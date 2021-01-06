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Волхвы

05.01.2017+++Hannover, Deutschland+++ Sternsingerinnen und Sternsinger aus acht katholischen Pfarrgemeinden der Stadt und der Region Hannover werden am 05.01.2017 vom niedersächsischen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei in Hannover (Niedersachsen) empfangen. Das Motto der 59. Sternsinger-Aktion 2017 lautet: Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung _ in Kenia und weltweit! Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Что празднует Европа в дни православного Рождества 06.01.2021

6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что-то будет отмечаться даже несмотря на пандемию.
Balsambaum , Kaokoveld, Namibia, (Commiphora glaucescens)

Мирра - лекарственное растение 2021 года в Германии (фото) 28.12.2020

Родиной этого удивительного дерева является Африка, а целебные свойства ценятся с древних времен. Смола мирры была одним из подарков, которые волхвы принесли младенцу Христу.

DW-Karikatur von Sergey Elkin - Weihnachten Beschreibung: Drei Könige mit Smartphonen Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Weihnachten

Рождественские мотивы 24.12.2018

Карикатурист Сергей Елкин предложил представить, как выглядели бы рождественские волхвы сегодня.
***Bild des Tages mit Deutschlandbezug*** Sternsinger laufen am 06.01.2015 in St. Märgen (Baden-Württemberg) im Schwarzwald über eine Wiese. Im Hintergrund ist die Klosterkirche 'Mariä Himmelfahrt' zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa

Поющие волхвы 07.01.2015

"Певцы звезды" шестого января в чистом поле около Санкт-Мергена в Шварцвальде.
An dem Altaraufsatz aus dem 15. Jahrhundert sind am 23.10.2014 im Museum Schnütgen in Köln (Nordrhein-Westfalen) die Heiligen Drei Könige und Maria mit dem Jesuskind zu sehen. In der Ausstellung «Die Heiligen Drei Könige - Mythos, Kunst und Kult» werden 25.10.2014 bis zum 25.01.2015 130 Leihgaben aus 70 Sammlungen und Museen gezeigt. Foto: Oliver Berg/dpa

Мощи трех волхвов в Кельне - одна из главных христианских святынь 06.01.2015

Им поклоняются все христиане. Они первыми поклонились Младенцу Христу и принесли святые дары к его колыбели.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden*** Traum der Könige, Autun, um 1125-1135, Kathedrale Saint- Lazare, Kapitelsaal, Autun / DRAC de Bourgogne, Dijon, © RBA/ Marion Mennicken

Портреты трех святых королей: 1500 лет назад и сегодня 18.12.2014

В Кельне проходит выставка, посвященная трем волхвам - магам, волшебникам, звездочетам, королям, которые принесли бесценные дары к колыбели новорожденного Иисуса.
Das Foto zeigt den Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom, aufgenommen am 27. November 2013 in Köln, Nordrhein-Westfalen. In diesem Schrein sollen die Gebeine der Heiligen Drei Könige liegen. Foto: Stefanie Paul. ACHTUNG: Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder.

Библейские волхвы принимают почести в Кельне 24.10.2014

Кельн отмечает юбилей своей главной христианской святыни: прошло 850 лет с тех пор, как мощи трех волхвов были привезены из Милана на Рейн.
Das Foto zeigt den Schrein der Heiligen Drei Könige im Kölner Dom, aufgenommen am 27. November 2013 in Köln, Nordrhein-Westfalen. In diesem Schrein sollen die Gebeine der Heiligen Drei Könige liegen. Foto: Stefanie Paul. ACHTUNG: Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes dpa-Nachrichten für Kinder.

850 лет в Кельне: библейские волхвы на выставке в готическом соборе 21.07.2014

Экспозиция рассказывает о трех королях, принесших дары младенцу Иисусу.

Ангелу Меркель посетили волхвы 20.12.2005