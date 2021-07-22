Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Волейбол

Schwimmen: Weltmeisterschaft, Wasserspringen - Kunstspringen 3 m, Männer, Finale am 20.07.2017 in Budapest (Ungarn). Patrick Hausding aus Deutschland gewinnt die Silbermedaille. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Олимпиада-2020: Германия выбрала спортсменов, несущих флаг страны 22.07.2021

Впервые после воссоединения Германии флаг страны внесут на олимпийский стадион два спортсмена вместе. В Токио ими станут пляжная волейболистка Лаура Людвиг и прыгун в воду Патрик Хаусдинг.
19.07.2021 | Tokyo 2020 Olympics - Tennis Training - Ariake Tennis Park, Tokyo, Japan - July 19, 2021 Tokyo 2020 Olympics signage is seen behind nations flags at the Ariake Tennis Park REUTERS/Hannah Mckay

В Олимпийской деревне выявлен еще один случай коронавируса 19.07.2021

Результаты ежедневного теста на коронавирус оказались положительными у чешского игрока в пляжный волейбол Ондржея Перушича. Решается вопрос о его участии в Олимпиаде.
18/08/2016 2016 Rio Olympics - Beach Volleyball - Women's Victory Ceremony - Beach Volleyball Arena - Rio de Janeiro, Brazil - 18/08/2016. Laura Ludwig (GER) of Germany and Kira Walkenhorst (GER) of Germany celebrate with their gold medals. REUTERS/Adrees Latif (c) Reuters/A. Latif

Немецкие волейболистки-пляжницы завоевали золото в Рио 18.08.2016

Пляжные волейболистки из Германии в финале обыграли дуэт из Бразилии и стали первой европейской командой, завоевавшей золото в этом виде спорта. Это 12-е золото немецкой сборной.
Ampullen mit dem Medikament Recormon, das den als Dopingmittel EPO bekanntgewordenen Wirkstoff Erythropoietin enthält. Aufgenommen am 03.07.2001 in Köln. Nach der Genehmigung der Anti-EPO-Kontrollen durch den internationalen Radsportverband UCI hat die Leitung der Tour de France am 05.04.2000 einen Maßnahmenkatalog für einen wirksamen Kampf gegen das Doping vorgelegt, unter Punkt 6 heißt es dabei, dass bei zehn Fahrern, darunter der jeweilige Etappensieger sowie die ersten Drei des Gesamtklassements, systematisch jeden Tag kontrolliert werden. Die Kontrollen finden auf der Basis akzueller und anerkannter Testverfahren statt, dies gilt insbesondere für den Test zum Nachweis von EPO (Erythropoitin) im Urin. Zusätzlich werden die unangekündigten Blutkontrollen fortgesetzt.

СМИ: В допинг-пробах нескольких спортсменов РФ обнаружен мельдоний 08.03.2016

Следы запрещенного препарата найдены в допинг-пробах волейболиста Александра Маркина, шорт-трекиста Семена Елистратова, конькобежца Павла Кулижникова и фигуристки Екатерины Бобровой.
Villagers gather at the site of a car bomb attack in Urgon district in the eastern province of Paktika, July 15, 2014. The car packed with explosives exploded on Tuesday as it sped through a crowded market in Afghanistan's eastern province of Paktika, killing at least 89 people, officials said, one of the most violent attacks in the country in a year. REUTERS/ Stringer (AFGHANISTAN - Tags: CIVIL UNREST)

Теракт на спортивном турнире в Афганистане унес жизни около 50 человек 23.11.2014

В результате террористической атаки на востоке Афганистана погибло около 50 человек. Смертник взорвал себя в толпе болельщиков, следивших за соревнованиями по волейболу.
GettyImages 150073016 LONDON, ENGLAND - AUGUST 09: (L-R) Jonas Reckermann and Julius Brink of Germany celebrate after they won match point against Alison Cerutti and Emanuel Rego of Brazil during the Men's Beach Volleyball Gold medal match on Day 13 of the London 2012 Olympics Games at Horse Guard's Parade on August 9, 2012 in London, England. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

Лондон-2012: десятое золото для Германии добыли пляжные волейболисты 10.08.2012

Десятую золотую медаль для олимпийской сборной Германии добыли пляжные волейболисты Юлиус Бринк и Йонас Реккерман. В финале они победили дуэт из Бразилии.
Zwei junge Frauen spielen am Sonntag (19.04.2009) am Baggersee in Mainleus (Oberfranken) Beachvolleyball. Laut Wettervorhersage soll es auch in den kommenden Tagen sonnig und warm bleiben. Foto: Marcus Führer dpa/lby +++(c) dpa - Report+++

Ибица на котловане: как отдыхают немцы 13.07.2011

Свой отпуск немцы любят планировать заранее. Главное - облюбовать место, своевременно заказать билеты и отель. Однако далеко не каждый отправляется в жаркие страны. Некоторые предпочитают ближайший котлован.
Einmarsch in das Stadion.

Российские участники Gay Games увозят на родину медали 05.08.2010

В Gay Games 2010 в Кельне принимают участие около 10 тысяч спортсменов. Среди них - около 50 человек из России: баскетболисты, волейболисты, бадминтонисты, легкоатлеты, пловцы и фигурист.
GD, TÜV-Prüfer, Gesichter Deutschlands

Андреас Шершель - специалист по диагностике автомобилей 07.05.2010

Автомобиль, зарегистрированный в Германии, каждые два года должен проходить технический осмотр. Андреас Шершель – один из тех, кто такой скрупулезный контроль осуществляет.
Marathonlauf in Wien Joggerbeine Sportliches,

Афганистан направил в Пекин четверых атлетов 10.08.2008

Во время правления режима "Талибан" афганские спортсмены должны были даже в футбол или волейбол играть исключительно в национальной одежде. Спортивная форма считалась чем-то сатанинским, противоречащим шариату
Bearing the national flag of Czech Republic, the gloves of Petr Cech are seen during a training session of the national soccer team of Czech Republic in Basel, Switzerland, Friday, June 6, 2008. Czech Republic are in group A at the Euro 2008 European Soccer Championships in Austria and Switzerland and play Switzerland in the opening game on Saturday. (AP Photo/Petr David Josek)

Первым "Европас" испытал Чех: волейбол для вратарей 08.06.2008

Еще до начала Евро-2008 мяч, которым играют его участники, вызывал много споров. Среди тех, кто недоволен мячом, - вратарь чешской сборной Петр Чех, близко познакомившийся с ним в первой же игре.
After the season they've had so far, it wouldn't be a stretch to see Jonas Reckermann (left) and Markus Dieckmann on the top of the medal podium in Athens. The beach volleyballers won the Grand Slam Berlin and the European Championship this year. The pair, both students, have gained confidence from their success: We know that we can keep pace, said Dieckmann. Foto: dpa, 2004

Пляжный волейбол четы политиков Дикманн 15.08.2004

Министр финансов Северного Рейн-Вестфалия и его супруга, занимающая пост бургомистра Бонна, вполне могут рассчитывать на то, что их сыновья-близнецы станут обладателями медалей летней Олимпиады-2004 в Афинах.

Золото для немецких волейболисток 14.08.2004
Olympische Spiele, Sommerdisziplin, Olympische Disziplin Landscape Banner

Олимпиада-2004: основные виды спорта 30.07.2004

От античных видов спорта до пляжного волейбола - палитру дисциплин, включенных в программу Игр, как всегда, отличает широта и многообразие.