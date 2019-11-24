 Во Франции задержаны 12 человек по делу о гибели мигрантов в Эссексе | Новости из Германии о Европе | DW | 30.05.2020

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Европа

Во Франции задержаны 12 человек по делу о гибели мигрантов в Эссексе

Задержания произведены в Париже и окрестностях. Эти люди предположительно причастны к гибели 39 мигрантов в грузовике-рефрижераторе в Великобритании семь месяцев тому назад.

Фура, в которой были обнаружены тела 39 мигрантов

Фура, в которой были обнаружены тела 39 мигрантов

Через семь месяцев после гибели 39 мигрантов в грузовике-рефрижераторе в Великобритании правоохранительные органы Франции взяли под стражу 12 подозреваемых, еще один фигурант помещен под надзор. Эту информацию подтвердили агентству dpa в субботу, 30 мая, источники во французских органах правосудия.

По их словам, 13 человек были задержаны в Париже и его окрестностях еще 26 мая. Следствие подозревает их в торговле людьми и причинении смерти по неосторожности. Задержанные предположительно являются членами преступной группировки, которая на протяжении многих месяцев ежедневно укрывала и незаконно перевозила десятки беженцев, преимущественно из Вьетнама.

Детали, касающиеся личностей задержанных, в том числе их гражданства, не разглашаются. В рамках этого дела один человек задержан также в Бельгии.

Информация о задержании в Германии

По сведениям агентства AFP, еще один человек задержан в Германии на основании европейского ордера на арест. Согласно источникам, речь идет о 29-летнем мужчине, игравшем ведущую роль в этой группировке. Где именно он был задержан, не сообщается. Источники во французских органах юстиции в ответ на запрос dpa отказались прокомментировать данную информацию.

23 октября 2019 года в грузовике-рефрижераторе, находившемся в английском графстве Эссекс, были обнаружены тела 39 человек: 31 мужчины и 8 женщин. Все жертвы были из Вьетнама. Контейнер, в котором они находились, по всей видимости, был доставлен по морю из Бельгии в Англию, а затем перегружен на грузовик. Дело о гибели этих мигрантов вызвало широкий резонанс во всем мире.

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    Автор: Наталья Позднякова


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