 ″Восточное партнерство″: тупик или трамплин на пути в ЕС? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 25.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

"Восточное партнерство": тупик или трамплин на пути в ЕС?

В ЕС проходят консультации о будущем "Восточного партнерства". Пока эта программа не открывает перспективы членства в Евросоюзе, на что рассчитывают некоторые из участвующих в ней постсоветских стран.

Флаги ЕС и программы Восточного партнерства

На церемонии по случаю 10-летия "Восточного партнерства"

"Восточному партнерству" - программе ЕС, направленной на расширение связей с Грузией, Молдавией, Украиной, Беларусью, Азербайджаном и Арменией - уже 10 лет. Отметив юбилей, ее инициаторы и участники задумались о целях на следующие 10 лет.

В настоящее время в Брюсселе подходят к завершению консультации на эту тему, а уже в марте Еврокомиссия намерена представить свои предложения, на основании которых будет формироваться новая политика ЕС в отношении этих шести государств. Чего ожидать от обновленной программы "Восточного партнерства"?

Перспектива членства в ЕС - в другой программе

Евросоюз не открывает странам "Восточного партнерства" перспективу полноправного членства. С самого начала эта программа предусматривала лишь "политическую ассоциацию" и "экономическую интеграцию" с ЕС, а в качестве инструментов достижение таких целей предлагались соглашения об ассоциации, участие в зоне свободной торговли, а также безвизовый режим. Три страны ими воспользовались, три - не захотели.

Страны Восточного партнерства

Теперь возникли опасения, что за неимением амбициозных целей страны "Восточного партнерства" остынут к самой идее дальнейшего сближения с Евросоюзом. Пойдет ли ЕС в такой ситуации на то, чтобы все-таки предоставить в рамках этой программы перспективу членства Грузии, Украине и Молдавии, то есть странам, уже подписавшим соглашения об ассоциации? Ответ однозначен: нет.

Причина в том, что "Восточное партнерство" - часть политики соседства ЕС. И в ней членство даже в отдаленной перспективе не предусмотрено. Для вступления в объединение существует другой инструмент - политика расширения. Многим это различие покажется бюрократической формальностью. Но для чиновников и дипломатов ЕС разница настолько принципиальна, что, по информации DW, нет ни одного государства ЕС, предлагающего дополнить "Восточное партнерство" перспективой членства.

Сильнее всех тормозит Франция

К этому добавляется и общий скепсис в ЕС в отношении принятия новых членов. Ключевую роль тут играет Франция. В прошлом году Париж заблокировал начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании. Страны Западных Балкан, как известно, включены в политику расширения.

Путин и Макрон на встрече в во Франции в апреле 2019 года

Путин и Макрон: новый курс Парижа?

Примечательно, что Париж сам поднял тему членства в контексте "Восточного партнерства". "Чувство ответственности должно удерживать нас от того, чтобы подпитывать у наших партнеров иллюзии или оставлять неясность относительно конечной цели "Восточного партнерства", основывающегося на экономическом и политическом сотрудничестве, но исключающего какую-либо перспективу или механизм вступления либо интеграции в ЕС", - говорится в документе, переданном правительством Франции на консультации в Брюсселе в октябре 2019 года. Документ конфиденциальный, но корреспондент DW смог с ним ознакомиться.

На позиции Парижа в отношении обновления "Восточного партнерства" сказывается и новый курс президента Франции Эмманюэля Макрона на сближение с Россией. Это просматривается в другом пункте документа: "Должно быть ясно, что вопросы обороны и безопасности не являются составляющими партнерства".

Между "энтузиастами" и "скептиками"

Жесткая позиция Парижа не находит широкой поддержки внутри ЕС. Со своим решением заблокировать переговоры о присоединении Северной Македонии Франция оказалась в одиночестве. Если же речь идет о "Восточном партнерстве", то, по информации DW, в лагерь скептиков можно записать Италию и Грецию.

Но есть и группа энтузиастов. Это страны Балтии, Скандинавии, Вышеградской четверки, Румыния. Они ратуют за принцип "больше за больше", то есть страны, стремящиеся к более глубокой евроинтеграции и демонстрирующие большие успехи в реформах, получают больше возможностей приблизиться к ЕС. Такой возможностью могла бы быть, в частности, секторальная интеграция.

Контекст

Один из главных уроков, который вынесли страны "Восточного партнерства" из украинского кризиса - Москве доверять нельзя. Участники форума в Батуми поделились своими мыслями с DW. (21.11.2014)

Следующим еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства будет венгр Оливер Вархеи. Он пообещал уделять Украине особое внимание и рассказал, как он собирается ее поддерживать. (19.11.2019)

Собеседник DW из числа дипломатов ЕС добавляет, что Германия, а также Нидерланды и Австрия занимают промежуточные позиции. Они и не скептики, и не энтузиасты, у них другие приоритеты. Для них важнее всего продвижение стран "Восточного партнерства" по пути укрепления правовой государственности и в борьбе с коррупцией. Наконец, последняя группа стран - те, для кого программа не играет большой роли. К ним относятся, например, Португалия или Мальта.

Инструмент сближения, но не присоединения к ЕС

Просил ли Киев предоставить перспективу членства? Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий отвечает так: "Присоединение к ЕС является цивилизационным выбором украинского народа... В предложениях Украины к новой повестке дня "Восточного партнерства" мы, безусловно, призвали ЕС держать свои двери открытыми и постепенно допускать нас к своему внутреннему рынку".

Означает ли нежелание ЕС предоставлять перспективу членства, что "Восточное партнерство" ВП - это тупик на пути постсоветских стран в Евросоюз? Нет, не означает. Эта программа является инструментом сближения с ЕС, механизмом перехода на его стандарты. "И когда Украина достигнет определенного уровня близости к ЕС, она сможет попробовать перейти в другую категорию - стать страной политики расширения", - говорит дипломат из одного восточноевропейского государства-члена ЕС.

Правда, даже очень высокий уровень сближения с ЕС не станет гарантией включения Украины, Грузии или Молдавии в политику расширения с перспективой полноправного членства. Но отказать им в этом Евросоюзу будет намного сложнее, заверяет один из дипломатов ЕС.

Смотрите также:

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:28

"Восточное партнерство": Брюссель развенчивает мифы

Контекст

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

После распада СССР ряд бывших советских республик взяли курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Однако этот процесс протекает с разной скоростью. Кратий обзор - в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Восточное партнерство" не направлено против России - DW Новости  

План Порошенко вряд ли сработает, или Почему Украину не берут в НАТО и ЕС - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Эксперты ВОЗ: пик эпидемии коронавируса в Китае пройден  

Си Цзиньпин назвал коронавирус крупнейшей проблемой здравоохранения с момента основания КНР  

Семь человек скончались от коронавируса в Италии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно