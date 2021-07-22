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Впервые после воссоединения Германии флаг страны внесут на олимпийский стадион два спортсмена вместе. В Токио ими станут пляжная волейболистка Лаура Людвиг и прыгун в воду Патрик Хаусдинг.
Результаты ежедневного теста на коронавирус оказались положительными у чешского игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича. Решается вопрос о его участии в Олимпиаде.
Пляжные волейболистки из Германии в финале обыграли дуэт из Бразилии и стали первой европейской командой, завоевавшей золото в этом виде спорта. Это 12-е золото немецкой сборной.
Следы запрещенного препарата найдены в допинг-пробах волейболиста Александра Маркина, шорт-трекиста Семена Елистратова, конькобежца Павла Кулижникова и фигуристки Екатерины Бобровой.
В результате террористической атаки на востоке Афганистана погибло около 50 человек. Смертник взорвал себя в толпе болельщиков, следивших за соревнованиями по волейболу.
Десятую золотую медаль для олимпийской сборной Германии добыли пляжные волейболисты Юлиус Бринк и Йонас Реккерман. В финале они победили дуэт из Бразилии.
Свой отпуск немцы любят планировать заранее. Главное - облюбовать место, своевременно заказать билеты и отель. Однако далеко не каждый отправляется в жаркие страны. Некоторые предпочитают ближайший котлован.
В Gay Games 2010 в Кельне принимают участие около 10 тысяч спортсменов. Среди них - около 50 человек из России: баскетболисты, волейболисты, бадминтонисты, легкоатлеты, пловцы и фигурист.
Автомобиль, зарегистрированный в Германии, каждые два года должен проходить технический осмотр. Андреас Шершель – один из тех, кто такой скрупулезный контроль осуществляет.
Во время правления режима "Талибан" афганские спортсмены должны были даже в футбол или волейбол играть исключительно в национальной одежде. Спортивная форма считалась чем-то сатанинским, противоречащим шариату
Еще до начала Евро-2008 мяч, которым играют его участники, вызывал много споров. Среди тех, кто недоволен мячом, - вратарь чешской сборной Петр Чех, близко познакомившийся с ним в первой же игре.
Министр финансов Северного Рейн-Вестфалия и его супруга, занимающая пост бургомистра Бонна, вполне могут рассчитывать на то, что их сыновья-близнецы станут обладателями медалей летней Олимпиады-2004 в Афинах.
От античных видов спорта до пляжного волейбола - палитру дисциплин, включенных в программу Игр, как всегда, отличает широта и многообразие.
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