Во время протестов в Ливане погибли два человека

Во время протестов в Бейруте два человека погибли, десятки ранены, задержаны 70 человек. Об этом сообщило агентство KNA в пятницу, 18 октября. Крупные антиправительственные демонстрации в Ливане продолжаются двое суток.

В пятницу протестующие попытались прорвать оцепление и попасть в правительственный квартал. Полиция применила слезоточивый газ. Участники митингов кидают в полицейских камни, ботинки и бутылки. Они также возводят баррикады и жгут покрышки.

Протесты вспыхнули после объявления правительством планов повысить ряд налогов и ввести плату за пользование мессенджерами, например, такими как WhatsApp. Демонстранты обвиняют правительство в коррупции и неспособности справиться с экономическим кризисом.

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