ, спецслужбы страны предотвратили готовящееся покушение на президента Франции Эмманюэля Макрона. По подозрению в планах совершения теракта в отношении главы государства задержаны шесть человек, сообщили во вторник, 6 ноября, телеканал BFM TV и радиостанция France Info со ссылкой на источники в органах следствия и юстиции.

Как отмечается далее BFM TV, подозреваемые являются правыми экстремистами. Операция по их задержанию проводилась Генеральной дирекцией внутренней безопасности (DGSI) утром 6 ноября в департаментах Изер на юго-востоке Франции, Иль и Вилен в Бретани и Мозель в Лотарингии.

План совершения нападения находился на ранней стадии разработки, указывается далее в сообщении. Прокуратура в Париже начала расследование по подозрению в терроризме.

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