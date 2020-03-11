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Вольфганг Нирсбах

March 2, 2012*** FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - MARCH 02: Horst R Schmidt (L), outgoing DFB president Theo Zwanziger (C) and designated successor Wolfgang Niersbach look on during the DFB Federal Meeting on March 2, 2012 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Ulrich Roth/Bongarts/Getty Images)

Начались слушания по делу немецкой футбольной "летней сказки" 11.03.2020

В Швейцарии судят по обвинению в мошенничестве немецких футбольных функционеров. Но из-за коронавируса на процесс решился приехать только один из них.
ARCHIV - Auf dem Schlossplatz in Stuttgart schauen sich junge Fußballfans das Achtelfinale Deutschland gegen Schweden an (Archivfoto vom 24.06.2006). Die Begeisterung für die Fußball-WM 2006 in Deutschland hat auch viele Kinder und Jugendliche - Jungen wie Mädchen - angesteckt, unabhängig davon, ob sie selbst kicken. Manche können gar nicht genug von Schwarz-Rot-Gold bekommen und bringen damit einige Eltern in Konflikte, die ein gespannteres Verhältnis zu National-Symbolen haben als ihr Nachwuchs. Foto: Norbert Försterling dpa/lhe (zu lhe-Korr: Ronaldinho-Shirts und Deutschland-Fahnen: Kinder im Fußballfieber vom 28.06.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Швейцарии выдвинуты обвинения против немецких футбольных экс-чиновников 06.08.2019

По делу о проведении футбольного ЧМ-2006 в Германии прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения нескольким немецким бывшим функционерам.
25 June 2012- (c) picture-alliance/dpa/A. Gebert Wolfgang Niersbach, president of the German football federation DFB, talks during a dpa-interview in the lobby of his hotel in Sopot near Gdansk, Poland, 25 June 2012. Photo: Andreas Gebert dpa (zu dpa-Meldung: «DFB: Niersbach wie geplant Delegationsleiter bei Nationalmannschaft» vom 07.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Экс-глава Немецкого футбольного союза выходит из Совета ФИФА 16.12.2016

Апелляционная комиссия ФИФА согласилась с коллегами из комиссии по этике, что экс-глава Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах нарушил этический регламент. Футбольный функционер вынужден выйти из Совета ФИФА.
26.2.2016 *** FIFA executive committee member Niersbach walks out of the stage during the Extraordinary Congress in Zurich FIFA executive committee member Wolfgang Niersbach walks out of the stage during the Extraordinary FIFA Congress in Zurich, Switzerland February 26, 2016. FIFA on Friday passed a series of sweeping reforms as it looks to clean up world soccer's governing body following years of corruption. The delegates voted in the reforms, which include term limits for top officials and disclosure of their earnings, with 89 percent of members in favour. REUTERS/Arnd Wiegmann Copyright: Reuters/A. Wiegmann

Экс-глава Немецкого футбольного союза на год отстранен от футбола 25.07.2016

ФИФА на год отстранила бывшего президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха от всех занимаемых в футболе должностей. Спортивный функционер считает наказание "неадекватным и чрезмерным".
ARCHIV 2005++++++++++- Der damalige WM-OK-Chef Franz Beckenbauer (l) und FIFA-Präsident Joseph Blatter stehen am 09.12.2005 zum Auftakt der Endrundenauslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Leipzig auf die Bühne. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa (zu dpa «Beckenbauer gesteht «Fehler» in WM-Affäre - «Keine Stimmen gekauft»» am 26.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/T. Eisenhuth

ФИФА начала расследование в связи с проведением ЧМ-2006 в Германии 22.03.2016

Комитет ФИФА по этике расследует обстоятельства проведения в Германии ЧМ-2006. Проверка коснется, в частности, экс-президента DFB Вольфганга Нирсбаха и главы оргкомитета Франца Беккенбауэра.
Bildergalerie DFB Kandidaten Niersbach Nachfolger 27.08.2015 ***** Bildunterschrift:STUTTGART, GERMANY - AUGUST 27: Helmut Sandrock attends the Gerhard Mayer-Vorfelder Memorial Service at St. Eberhard chruch on August 27, 2015 in Stuttgart, Germany. (Photo by Daniel Kopatsch/Bongarts/Getty Images) Copyright: Getty Images/Bongarts/D. Kopatsch

Генсек Немецкого футбольного союза ушел в отставку 26.02.2016

Генсекретарь Немецкого футбольного союза Хельмут Зандрок объявил о своей отставке. Футбольный чиновник покинул свой пост на фоне скандала с махинациями вокруг ЧМ-2006 в Германии.
Bildunterschrift:ZURICH, SWITZERLAND - JANUARY 13: Franz Beckenbauer arrives during the FIFA Ballon d'Or Gala 2013 at the Kongresshalle on January 13, 2014 in Zurich, Switzerland. (Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Немецкий футбольный союз начал расследование против Беккенбауэра 05.02.2016

Разбирательство касается возможной покупки голосов при выборе Германии страной-хозяйкой чемпионата мира 2006 года. В деле также фигурируют два экс-президента DFB.
25.09.2015 *** Die Mitglieder des Organisationskomitees der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, Horst R. Schmidt, Franz Beckenbauer, Fedor Radmann und Wolfgang Niersbach (v.l.), halten am 19.10.2000 in München vier Fußbälle mit der Aufschrift 2006 in den Händen. Die vier Präsidiumsmitglieder trafen sich zu ihrer ersten gemeinsamen Sitzung in Bayerns Landeshauptstadt, um erste organisatirische Fragen zur in Deutschland stattfindenden WM zu klären.

