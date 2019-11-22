ВОЗ: Четверо из пяти подростков в мире слишком мало двигаются

Современные подростки во всем мире слишком мало двигаются, в особенности эта проблема затрагивает девочек, лишь около 15 процентов которых достигают необходимого уровня ежедневной физической активности. Четверо из пяти подростков двигаются недостаточно, утверждается в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в пятницу, 22 ноября, в специализированном научном журнале The Lancet.
Данные ВОЗ основываются на опросах 1,6 миллиона школьников в возрасте от 11 до 17 лет в 146 странах, которые проводились в период с 2001 по 2016 год. Согласно этому исследованию, в Германии 79,7 процента мальчиков и 87,9 процента девочек ведут недостаточно активный образ жизни.
В исследовании не называются четкие причины для такого поведения подростков, однако, по мнению ученых, к снижению физической активности могла привести "электронная революция", изменившая "двигательный стереотип подростков". В результате они склоняются к малоподвижности и сидячему образу жизни.
Кроме того, в некоторых странах на поведение подростков значительное влияние оказывает ситуация с безопасностью. "Существуют места, где становится все опаснее находиться на улице и быть там активными. Если снаружи небезопасно, то подростки начинают реже ходить в школу пешком или меньше кататься на велосипедах", - говорит Лиан Райли, участвовавшая в работе над исследованием.
Согласно рекомендация ВОЗ, дети и подростки от 5 до 17 лет должны быть активными как минимум 60 минут в день, причем все, что свыше этого, идет на пользу здоровью. Взрослые от 18 до 64 лет должны быть физически активными минимум 150 минут в неделю или в качестве альтернативы как минимум 75 минут в неделю заниматься спортом.
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Гребля
Займитесь академической греблей или чаще занимайтесь в спортзале на гребном тренажере! Эффективность такой тренировки переоценить трудно, поскольку во время нее задействуются мышцы спины, рук, ног, пресс. Академическая гребля хорошо стимулирует сжигание жира и развивает аэробную выносливость. Стоит "проплыть" дистанцию всего лишь в 1000 метров - и у вас сжигается от 200 до 250 калорий.
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Плавание
Для тех, кто не жалует тренажерные залы, отличным способом сжечь лишний жир может стать плавание. Этот вид спорта также идеально подойдет для начинающих спортсменов и для тех, кто долгое время не тренировался. Плавание щадяще воздействует на суставы, улучшает двигательные функции конечностей, развивает выносливость. За 30-минутную тренировку в бассейне сжигается до 350 калорий.
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Медленный бег в горку
Эта тренировка - отличное средство для похудения и развития выносливости. Во время нее хорошо подкачивается задняя поверхность бедра. Ощутимая нагрузка также ложится на икроножные и спинные мышцы. Установите на тренажере-дорожке средний темп, упритесь в рукоятки и согните руки так, чтобы корпус наклонился вперед, и бегите в горку. За полчаса такого занятия можно сжечь 400 калорий.
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Степпер - противонаправленная лестница
Занимаясь на аэробном вертикальном тренажере Versa Climber, вы как бы поднимаетесь по пожарной лестнице. В работу включаются все мышцы - ноги, ягодицы, руки, плечи. В тренажерных залах на станок Versa Climber зачастую внимания не обращают, а ведь он еще более эффективен, чем беговая дорожка, гребной тренажер, батут. За 30 минут тренировки на нем вы теряете от 300 до 350 калорий.
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Подъемы по лестнице
Восхождение по лестнице - настоящий сжигатель калорий, поскольку увеличивает сердечный ритм, а это стимулирует обмен веществ. В спортзалах хождение по лестнице имитирует степпер с поручнями Stairmill, выполненный по типу эскалатора и также известный как Stepmaster и Stepmill. За полчаса занятий на нем можно потерять 250-300 калорий.
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Свинги с гирей
Очень эффективно такое упражнение, как свинги с гирей (махи). Для его выполнения задействуется большое количество мышц и суставов, оно развивает выносливость, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение, тренирует ловкость, координацию движений и скорость, способствует сжиганию подкожного жира. За 30 минут можно потерять 300-350 калорий.
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Подвесные петли
В последнее десятилетие все шире практикуются функциональные спортивные занятия с подвесными петлями. При выполнении упражнений спомощью TRX задействуются мышцы всего тела. За полчаса тренинга сжигается около 250 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Фитнес на батуте
Фитнес на батуте (джампинг) так же полезен, как и любая кардиотренировка, только вот прыгать намного веселее. Джампинг улучшает физическое и эмоциональное состояние, позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и способствует похудению вдвое лучше, чем пешие прогулки и занятия гимнастикой. За полчаса прыжков на батуте можно сжечь 250 калорий.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Велотренажер
Сбросить лишний вес и сделать фигуру стройной, укрепить сердце, улучшить кровообращение, - всего этого позволят добиться регулярные поездки на велосипеде или занятия на велотренажере. Эффективность таких тренировок высока, а вероятность получения травм - минимальна. К ним допускаются даже люди, имеющие проблемы с позвоночником и суставами. А расход калорий на велотренажере - до 350 за полчаса.
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10 тренировок, сжигающих много калорий
Пилатес
Вы еще не открыли для себя такое направление фитнеса, как пилатес? И зря! Заниматься им может практически каждый и с любым уровнем физической подготовки. Многие упражнения выполняются лежа, поэтому вероятность получить травму минимальна. Человек работает с собственным телом, тренажеры не используются - разве что кольца и эспандеры. За полчаса сжигается до 300 калорий.
Автор: Наталия Королева