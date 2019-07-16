 Во Франции министр подал в отставку из-за роскошных ужинов | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2019

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Европа

Во Франции министр подал в отставку из-за роскошных ужинов

Портал Mediapart писал, что в 2017-2018 годах Франсуа де Рюжи, будучи главой Национального собрания Франции, оплатил из бюджетных средств около десяти дорогих ужинов.

Министр окружающей среды Франции Франсуа де Рюжи

Министр окружающей среды Франции Франсуа де Рюжи (фото из архива)

Французский министр по делам окружающей среды Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне сообщений о том, что он тратил бюджетные средства на дорогие ужины. "Нападки со стороны СМИ вынуждают меня пойти на этот шаг", - написал де Рюжи на своей странице в Facebook во вторник, 16 июля.

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Он также сообщил, что одновременно с адресованным премьер-министру Эдуару Филиппу заявлением об отставке подал иск против интернет-газеты Mediapart, обвинив ее в клевете. Де Рюжи, который был назначен министром окружающей среды в сентябре 2018 года, считает себя "жертвой медийного самосуда".

Ранее Mediapart писала, что в период с октября 2017 года по июнь 2018 года де Рюжи, будучи председателем нижней палаты французского парламента (Национального собрания), оплатил из бюджетных средств около десяти ужинов. По данным интернет-издания, на них были приглашены в основном люди из окружения его жены Севрины, журналистки издания Gala, а на стол подавались, в частности, дорогие омары и шампанское.

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    Автор: Инга Ваннер


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