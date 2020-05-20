 Во всех 50 штатах США частично заработали промышленные предприятия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.05.2020

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Мир

Во всех 50 штатах США частично заработали промышленные предприятия

Трамп требовал ускорить восстановление экономики после карантина, однако в итоге оставил окончательное решение о запуске предприятий на усмотрение местных властей.

Майкл Пенс

Майкл Пенс

Все 50 американских штатов частично возобновляют работу своих предприятий. Об этом во вторник, 19 мая, заявил вице-президент США Майкл Пенс в Белом доме на заседании членов американской администрации.

"Америка возвращается. С гордостью хочу сообщить, что, по нашей информации, на сегодняшний день все 50 американских штатов частично возобновляют работу своих экономик", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп ранее требовал ускорить открытие предприятий после карантина, однако в итоге оставил окончательное решение на усмотрение местных властей.

Пенс 18 мая отмечал, что 48 из 50 штатов подготовили планы по поэтапному возобновлению работы предприятий.

Тотальный режим ЧС впервые в истории Соединенных Штатов

В середине апреля в связи с пандемией режим чрезвычайной ситуации впервые распространился на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия.

В Белом доме тогда уточнили, что эта мера позволяет на федеральном и локальном уровне, а также применительно к ряду организаций упростить доступ к госфинансированию. Кроме того, она облегчила координацию властей штатов и Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), а также Инженерного корпуса сухопутных войск Вооруженных сил США.

По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, всего в стране на 03.00 мск 20 мая зафиксированы 1 527 355 случаев инфицирования SARS-CoV-2, умерли 91 845 человек, выздоровели 289 392. По количеству смертей США находятся на первом месте в мире, за ними идут Великобритания и Италия.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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