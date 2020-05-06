 ВОЗ не известны случаи заражения коронавирусом через касание поверхностей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.05.2020

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Мир

ВОЗ не известны случаи заражения коронавирусом через касание поверхностей

Все исследования жизнеспособности вируса проводятся в лабораториях, поэтому не позволяют сделать вывод о его свойствах в реальной жизни.

Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве

Всемирной организации здравоохранения не известны случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию все же лучше проводить. Об этом говорится в опубликованных в субботу, 16 мая, в Женеве гигиенических рекомендациях ВОЗ.

Организация упоминает, в частности, исследование, согласно которому вирус может выжить до семи дней на внешней стороне медицинской маски для лица, до четырех дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле, и одновременно советует относится к подобным исследованиям с осторожностью, поскольку они проводятся в лабораториях, а не в реальной жизни.

Одновременно у исследователей есть опыт функционирования других коронавирусов, которые выживают на разных поверхностях и человек может быть инфицирован при прикосновении.

ВОЗ при этом рекомендует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе, как это делают в ряде стран Азии. Дезинфицирующие средства могут быть опасными для людей, химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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