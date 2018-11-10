Во Флориде будут пересчитаны голоса, отданные на выборах

В американском штате Флорида будут пересчитаны голоса на выборах на два важных поста - представителя штата в Сенате и губернатора. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает ряд СМИ, ссылаясь на местные власти.

Избирательное законодательство Флориды предполагает автоматический пересчет голосов, если разница между количеством голосов, полученных двумя кандидатами, не превышает 0,5 процентного пункта. После подсчета результатов заочного голосования незначительное преимущество кандидатов на оба поста от Республиканской партии настолько сократилось, что стало необходимо пересчитывать голоса.

Республиканцы, в том числе президент США Дональд Трамп, усматривают в сложившейся ситуации попытку манипулирования голосами.

Промежуточные выборы в американский Конгресс прошли в минувший вторник, 6 ноября. Открытым пока остается вопрос, не придется ли пересчитывать голоса и в некоторых других штатах, например в Аризоне, Миссисипи и Джорджии.

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