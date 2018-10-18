Волкер назвал поставки вооружения Киеву шагом сдерживания агрессии РФ

Поставки американского оружия Украине следует расценивать не как "разжигание войны", а как "сдерживание дальнейшей агрессии" со стороны России. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в четверг, 18 октября, на конференции, организованной Атлантическим советом - американским неправительственным центром в области международных отношений.

Спецпредставитель Госдепартамента выделил снятие Вашингтоном эмбарго на поставки вооружений. "Мы помогли Украине противотанковым оружием и антиснайперскими системами", - сообщил Волкер.

По его словам, администрация президента США видит в Украине страну, которая "имеет право на самооборону" и обладает собственной стратегией национальной безопасности. "Друзья и союзники могут обсудить, как помочь закрыть пробелы в этой стратегии", - добавил Волкер. Он подчеркнул важность успешного развития Украины "как здоровой и защищенной европейской демократии".

США сохраняют санкции

Соединенные Штаты стараются усилить давление на Россию, чтобы заставить ее участвовать в переговорах по разрешению конфликта в Донбассе, отметил Волкер. В числе принимаемых мер он выделил "сохранение санкций" США и их "периодическое расширение".

"Администрация Трампа придерживалась и продолжит придерживаться подобного подхода. Вы увидите дополнительные санкции, появляющиеся каждые месяц или два", - заявил спецпредставитель Госдепартамента.

Кроме того, он упомянул тесное сотрудничество с "европейскими союзниками". По словам Волкера, Евросоюз "продемонстрировал огромную стойкость" в сохранении санкций в отношении России в силе.

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