 Во Франции отказались от продажи спортивных хиджабов | Новости из Германии о Европе | DW | 27.02.2019

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Европа

Во Франции отказались от продажи спортивных хиджабов

Французская компания Decathlon, предложившая специальный хиджаб для бега, подверглась острой критике и решила не начинать реализацию данного продукта во Франции.

Спортивный хиджаб от Decathlon

Спортивный хиджаб от Decathlon

Французская компания Decathlon отказалась от продаж специальной модели хиджаба для бега. Перед лицом жесткой полемики и угроз принято решение не начинать реализацию данного продукта во Франции, говорится в опубликованном в среду, 27 февраля, совместном заявлении Decathlon и компании Kalenji, создавшей данный аксессуар.

Заявление представителя компании о начале продаж спортивных хиджабов вызвало острую критику во Франции. Decathlon обвинили в потворствовании порабощению женщин и отступлению от западных ценностей.

Французский хиджаб для Марокко

Контекст

Согласно решению суда, такой запрет "несовместим со свободой вероисповедания". Суд встал на сторону двух мусульманок, работавших в школах в земле Северный Рейн-Вестфалия. (13.03.2015)

Доля мусульман в Германии и ЕС растет. Модные бренды не оставляют это без внимания: дефиле моделей в хиджабах становятся приметой времени. А мусульманки создают собственные лейблы. (20.04.2016)

В частности, министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен заявила, что "предпочла бы, чтобы французский бренд не продвигал" такой товар. Указав на то, что во Франции разрешено ношение подобного элемента одежды, министр в то же время отметила, что, по ее мнению, "не стоит поощрять разделения между мужчинами и женщинами".

Руководитель отдела внешних коммуникаций Decathlon United Ксавье Ривуар, рекламируя хиджаб, первоначально заявил: "Мы стремимся сделать спорт доступным для как можно большего числа женщин во всем мире". Однако уже через несколько часов он объявил об отказе от этой инициативы.

Купить спортивный хиджаб французских модельеров пока можно только в Марокко. Однако схожий хиджаб фирмы Nike можно свободно приобрести по интернету во всем мире.

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