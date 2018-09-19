Волонтерский проект собирает личные данные силовиков-садистов

Гражданский волонтерский проект "База данных. Ответят все" объявил о начале сбора информации о силовиках, избивавших митингующих во время протестных акций 9 сентября. Об этом в среду, 19 сентября, сообщил изданию "МБХ Медиа" один из координаторов проекта Андрей Громов.

По словам Громова, данные собираются как о сотрудниках МВД, Росгвардии и ФСБ, так и о "людях в штатском", которые принимали участие в провокациях и избиениях. "Мы устанавливаем личности сотрудников, которые явно нарушали 286 статью УК (Превышение должностных полномочий) и другие статьи УК, нарушали конституционные права граждан, а также закон "О полиции", - сообщил Громов изданию.

Целью установления личности нарушивших закон является осуществление общественного контроля над сотрудниками правоохранительных органов, а также создание возможности для обращения в суды - например, в Европейский суд по правам человека. "Нам пишут бывшие и действующие сотрудники МВД, которые недовольны всей этой ситуацией с насилием во время акций протеста", - сообщил Громов.

Акции протеста против пенсионной реформы были организованы Алексеем Навальным и проходили в единый день голосования 9 сентября. Накануне по всей России прошли задержания и аресты сторонников Навального. Акции состоялись в десятках городов, на них были задержаны около тысячи человек. Задержания сопровождались жесткими действиями правоохранительных органов - в том числе неоправданными избиениями. Сам Навальный был задержан еще 27 августа и приговорен судом к административному аресту на 30 суток.

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