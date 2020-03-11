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В Швейцарии судят по обвинению в мошенничестве немецких футбольных функционеров. Но из-за коронавируса на процесс решился приехать только один из них.
По делу о проведении футбольного ЧМ-2006 в Германии прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения нескольким немецким бывшим функционерам.
Апелляционная комиссия ФИФА согласилась с коллегами из комиссии по этике, что экс-глава Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах нарушил этический регламент. Футбольный функционер вынужден выйти из Совета ФИФА.
ФИФА на год отстранила бывшего президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха от всех занимаемых в футболе должностей. Спортивный функционер считает наказание "неадекватным и чрезмерным".
Комитет ФИФА по этике расследует обстоятельства проведения в Германии ЧМ-2006. Проверка коснется, в частности, экс-президента DFB Вольфганга Нирсбаха и главы оргкомитета Франца Беккенбауэра.
Генсекретарь Немецкого футбольного союза Хельмут Зандрок объявил о своей отставке. Футбольный чиновник покинул свой пост на фоне скандала с махинациями вокруг ЧМ-2006 в Германии.
Разбирательство касается возможной покупки голосов при выборе Германии страной-хозяйкой чемпионата мира 2006 года. В деле также фигурируют два экс-президента DFB.
ФБР подключилось к расследованию обстоятельств получения Германией права проведения чемпионата мира по футболу 2006 года. Следствие ищет "потерянные" 10 миллионов швейцарских франков.
Отставку президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха обозреватели немецких СМИ считают только началом расследования коррупционных обвинений в связи с ЧМ-2006 по футболу.
Вольфганг Нирсбах покидает свой пост из-за скандала вокруг чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии. DFB предположительно заплатил за проведение мундиаля 6,7 млн евро.
Сотрудники налогового ведомства провели обыски в Немецком футбольном союзе и квартирах его руководства. Футбольные чиновники ФРГ попали под подозрение в неуплате налогов.
Глава оргкомитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр признал свою ответственность за принятие финансового предложения от ФИФА. При этом он по-прежнему отрицает подкуп футбольных чиновников.
В Германии набирает обороты скандал, связанный с возможным подкупом при организации ЧМ-2006. Главу Немецкого футбольного союза обвиняют во лжи. Это омрачило открытие Немецкого музея футбола в Дортмунде.
В скандале вокруг коррупции в ФИФА стали известны новые подробности. Кроме того, теперь и Германию обвиняют в покупке ЧМ-2006.
В федерации заявили, что заявление Вольфганга Нирсбаха о переводе 6,7 млн евро не соответствует действительности, поскольку правила и процедуры федерации не предусматривают подобных предварительных платежей.
Вольфганг Нирсбах вновь отверг обвинения в том, что ФРГ заплатила за право проведения чемпионата мира 2006 года, однако не смог ответить на вопрос, почему DFB перевел 6,7 млн евро ФИФА.
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