Первым "Европас" испытал Чех: волейбол для вратарей

Еще до начала Евро-2008 мяч, которым играют его участники, вызывал много споров. Среди тех, кто недоволен мячом, - вратарь чешской сборной Петр Чех, близко познакомившийся с ним в первой же игре.