СМИ: Футбольные махинации ЧМ-2006 заинтересовали ФБР 23.01.2016

ФБР подключилось к расследованию обстоятельств получения Германией права проведения чемпионата мира по футболу 2006 года. Следствие ищет "потерянные" 10 миллионов швейцарских франков.
ARCHIV - Der Präsident des deutschen FIFA Organisationskomitees, Franz Beckenbauer (l.), spricht am 07.12.2005 mit seinem Vize-Präsidenten, Wolfgang Niersbach, auf einer Pressekonferenz auf der Leipziger Messe. Beide informierten über den Stand der Vorbereitungen zur Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 am 09.12.2005 in Leipzig. Foto: Peter Endig/dpa (zu dpa-Meldung: «Das Organisationskomitee der Fußball-WM 2006» vom 16.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Президент Немецкого футбольного союза ушел, скандал остался 10.11.2015

Отставку президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха обозреватели немецких СМИ считают только началом расследования коррупционных обвинений в связи с ЧМ-2006 по футболу.
09.11.2015 *** Rainer Koch, vice president of the German Football Association (DFB), Wolfgang Niersbach, president of the DFB and President of the German Soccer Federation (DFL) Reinhard Rauball (L-R) make a statement to the media at the DFB headquarters in Frankfurt, Germany November 9, 2015. Niersbach announced his resignation on Monday. REUTERS/Ralph Orlowski Reuters/R. Orlowski

Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку 09.11.2015

Вольфганг Нирсбах покидает свой пост из-за скандала вокруг чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии. DFB предположительно заплатил за проведение мундиаля 6,7 млн евро.
ARCHIV 2008 **** Das Logo des DFB, aufgenommen am Dienstag (26.02.2008) vor der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main. Die Geschäftsräume des DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) sind am Dienstag auf Antrag des Bundeskartellamtes durchsucht worden. Dabei wurden nach Angaben des DFB auch Unterlagen beschlagnahmt. Es werde untersucht, ob DFB, DFL und die Vereine Absprachen zum Markt der Sponsoren träfen. Foto: Arne Dedert +++(c) dpa - Report+++ Copyright: picture alliance/dpa/A. Dedert

Налоговики пришли с обыском в Немецкий футбольный союз 03.11.2015

Сотрудники налогового ведомства провели обыски в Немецком футбольном союзе и квартирах его руководства. Футбольные чиновники ФРГ попали под подозрение в неуплате налогов.
File photo of former FIFA executive committee member and former Bayern Munich president Franz Beckenbauer arriving on the pitch before his farewell soccer match, played between Bayern Munich and Real Madrid, in Munich August 13, 2010. Beckenbauer, one of Germany's greatest footballers, and Spanish football federation president Angel Maria Villar are among individuals being investigated by FIFA's Ethics Committee, it said in a statement October 21, 2015. REUTERS/Michaela Rehle/Files TPX IMAGES OF THE DAY

Беккенбауэр признал ошибочными свои действия при организации ЧМ-2006 26.10.2015

Глава оргкомитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр признал свою ответственность за принятие финансового предложения от ФИФА. При этом он по-прежнему отрицает подкуп футбольных чиновников.

Коррупционный скандал омрачил открытие Немецкого музея футбола (24.10.2015) 24.10.2015

В Германии набирает обороты скандал, связанный с возможным подкупом при организации ЧМ-2006. Главу Немецкого футбольного союза обвиняют во лжи. Это омрачило открытие Немецкого музея футбола в Дортмунде.

Лишится ли Россия ЧМ-2018 из-за коррупции в ФИФА? (23.10.2015) 23.10.2015

В скандале вокруг коррупции в ФИФА стали известны новые подробности. Кроме того, теперь и Германию обвиняют в покупке ЧМ-2006.
The logo of soccer's international governing body FIFA is seen on its headquarters in Zurich, Switzerland, in this May 27, 2015 file photo. FIFA will hold an extraordinary executive committee meeting in July to discuss dates for the presidential election which will choose a replacement for Sepp Blatter, soccer's governing body said on Wednesday June 10, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/Files

ФИФА опровергла получение денег от Немецкого футбольного союза 22.10.2015

В федерации заявили, что заявление Вольфганга Нирсбаха о переводе 6,7 млн евро не соответствует действительности, поскольку правила и процедуры федерации не предусматривают подобных предварительных платежей.
22.10.2015 ***** REFILE - INCLUDING HEADLINEWolfgang Niersbach, president of the German Football Association (DFB) addresses a news conference at the DFB headquarters in Frankfurt, Germany October 22, 2015. Copyright: Reuters/R. Orlowski

Глава Немецкого футбольного союза не смог объяснить перевод денег ФИФА 22.10.2015

Вольфганг Нирсбах вновь отверг обвинения в том, что ФРГ заплатила за право проведения чемпионата мира 2006 года, однако не смог ответить на вопрос, почему DFB перевел 6,7 млн евро ФИФА.
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