Во Владикавказе отправлены под арест 46 участников акции протеста

Во вторник, 22 апреля, суды во Владикавказе продолжили выносить приговоры участникам состоявшейся в этом городе акции протеста против режима самоизоляции. К административному аресту на сроки от 3 до 15 суток приговорены уже 46 человек, сообщает интернет-портал МБХ медиа, ссылаясь на пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии. Протоколы были составлены по статьям "неповиновение представителю власти" и "организация несогласованного массового мероприятия".

В центре столицы Северной Осетии до 2000 человек вышли 20 апреля на несанкционированную акцию, протестуя против ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Они требовали финансово поддержать людей, потерявших доходы из-за эпидемии. К протестующим вышли несколько членов правительства Северной Осетии, а также глава республики Вячеслав Битаров, заявивший, что "лечение одно - сидеть дома". Демонстранты освистали Битарова.

Портал "ОВД-Инфо" отмечает, что жители Владикавказа выступают против режима самоизоляции, жалуются на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Они добиваются от властей "разъяснения ситуации" и поддержки людей. Как сообщает Telegram-канал Baza, протестующие требовали назначить временное правительство во главе с депутатом Собрания представителей Владикавказа Виталием Калоевым, который, однако, протесты не поддержал, призвав жителей города оставаться дома.

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