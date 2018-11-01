Вольфганг Ишингер уверен в разрешимости украинского конфликта

Заседание группы МКБ в Минске

Двухдневная встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), прошедшая в Минске, завершилась в четверг, 1 ноября. Участники дискуссии говорили о новой ситуации, сложившейся впервые с момента Второй мировой войны, о необходимости на дипломатическом уровне вести переговоры и интенсифицировать контакты между военными и гражданскими специалистами.

"В любых переговорах главное - политическая воля"

Общаясь с прессой в последний день встречи Основной группы МКБ в Минске, председатель этого форума Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), по его выражению, "подвел черту состоявшимся дискуссиям". Он назвал предложения Лукашенко по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, прозвучавшие в день официального открытия форума, "впечатляющими": "особенно поразило, что Беларусь готова предоставить свои силы для обеспечения безопасности на границе РФ и Украины". Ишингер надеется, что "к ним прислушается международное сообщество".

Важным итогом встречи в Минске председатель МКБ назвал сам факт переговоров между президентом Косово Хашимом Тачи и премьер-министром Сербии Аной Брнабич: стороны обратились за помощью к международному сообществу, чтобы урегулировать конфликт и добиться признания Сербии и Косово. Переговоры продлятся в разных форматах, в том числе с участием главы европейской дипломатии Федерикой Могерини, имеющей на это мандат ООН, а также на Мюнхенской конференции 2019 года.

Отвечая на вопросы журналистов, Ишингер отметил, что в МКБ участвуют главы многих государств: "11 лет назад выступал президент РФ Путин. Я буду рад принимать президента Лукашенко, когда он захочет приехать на конференцию, будет ли это 2019 или 2020 год".

На вопрос DW, какой бы совет Ишингер дал Путину в связи с заявлением Трампа о выходе США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности, председатель МКБ констатировал, что обе стороны высказали опасение о несоблюдении данного договора. Он бы посоветовал "обеспечить полное его выполнение: в целях обеспечения безопасности планеты в целом отказ от элементов ядерного оружия позитивный и необходимый элемент".

На вопрос, так ли необходимо изменение формата переговоров по Украине и включение в процесс США, Ишингер ответил, что его 40-летний дипломатический стаж дает основания полагать, что неразрешимых конфликтов не бывает, главное - политическая воля. Вместе с тем, он убежден, что и США, и ЕС в целом должны быть за столом переговоров.

Нужна ли новая система контроля над вооружениями

Вариантов решить проблему контроля над вооружениями два, таковы основные направления прошедшей дискуссии. Эксперты отмечают, что старые режимы безопасности отмирают, и решения ищутся по двум направлениям.

Первое - попытаться восстановить разрушающееся или уже разрушенное. Но, как указал в интервью с DW декан факультета мировой экономики и мировой политики московской Высшей школы экономики Сергей Караганов, ограничение вооружений в его прежней форме становится бессмысленным. После урона, нанесенного этой системе выходом США из Договора о ПРО, Договора по иранской ядерной программе, а теперь и из Договора об ограничении ракет малой и средней дальности, ситуация кардинально изменилась.

Евгений Прейгерман

Второй вариант - создать новый формат. Но, отмечает Караганов, "пока в большинстве желающие сохранить старый формат. Потому что они его и создавали". Участвовавший во встрече МКБ в Минске руководитель инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман в интервью DW указывает на еще один осложняющий переговоры факт: ранее главными игроками были два блока, сейчас все чаще представители и небольших государств пытаются говорить о необходимости дискуссии о том, кто прав, кто виноват.

Больше игроков - больше проблем

Судя по обсуждению региональных конфликтов, и здесь количество игроков увеличивается, в результате возникает, как выразился один из участников дискуссии, магнитное поле конфликта. Он же сравнил ситуацию с физической цепной реакцией. Причем относится это и к замороженным конфликтам, и к "горячим". Речь шла о Донбассе, Грузии и Южной Осетии, Приднестровье, Нагорном Карабахе.

Прейгерман, комментируя дискуссию по контролю над вооружением, отметил, что Запад и Россия истоки проблем перекладывают на поведение другой стороны. Такой же подход участники дискуссии демонстрируют и при обсуждении региональных конфликтов.

При обсуждении вопросов безопасности, по выражению Сергея Караганова, многие проявляют "стратегический паразитизм": "У нас долго не было войны, большинство элит и обществ считает, что так оно и будет". Но было бы глубочайшим заблуждением думать, что все как-нибудь обойдется: "Не обойдется, если ничего не делать. Надо сохранить то, что еще можно, и готовиться к новому туру диалогов по укреплению стратегической стабильности и предотвращению войны".

Единственное, в чем был заметен консенсус в ходе минской встречи МКБ, - ее участники демонстрируют желание не передавать эстафету конфликтов следующим поколениям.

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