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6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что-то будет отмечаться даже несмотря на пандемию.
Родиной этого удивительного дерева является Африка, а целебные свойства ценятся с древних времен. Смола мирры была одним из подарков, которые волхвы принесли младенцу Христу.
Карикатурист Сергей Елкин предложил представить, как выглядели бы рождественские волхвы сегодня.
"Певцы звезды" шестого января в чистом поле около Санкт-Мергена в Шварцвальде.
Им поклоняются все христиане. Они первыми поклонились Младенцу Христу и принесли святые дары к его колыбели.
В Кельне проходит выставка, посвященная трем волхвам - магам, волшебникам, звездочетам, королям, которые принесли бесценные дары к колыбели новорожденного Иисуса.
Кельн отмечает юбилей своей главной христианской святыни: прошло 850 лет с тех пор, как мощи трех волхвов были привезены из Милана на Рейн.
Экспозиция рассказывает о трех королях, принесших дары младенцу Иисусу.
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