Воспитатель-мужчина: предубеждения и реальность

13 мая в Германии - День работника дошкольного образования, говоря проще - воспитателя. Абсолютное большинство воспитателей в немецких детских садах - женщины, мужчин - чуть больше пяти процентов. Почему?
Воспитание детей в Германии давно уже перестало быть чисто женским делом. Папы все чаще берут отпуск по уходу за детьми - меняют подгузники, стирают белье, утирают детишкам слезы. Однако, то, что в семье становится нормой, в детских садах по-прежнему остается исключением. По официальным данным, в 2017 году в детских садах в Германии работали, проходили практику и социальный год 35 088 мужчин. Это 5,85 процента от общего числа работников. Как показывает статистика последних лет, доля воспитателей мужского пола медленно, но растет.
Руководитель координационного бюро "Мужчины в детских садах" профессор Штефан Хёнг (Stephan Höyng) в интервью DW уточняет: "В то время как доля воспитателей-мужчин в Бремене, Берлине, Гамбурге, варьируется от 9,6 до 10,9 процента, в Баварии она составляет всего 2,9 процента. Воспитателей-мужчин больше в крупных немецких городах, чем в провинции".
Правительство Германии и Европейский социальный фонд в рамках инициативы "Männer in Kitas" выделили на 16 проектов в 1 300 детских садах в разных федеральных землях пятнадцать с половиной миллионов евро. Проекты представляли собой дни открытых дверей в детских садах, стажировки, выезды специально оборудованных автобусов с информационными материалами и консультантами на встречи с выпускниками школ, круглые столы.
Несмотря на попытки политиков изменить ситуацию к лучшему, мужчины все еще неохотно выбирают профессию воспитателя. "Нам необходимо в корне переосмыслить значение этой профессии, повысить уровень обучения и оплату работы воспитателей", - считает эксперт фракции зеленых в бундестаге по проблемам семьи и воспитания детей Катя Дёрнер (Katja Dörner). Вот мы и подошли к причинам, почему мало мужчин идут работать в детские сады.
Зарплата, имидж, карьерный рост
Оплата труда воспитателей - довольно низкая. На стройке, производстве или в офисе мужчина может заработать больше. По мнению экспертов, зарплаты воспитателей должны быть приравнены к окладам учителей начальной школы. Однако дело не только в деньгах, но и в имидже самой профессии.
До сих пор многие считают, что немужское это дело. "Конечно, большинство людей понимают, насколько важна профессия воспитателя в обществе, но чтобы сделать ее еще более привлекательной, как для женщин, так и для мужчин, их труд надо лучше оплачивать. И тогда имидж сразу улучшится", - уверен профессор Штефан Хёнг.
По его словам, не последнюю роль для мужчин при выборе профессии играет и возможность карьерного роста. А он в этой профессии, по мнению экспертов, достаточно ограничен. Пока большинство мужчин, которые становятся воспитателями, руководствуются своим личным желанием работать с детьми и пониманием того, что это стабильное рабочее место.
"Я люблю работать с детьми", - с этого признания начался разговор с воспитателем одного из детских садов. Феликс Хёниг (Felix Hoenig) работает в Бонне. "После гимназии вместо службы в армии я решил пройти социальной год в детском саду. И мне так понравилось работать с детьми, что я решил поступать в педагогический вуз", - вспоминает Феликс. Во время учебы в институте он работал в организации, которая помогает людям с ограниченными возможностями. После института пробовал себя в сфере социальной педагогики. "Получив высшее образование, я год работал воспитателем в детском саду, но из-за низкой зарплаты перешел на работу в организацию, которая помогает наркозависимым и людям с психическими растройствами", - рассказывает 31-летний мужчина в интервью DW. Феликс хотел работать с детьми, но в качестве социального работника он зарабатывал больше.
"Я решил вернуться в детский сад три с половиной года назад только после прошедших забастовок работников дошкольных учреждений, повлекших за собой повышение оплаты их труда. Если бы этого не произошло, то я бы остался на старом рабочем месте", - вспоминает Феликс. В среднем, по его словам, воспитатели в городских детских садах зарабатывают от 2 400 до 3 600 евро брутто. После вычета налогов остается не так много, чтобы прокормить семью. Жена Феликса по профессии - социальный педагог. У нее посменная работа, поэтому Феликсу важно иметь строгий рабочий график. "Я работаю каждый день до 15 часов, кроме выходных, а после этого могу заниматься воспитанием сыновей. Одному - три, другому - шесть".
А как реагируют друзья и родственники на то, что Феликс работает в детском саду? "Очень позитивно, - подчеркивает воспитатель, - они считают, что воспитанием детей должны заниматься как женщины, так и мужчины. И оплата их труда должна быть достойной".
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