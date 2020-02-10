 Войска Турции нанесли удары по позициям армии Асада в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2020

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Мир

Войска Турции нанесли удары по позициям армии Асада в Сирии

В министерстве национальной обороны Турции утверждают, что обстрел стал ответом на удары сирийских военных. Армия Турции, в частности, сбила сирийский вертолет.

Колонна военной техники Турции к югу от города Идлиба

Колонна военной техники Турции к югу от города Идлиба

Вооруженные силы (ВС) Турции нанесли удары по 115 целям сирийской правительственной армии, убив минимум 101 военнослужащего. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

По его данным, произошедшее стало ответом на артобстрел со стороны сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, в результате которого погибли пять турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.

Армия Турции также уничтожила три танка, две артиллерийские установки, а также сбили один вертолет ВВС Сирии. В турецком оборонном министерстве утверждают, что речь идет об осуществлении "права на самооборону". "Кровь наших павших бойцов не останется неотмщенной", - говорилось в заявлении.

Переговоры Москвы и Анкары

Между тем очередной раунд переговоров российских и турецких официальных лиц прошел 10 февраля в Анкаре. В ходе встрече обсуждалась эскалация в Идлибе, указали в МИД Турции.

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В субботу, 8 февраля, Анкара перебросила 30 единиц боевой техники в провинцию Идлиб, где сирийская армия наступает на повстанцев.

Наступление против формирований в Идлибе

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии формально обозначена как зона деэскалации под контролем Турции. С самого начала конфликта в Сирии Анкара поддерживала сирийских повстанцев. В 2015 году Россия выступила на стороне президента Башара Асада. В результате правительственным войскам удалось переломить ход гражданской войны в свою пользу. Сирийская армия при поддержке авиации России вела масштабное наступление против формирований в Идлибе, остающемся последним оплотом оппозиционных Дамаску сил.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 февраля ультимативно потребовал от Дамаска до конца февраля отвести свои войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов. Если сирийские солдаты не сделают этого, то турецкая армия сама изгонит их, заявил Эрдоган. 

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    Ограничения распространяются и на ряд крупных инвестиционных проектов. Это может больно ударить по российским финансовым, нефтяным и металлургическим компаниям, вложившим в турецкий рынок значительные суммы. Заморожен будет и проект первой турецкой АЭС "Аккую", в который, по данным открытых источников, Россия уже вложила около 3 млрд долларов.

  • Москва

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    Без объяснения причин в Москве 30 ноября закрылся Российско-турецкий научный центр, работавший при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. Центр занимался развитием двустороннего научного обмена и консультировал российских аспирантов по вопросам, связанным с Турцией. Закрытие центра также означает отмену курсов османского языка, круглых столов, семинаров и конференций.

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    3 декабря, выступая перед парламентариями, Владимир Путин обвинил Турцию в "пособничестве терроризму". "Видимо, Аллах решил наказать турецкие власти, лишив их разума и рассудка", - добавил президент РФ. Он подчеркнул, что за убийство "наших людей" турки "не отделаются помидорами или какими-то ограничением в других отраслях". "Они не раз пожалеют о содеянном", - заключил Путин.

    Автор: Александра Ёлкина


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