 Волонтерский проект собирает личные данные силовиков-садистов | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2018

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Россия

Волонтерский проект собирает личные данные силовиков-садистов

Проект "База данных. Ответят все" собирает информацию о силовиках, незаконно применявших силу во время акций протеста. Целью является осуществление гражданского контроля над правоохранительными органами.

Избиение демонстрантов полицией в Москве

Гражданский волонтерский проект "База данных. Ответят все" объявил о начале сбора информации о силовиках, избивавших митингующих во время протестных акций 9 сентября. Об этом в среду, 19 сентября, сообщил изданию "МБХ Медиа" один из координаторов проекта Андрей Громов.

По словам Громова, данные собираются как о сотрудниках МВД, Росгвардии и ФСБ, так и о "людях в штатском", которые принимали участие в провокациях и избиениях. "Мы устанавливаем личности сотрудников, которые явно нарушали 286 статью УК (Превышение должностных полномочий) и другие статьи УК, нарушали конституционные права граждан, а также закон "О полиции", - сообщил Громов изданию.

Контекст

9 сентября в Москве против повышения пенсионного возраста протестовали до 4 тысяч человек. Митинг на Пушкинской площади перерос в шествие, завершившееся задержаниями. Подробности - в фотогалерее DW. (09.09.2018)

В Москве переизбран Собянин, в регионах "Единая Россия" недобрала голосов, в двух столицах полиция избивала и задерживала участников митингов против пенсионной реформы - все об итогах 9 сентября. (10.09.2018)

Целью установления личности нарушивших закон является осуществление общественного контроля над сотрудниками правоохранительных органов, а также создание возможности для обращения в суды - например, в Европейский суд по правам человека. "Нам пишут бывшие и действующие сотрудники МВД, которые недовольны всей этой ситуацией с насилием во время акций протеста", - сообщил Громов.

Акции протеста против пенсионной реформы были организованы Алексеем Навальным и проходили в единый день голосования 9 сентября. Накануне по всей России прошли задержания и аресты сторонников Навального. Акции состоялись в десятках городов, на них были задержаны около тысячи человек. Задержания сопровождались жесткими действиями правоохранительных органов - в том числе неоправданными избиениями. Сам Навальный был задержан еще 27 августа и приговорен судом к административному аресту на 30 суток.

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Жестокие задержания и "выборы без выбора": как в РФ прошло 9 сентября - DW Новости (10.09.2018)

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько тысяч участников

    Во второй день празднования Дня города и в день выборов столичного мэра в 14:00 по московскому времени на Пушкинской площади начали собираться люди. Хотя митинг не был санкционирован, толпа быстро разрасталась и скоро уже заполнила всю площадь вплоть до кинотеатра "Россия". В мероприятии приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    И стар и млад

    На митинге было очень много молодежи, что стало уже традицией для протестных акций Алексея Навального, но на этот раз пришло и немало пожилых людей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Росгвардия - на митинг

    По периметру площади Пушкина выстроились полицейские автобусы и грузовики. Через громкоговорители людей призывали разойтись и грозили "привлечением к административной ответственности". Но собравшиеся игнорировали повторявшиеся каждые две минуты объявления. Ближе к 15.00 мск со стороны Петровки по Страстному бульвару к месту проведения митинга проследовала колонна Росгвардии.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Путин нарушает конституцию?

    Пенсионерка Галина призналась, что долго трудилась над самодельным плакатом. По ее мнению, президент России нарушает конституцию РФ, а российское государство давно перестало быть ориентированным на человека.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Президенту припомнили обещание

    Многие апеллировали к данному несколько лет назад обещанию Владимира Путина не повышать пенсионный возраст. Кто-то наносил его цитату на плакаты, а некоторые - даже на футболки.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Путина - на пенсию"

    Собравшиеся в основном скандировали лозунги против пенсионной реформы и за отставку правительства и Владимира Путина. Основные претензии предъявлялись президенту РФ. Многие требовали его ухода на пенсию на равных правах с остальными гражданами России.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Траур по пенсиям

    Траурный венок с надписью "Помним. Скорбим. Пенсия" стал одним из главных атрибутов митинга. Под конец мероприятия его водрузили на один из фонарей.

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Молодежь на фонарях

    По традиции, сложившейся еще в марте 2017 года, когда Навальный провел в Москве антикоррупционный митинг, подростки залезали на фонари. Снизу им передавали плакаты. Любимцами фотографов стали молодые люди в коронах "Вован" и "Димон" (слева в кадре).

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    "Потрачено"

    Апофеозом митинга стало появление транспаранта "Дожить до пенсии. Потрачено". Его поднял парень с черной толстовке с капюшоном, символизируя смерть. Люди кричали "Правительство в отставку" и "Раз-два-три, Путин уходи".

  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

    После 16:00 часть людей покинула Пушкинскую площадь. Некоторые призвали двигаться в сторону Кремля. Начались задержания.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

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Жестокие задержания и "выборы без выбора": как в РФ прошло 9 сентября - DW Новости (10.09.2018)  

Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы (09.09.2018)  

"Выборы без выбора": немецкие эксперты об итогах единого дня голосования в России (10.09.2018)  

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