Во время протестов "желтых жилетов" во Франции погиб второй человек

Во Франции, в ходе массовых протестов против повышения цен на топливо во вторник, 20 ноября, погиб второй человек. Инцидент произошел в городе Порт-ле-Валанс в департаменте Дром на юго-востоке страны, где 37-летний мотоциклист пытался объехать пробку, возникшую после перекрытия проезжей части членами гражданского движения "желтых жилетов".

В результате мужчина столкнулся с грузовиком, а позже скончался от полученных тяжелых травм. Как заявил в эфире телеканала BFM представитель МВД Франции Лоран Нуньес, расследование инцидента продолжается, "но теперь имеются два человека, погибшие в результате перекрытия улиц".

Ранее, 17 ноября, в городе Пон-де-Бовуазен в департаменте Изер на востоке страны погибла участница протестной акции, оказавшаяся под колесами автомобиля. За рулем машины была женщина, которая везла ребенка к врачу и оказалась в непосредственной близости от акции протеста. После того как демонстранты начали стучать по ее автомобилю, женщина впала в панику и нажала на педаль газа, совершив наезд, сообщил глава МВД Кристоф Кастанер.

Глава МВД Франции осудил "радикализацию"

Также стало известно, что Кастанер отдал распоряжение сотрудникам полиции оттеснить протестующих и прекратить блокаду хранилищ горючего, а также "стратегически" важных точек. Глава МВД также осудил "радикализацию" гражданского движения. В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал протестующих к "диалогу".

За прошедшие после начала акций протеста дни случился и ряд других инцидентов, в которых были пострадавшие, всего были ранены около 530 человек, 17 из них тяжело, сообщает AFP. "Желтые жилеты" протестуют против запланированного к 1 января 2019 года повышения налогов на дизельное топливо и бензин. Акции по всей стране насчитывают тысячи участников.

Смотрите также:

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней Начало протестов Жители Ингушетии с 26 сентября проводят акцию протеста против соглашения о новой административной границе с Чечней. После разделения Чечено-Ингушской автономной республики в 1992 году граница между ними формально не была определена. Ингуши опасаются, что обмен территориями между Ингушетией и Чечней будет неравноценным.

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней Тайно подготовленный документ 26 сентября руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами, предусматривающее обмен нежилыми территориями. Оно было подготовлено за закрытыми дверями без консультаций с жителями обеих республик. В Ингушетии известие о подписании документа вызвало массовые протесты.

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней Ратификация соглашения на фоне протестов Ратификация соглашения парламентом Ингушетии и его подписание Евкуровым 4 октября прошли на фоне многотысячной акции протеста в Магасе. Ее участники обвинили депутатов в предательстве национальных интересов и потребовали от Евкурова уйти в отставку, а вопрос о границе с Чечней вынести на всенародный референдум.

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней Плата за назначение Евкурова на третий срок? 9 сентября 2018 года Юнус-Бек Евкуров был назначен президентом РФ Владимром Путиным на третий срок на пост главы Ингушетии. По словам руководителя местного отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, люди в республике считают, что согласие Евкурова подписать соглашение с Чечней стало платой за его очередное назначение на пост главы республики.

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней Что изменится после соглашения Между Ингушетией и Чечней проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни, говорится в официальных сообщениях. Так, Чечне передана часть Надтеречного района Ингушетии - горная и лесистая местность, а Ингушетия получает от Чечни "равносильную территорию на границе с Малгобекским районом".

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней Ингушетия потеряет памятники архитектуры Часть Сунженского района Ингушетии, которая также должна отойти Чечне, в настоящее время не заселена. Это заповедная зона, на территории которой находятся четыре башенных комплекса - памятники ингушской архитектуры 13-17 веков.

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней "Не позволим!" Правительство Ингушетии только 8 октября разрешило проведение начавшейся 26 сентября акции против соглашения о границе. Если до этого ингуши собирались без наглядной агитации, то теперь в Магасе можно увидеть плакаты, на которых они выражают свое несогласие с решением властей.

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней К вопросу ратификации соглашения вернуться не удалось Голосование по поводу признания недействительной ратификации соглашения 10 октября не состоялось. На заседание парламента Ингушетии пришли только 12 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 17-ти. По другим данным, на заседание явились 18 депутатов, но после его начала пять из них встали и покинули зал.

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней Протесты в Магасе не прекращаются Бессрочная акция протеста стихийно началась в день подписания соглашения 26 сентября. Власти разрешили ее проведение только 8 октября на период до 15 октября. Однако организаторы планируют добиться нового согласования до начала ноября. На фото: участники акции на центральной площади Магаса вечером 11 октября.

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней Самый маленький субъект РФ Ингушетия как отдельная республика появилась на карте России только в июне 1992 года. Это самый маленький субъект РФ. По этим причинам ингуши очень болезненно реагируют на возможную потерю части территории региона, опасаясь за сохранение недавно обретенной субъектности. На фото: празднование 20-летия образования республики в Магасе в 2012 году.

Протесты в Ингушетии против новой административной границы с Чечней Ингушско-осетинский конфликт После сталинской депортации 1944 года ингуши потеряли большую часть территории традиционного проживания - Пригородный район, переданный Северной Осетии. Закон о реабилитации репрессированных народов 1991 года предполагает возвращение этой территории ингушам, но они ее так и не получили. В 1992 году между осетинами и ингушами вспыхнул вооруженный конфликт за эти земли, не изменивший статус-кво. Автор: Сергей Гуща

