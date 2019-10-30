Возможен ли выход Турции из НАТО?

Турецкая военная операция на севере Сирии нанесла серьезный ущерб отношениям Анкары с НАТО. В Германии все громче звучат голоса тех, кто призывает к исключению Турции из альянса. Помимо политиков из Левой партии теперь и лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich ) поставил под сомнение членство Анкары в НАТО. При этом 58% немцев считают, что Турцию надо исключить из Североатлантического альянса. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного международной аналитической компанией YouGov по заказу информационного агентства dpa.

В исследовании, проходившем с 25 по 28 октября, приняли участие более 2000 человек. Лишь 18% из них высказались против исключения Турции из НАТО. Большая часть опрошенных полагает, что правительству Германии следует занять более жесткую позицию в отношении Турции: 61% респондентов поддерживают экономические санкции против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а 69% - полный запрет на продажу оружия Анкаре.

DW разбиралась, насколько вероятен выход Турции из альянса и какую роль в этом может сыграть Россия.

Почему НАТО критикует турецкую военную операцию

Большинство стран-членов НАТО критикуют военную операции Турции в Сирии, в которую вмешалась и Россия. Эрдоган начал военное наступление на севере Сирии 9 октября - операция получила название "Источник мира". 17 октября Турция и США договорились о пятидневном прекращении наступления турецких войск. А 22 октября в Сочи президенты Эрдоган и Путин согласовали продление режима прекращения огня на севере Сирии еще на более чем на 6 суток - чтобы отряды самообороны сирийских курдов (YPG) смогли уйти на 30 километров вглубь территории Сирии.

Глава МИДа ФРГ Мас на переговорах с турецким коллегой Чавушоглу, май 2017 года

Для властей в Анкаре "Источник мира" уже стала большим успехом, так как серьезно помешала возможному созданию курдского государства. Турецкие власти причиной операции называют борьбу с терроризмом. В НАТО же считают, что действия Анкары противоречат интересам других стран-членов альянса, поскольку они лишь помогли усилить позиции так называемого "Исламского государства" (ИГ) и создали условия для бегства боевиков ИГ, находившихся под стражей в контролируемых курдами районах.

Одним из критиков действий Турции выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas). Он назвал операцию "нарушением международного права". В ответ турецкие власти заявили, что ожидают от партнеров по НАТО не обвинений, а солидарности. Власти Германии уже ограничили продажу оружия Турции с тех пор, как Эрдоган начал наступление на севере Сирии, однако полного запрета на его поставки Анкаре пока нет.

Россия хочет расколоть НАТО?

В НАТО обеспокоены военным сотрудничеством Турции с Россией и опасаются, что оно может спровоцировать выход страны из НАТО. Эксперты считают, что президент РФ Владимир Путин пытается расколоть альянс своей политикой в отношении Турции. Россия, отмечают аналитики, сыграла не последнюю роль в нарастающей напряженности между Турцией и НАТО в последние несколько месяцев.

Сначала возмущение в Брюсселе вызвало то, что Анкара решила приобрести у Москвы зенитный ракетный комплекс С-400 вместо американского "Пэтриота". В НАТО забеспокоились о том, что Кремль сможет получить доступ к секретной информации альянса с помощью возможностей С-400. За это американцы пригрозили Анкаре экономическими санкциями, а уже в день начала турецкого военного наступления американский президент пригрозил Эрдогану "уничтожить турецкую экономику".

C-400 на учениях на полигоне Ашулук, 2011 год

После соглашений в Сочи Россия должна помочь Турции оттеснить отряды самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает союзником запрещенной в стране Курдской рабочей партии (КРП), с сирийско-турецкой границы. В НАТО опасаются, что операция "Источник мира" поможет усилить военные позиции России в Сирии, и утвердить Сирию в качестве "вассального государства" Кремля.

Дойдет ли дело до исключения Турции из НАТО?

В Брюсселе считают исключение Турции из альянса маловероятным с правовой точки зрения и уже почти невозможным. В первую очередь потому, что Североатлантический договор не предусматривает исключения страны из альянса. Хотя само государство-член теоретически может объявить о выходе из НАТО в соответствии со статьей 13-й договора, это было бы длительным процессом, который потребовал бы одобрения и ратификации всеми странами-членами.

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) назвал в комментарии для Der Tagesspiegel идею исключения Турция из НАТО "гротескной", подчеркнув, что этот шаг привел бы к появлению "новой серьезной угрозы безопасности на восточных границах ЕС".

Пока что признаков того, что Турция может покинуть НАТО, не наблюдается. На встрече в Брюсселе на прошлой неделе подчеркивалось стратегическое значение Турции для альянса. В очередной раз отмечалось географическое положение Турции, ее роль в борьбе с терроризмом и контроле над перемещением беженцев. Более того, исключение могло бы серьезно повлиять на военные возможности альянса, так как Турция имеет вторую по численности армию в НАТО.

Выйдет ли Турция сама из альянса?

Этот вариант также маловероятен, потому что между альянсом и Турцией существует обоюдная зависимость. Альянс предоставляет Анкаре платформу для дискуссий с самыми влиятельными странами мира. Помимо этого, Турция сейчас находится во внешнеполитической изоляции.

Ничто не демонстрирует этого лучше, чем ее военная операция на севере Сирии. Почти все мировое сообщество - даже арабские и мусульманские государства - выступили против этой операции. Военная защита со стороны НАТО - самого сильного военного союза в мире - является обязательным фактором для обеспечения безопасности изолированной страны, каковой сейчас стала Турция.

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