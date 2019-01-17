Возвращение Москвы в ПАСЕ: что думают российские правозащитники

Принятие решения о восстановлении в полном объеме полномочий российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ожидается на летней сессии ассамблеи. Она началась в Страсбурге в понедельник, 24 июня. С апреля 2014 года после аннексии Крыма в отношении делегации РФ ввели санкции: лишили права голоса, запретили ее представителям занимать посты в руководящих органах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами.

В ответ в июне 2017 года Москва приостановила уплату в бюджет Совета Европы (СЕ) взносов - около 33 млн евро, почти 10 процентов бюджета организации - до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. По уставу СЕ, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) может приостановить членство страны, которая не выполняет своих финансовых обязательств в течение двух лет.

Далее ситуация может развиваться по двум сценариям: либо РФ сама заявит о выходе из Совета Европы, либо ее исключит КМСЕ. Что думают о дилемме, которая встала перед ПАСЕ, российские правозащитники, выясняла DW.

"У нас будет уже совершенно другая Россия"

Риск, что российская делегация может сама, не дожидаясь отмены санкций ПАСЕ, покинуть Совет Европы, сохраняется. "Мы не считаем, что это блеф. В российском руководстве есть много людей, которые настроены на изоляцию", - заявил в интервью DW координатор адвокационной группы Гражданского форума ЕС-Россия Юрий Джибладзе, который сейчас находится в Страсбурге.

Зоя Светова

В таком случае одной из главных потерь станет выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). С каждым годом число обращений россиян в этот суд растет, и в 2018 году РФ лидировала по числу жалоб граждан и проигранных властями дел, а также по числу нарушений права на жизнь и применению пыток.

"Сегодня ЕСПЧ - это единственный суд в России, если можно так сказать. Почти во всех уголовных или гражданских делах, которые рассматриваются в российских судах, нарушены права граждан. Компенсации от ЕСПЧ, пусть они и выплачиваются за счет тех же налогоплательщиков, это хоть какое-то восстановление справедливости", - полагает правозащитница, обозреватель "МБХ медиа" Зоя Светова. По ее выражению, покинуть международные институты означает приблизиться к странам-изгоям: "У нас будет уже совершенно другая Россия, фактически Советский Союз. Нам останется только железный занавес и смертная казнь".

Аргументы за возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ

Рискуя потерять хоть какие-либо механизмы воздействия на российские власти, большинство опрошенных DW правозащитников призывают Совет Европы уступить. Масштаб компромисса, впрочем, большинство из них не уточняет. Например, по словам Зои Световой, важно сохранить присутствие России в ПАСЕ, но "не пойти уж совсем ей на уступки, признав аннексию Крыма или потребовав снять санкции с России".

"Иметь доступ к ЕСПЧ важно не только для российских граждан, но и для всех, кто находится под юрисдикцией страны, включая жителей Крыма и украинских заложников. Можно по-разному оценивать, как Россия исполняет решения Страсбургского суда. Но мы видим, как меняется законодательство и практика, и за 20 лет хоть немного, но в России стало лучше", - указывает Юрий Джибладзе.

Дунья Миятович

Не только ЕСПЧ воздействует на правовую повестку России. Важной российские правозащитники признают и роль комиссара Совета Европы по правам человека, который публикует доклады по итогам посещения той или иной страны. Планируется, что нынешний комиссар Дунья Миятович впервые с момента аннексии посетит Крым уже осенью этого года.

"Есть также более 60 различных конвенций. Например, комитет по предотвращению пыток мониторит положение в местах заключения, его члены неоднократно посещали Россию. По итогам комитет выпускает очень конкретные доклады, на основании которых тот же ФСИН и Минюст принимали некоторые изменения", - продолжает Джибладзе, подчеркивая, что в Совете Европы нужно пересмотреть существующий набор инструментов реагирования на грубые нарушения устава и международного права.

Аргументы против восстановления полномочий делегации России в ПАСЕ

Пожалуй, единственной правозащитной организацией в России, которая выступила против снятия с делегации РФ санкций ПАСЕ, стал "Мемориал". Его позиция: уступки будут восприняты значительной частью российской властной элиты как победа над Советом Европы.

"Изменения в санкциях должны быть, когда что-то поменяется в ситуации с Крымом. Российская власть ни на шаг не пошла навстречу требованиям Совета Европы. А в отдельных вопросах стало все только хуже", - пояснил DW председатель правления международного правозащитного общества "Мемориал" Ян Рачинский. В качестве примера он приводит задержание украинских моряков в ноябре 2018 года неподалеку от Керченского пролива. Украина считает моряков военнопленными, а в России их судят за незаконное пересечение границы.

Рачинский заверил, что для правовой ситуации, безусловно, лучше, чтобы Россия оставалась в Совете Европы. Но то, наложены санкции на российских делегатов или нет, на ежедневной работе правозащитников почти не сказывается. А вероятность того, что Россия сама добровольно покинет Совет Европы, по мнению Рачинского, практически нулевая. Зачем же тогда отменять санкции, задает он риторический вопрос.

"Если Россия выйдет из Совета Европы, тогда вообще нечем будет подкреплять претензии России на статус великой державы. Остается общаться только с государствами третьего мира. К этому российские руководители вряд ли готовы", - уверен руководитель "Мемориала".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

