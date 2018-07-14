 ВОЗ признала сексуальную зависимость психическим расстройством | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

ВОЗ признала сексуальную зависимость психическим расстройством

Неспособность контролировать сексуальное желание будет внесена в каталог заболеваний ВОЗ. Это послужит отправной точкой для установления врачебных диагнозов и назначения необходимого лечения.

Изделия фабрики по изготовлению секс-кукол в Калифорнии

Изделия фабрики по изготовлению секс-кукол в Калифорнии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла психическим расстройством обсессивно-компульсивное сексуальное поведение и внесла его в свой каталог заболеваний. Вместе с тем сексуальную зависимость не приравняли к таким видам психических заболеваний как игромания или наркомания. "Мы полагаем, что на данный момент нет доказательств, что поведение людей, подверженных расстройствам сексуального поведения, можно сравнить с симптомами страдающих от алкоголизма или наркомании", - цитирует 14 июля агентство AFP высказывания эксперта ВОЗ Джеффри Рида. 

В обновленном выпуске Международной классификации болезней ВОЗ компульсивное расстройство сексуального поведения будет определено как гиперсексуальность, или неспособность контролировать сильное сексуальное желание, в результате чего люди пренебрегают своим здоровьем, хотя зачастую сексуальная близость не приносит им удовлетворения, говорится в докладе ВОЗ.

Внесение сексуальной зависимости в каталог болезней ВОЗ и единое определение этого расстройства послужит отправной точкой для установления врачебных диагнозов, назначения соответствующего лечения и возможности заключения соответствующих медицинских страховок.

Контекст

Несколько актрис обвинили немецкого режиссера в сексуальных домогательствах. Прокуратура ведет расследование. Чем отличаются нравы немецких киношников от голливудских? (25.01.2018)

Футбольный болельщик поцеловал журналистку DW в Москве во время ЧМ-2018. Это сексуальное домогательство или неудачная шутка? Для Екатерины Крыжановской ответ очевиден. (21.06.2018)

Тысячи женщин под хэштегом #MeToo признались, как пострадали от сексуального насилия. Почему мужчинам стоит подключиться к этой теме, DW рассказала инициатор подобной кампании #яНеБоюсьСказать. (20.10.2017)

Концепция "сексуальной зависимости" приобрела широкую известность на фоне распространения движения #MeToo, в рамках которого люди по всему миру открыто рассказывают о том, как стали жертвами сексуального насилия. Обвинения в этом стоили карьеры многим известным политикам и деятелям искусства, в частности, влиятельному американскому продюссеру Харви Ванштейну, который, по данным СМИ, проходил курс терапии, чтобы избавиться от сексуальной зависимости. 

Включение сексуальной зависимости в каталог заболеваний ВОЗ нельзя будет использовать в качестве извинения для преступного поведения, говорит Джеффри Рид. "Это не будет оправдывать сексуальных домогательств, надругательств или изнасилований", - утверждает эксперт ВОЗ. Подобные случаи относятся к области уголовного права и будут по-прежнему служить основанием для привлечения к судебной ответственности.

Смотрите также:

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 13:56
Now live
13:56 мин

Скандал со Слуцким и бойкот Думы: как #metoo пришел в Россию – DW Новости

Контекст

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц. (04.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал со Слуцким и бойкот Думы: как #metoo пришел в Россию – DW Новости  

Cексуальные домогательства в Госдуме: ряд СМИ бойкотируют парламент РФ  

Несовершеннолетние жены и сексуальное насилие в Турции - "Европа в фокусе"  

Самые читаемые

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Комментарий: Чемпионат мира по футболу в России - не чемпионат Путина  

Почему в Германии с беспокойством ждут встречи Путина и Трампа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно