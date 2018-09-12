Волкер назвал объявленные сепаратистами "выборы" в Донбассе нелегитимными

Осенние "выборы" в Донбассе, объявленные пророссийскими сепаратистами, - нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Об этом в среду, 12 сентября, интервью DW заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Он отметил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности. "Если следовать логике минских соглашений и возвращения этой территории под контроль Украины, то эти образования (самопровозглашенные "республики".- Ред.) должны исчезнуть. Потому проведение выборов - само по себе нелегитимно, учитывая условия безопасности, но также и потому, что это не те образования, которые должны существовать. Когда там будет безопасность - тогда и должны проводиться выборы ", - подытожил Волкер.

Москва выжидает

Между тем высокопоставленный американский дипломат сомневается, что в ближайшие месяцы удастся достичь сколь-либо значительного прогресса на переговорах по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины. Волкер полагает, что Москва заняла выжидательную позицию. "Думаю, что россияне, очевидно, решили пока не предпринимать никаких усилий для мира, а скорее выжидать результатов выборов в Украине", - отметил он. Напомним, что президентские выборы в Украине назначены на 31 марта 2019 года.

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