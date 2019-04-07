 Во Франции пойман спонсор геноцида в Руанде Фелисьен Кабуга | Новости из Германии о Европе | DW | 16.05.2020

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Европа

Во Франции пойман спонсор геноцида в Руанде Фелисьен Кабуга

Фелисьен Кабуга является одним из важнейших фигурантов в Международном трибунале по Руанде. Его обвиняют в создании формирований, причастных к истреблению тутси в 1994 году.

Руки в наручниках

Во Франции пойман находившийся в розыске фигурант дела о геноциде в Руанде Фелисьен Кабуга. Он был задержан утром в субботу, 16 мая, в окрестностях Парижа, сообщили прокуратура и полиция Франции.

84-летний Кабуга жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. Он является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде. Его считают финансовым спонсором геноцида народа тутси. Он - тесть бывшего министра планирования Огюстена Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Кабуга обвиняется в создании формирований "Интерахамве" - вооруженных отрядов хуту, на которые возлагается главная ответственность за истребление народа тутси в 1994 году. В отношении Фелисьена Кабуги был выдан международный ордер на арест.

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    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


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