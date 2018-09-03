 Возбуждено уголовное дело из-за химических выбросов в Крыму | Новости из Германии о России | DW | 04.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Возбуждено уголовное дело из-за химических выбросов в Крыму

Все школы и детские сады Армянска в аннексированном Крыму закрывают на две недели. Работа на заводе по производству диоксида титана приостановлена.

Жители Армянска с детьми в медицинских масках

Жители Армянска

Из-за "выброса загрязняющих веществ в атмосферу" в районе города Армянск на севере Крыма возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму. В аннексированный Россией Крым прибыли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и рабочие группы профильных ведомств.

Дело заведено по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов Уголовного кодекса РФ.

Первые химические выбросы произошли 23 августа. В заявлении главы пророссийской администрации Крыма Сергея Аксенова от 4 сентября отмечается, что речь идет о сернистом ангидриде. Бесцветный газ используется, в частности, при получении серной кислоты, в бумажном и текстильном производстве.

Превышение его допустимой концентрации в воздухе связано с работой завода "Крымский Титан", который после аннексии Крыма Россией был перерегистрирован как филиал российского ООО "Титановые инвестиции".

Першение в горле, рвота у детей

Контекст

С 2014 года Вашингтон принял против Москвы многочисленные ограничительные меры. Причиной введения санкций были не только аннексия Крыма и позиция России по Украине. (27.08.2018)

Две судоходные компании из ФРГ подозреваются в нелегальных поставках стратегической руды из Норвегии в Крым. DW - о расследовании радиостанции Deutschlandfunk и реакции немецкого правительства. (06.07.2018)

Жители Армянска начали массово жаловаться в соцсетях на то, что на заборах, крышах домов, бытовых предметах и растениях появился желтоватый налет.

Многие отмечали, что с деревьев начала преждевременно опадать листва.

Некоторые горожане говорили о першении и боли в горле, сыпи и рвоте у детей. В больницах начали фиксировать обращения пациентов с признаками химического отравления.

По распоряжению Сергея Аксенова в связи с произошедшим все школы и детские сады города будут закрыты на две недели. Принято решение направить детей школьного и дошкольного возраста - "с мамами… в крымские санатории", "за счет государства", отметил он.

Работа на заводе приостановлена

На две недели приостановлено и производство на титановом заводе, причем сотрудникам пообещали месячную зарплату "в полном объеме".

Для устранения последствий утечки создан оперативный штаб.

При этом, по утверждению Аксенова, инцидент связан с пересыханием кислотонакопителя на заводе, куда собирались химические вещества. В водоеме было 30 млн кубометров воды, а осталось - 1,6 млн кубометров. В ближайшее время планируется начать подачу в него воды, сообщил Аксенов.

Киев говорит об экологическом кризисе в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин подтвердил, что проблема с высыханием кислотоотстойников существует уже несколько лет. Он также сообщил, что выбросы загрязняющих веществ произошли на содовом и бромовом заводах в Красноперекопске.

"Главная причина экологического кризиса в аннексированном Крыму - это износ оборудования на предприятиях в условиях санкций, использование ими некачественного сырья и нарушения технологического цикла, что приводит к соответствующим атмосферным выбросам", - указал Бабин в интервью медиакомпании "Обозреватель".

Пары ангидрида в высокой концентрации могут приводить к судорогам, потере сознания и смерти от остановки и паралича сердца. При ликвидации аварий, связанных с утечкой этого вещества, в соответствии с санитарными нормами опасная зона должна быть установлена в радиусе не менее 400 метров от места ЧП.

Смотритетакже:

  • Очередь в симферопольский Госкомрегистр, Крым

    Крым застрял в очередях

    "Переходный период" подходит к концу

    "Переходный период" парализовал официальные ведомства Крыма - до конца 2014 года жители полуострова должны были поменять украинские документы на российские. Для этого приходилось часами, а иногда и сутками стоять в очередях. Корреспондент DW обошла госучреждения Симферополя, чтобы оценить доступность государственных услуг.

  • Очередь в ФМС Симферополя

    Крым застрял в очередях

    Перекличка в ФМС

    В Федеральной миграционной службе (ФМС) Симферополя на улице Дзержинского подать документы на паспорт хотят 774 человека, в день проходит около десяти. Поэтому жители ведут свои списки: три раза в неделю нужно приходить на перекличку. Кто не пришел - попадает в конец очереди.

  • Очередь в Госкомрегистр в Симферополье, Крым

    Крым застрял в очередях

    Очередь, чтобы встать в очередь

    В Госкомрегистре, где выдают свидетельства о собственности, очередь электронная. Но чтобы в нее попасть, нужно отстоять еще одну очередь, живую. В день выдают от 80 до 120 талонов - в зависимости от количества сотрудников.

  • Очередь за талонами в Госкомрегистр, Симферополь, Крым

    Крым застрял в очередях

    Спрос формирует предложение

    Очередь за талонами в Госкомрегистр достигает 4000 человек. На фоне дефицита возникает нелегальная торговля - место в очереди можно купить или продать. 12 ноября власти Крыма арестовали нарушителей, но на следующий же день появились новые.

  • Очередь в Госкомрегистр, Симферополь, Крым

    Крым застрял в очередях

    Номер 93

    Очередь в Госкомрегистр: чтобы не забыть, кто за кем стоял, люди пишут номера на руке.

  • Очередь в симферопольский центр борьбы со СПИДом за получением справки об отсутствии заболевания

    Крым застрял в очередях

    Центр борьбы со СПИДом

    Нет, количество больных СПИДом после присоединения к России на полуострове не возросло - просто справку об отсутствии заболевания должны получить те, кто обращается за видом на жительство в Крыму. А это все, у кого есть проблемы с получением российского паспорта, - иностранные граждане, беженцы, лица без гражданства.

  • На станции техосмотра в Симферополе, Крым

    Крым застрял в очередях

    Техосмотр

    Отдельная проблема для жителей Крыма - российские автомобильные номера. Без них за машину придется платить таможенные пошлины. Чтобы поставить автомобиль на учет, нужно несколько часов провести в очереди на техосмотр.

  • Очередь в симферопольской подразделение ГИБДД

    Крым застрял в очередях

    ГИБДД

    После техосмотра отдельная очередь в ГИБДД. Но замена номеров - палка о двух концах: владелец сразу станет персоной нон грата на Украине. Поэтому до сих пор в Крыму перерегистрировались только 18 процентов автомобилистов.

  • Очередь в Укртелеком для оплаты телефонных услуг в Симферополе, Крым

    Крым застрял в очередях

    "Укртелеком"

    Даже такая простая вещь, как оплата телефонных услуг, требует больших усилий. Проблема в том, что компания "Укртелеком", принадлежащая Ринату Ахметову, резко сократила свое присутствие в Крыму.

  • Очередь в Пенсионный фонд в Симферополе, Крым

    Крым застрял в очередях

    Пенсионный фонд

    В этой очереди приходится стоять не только пенсионерам, но и всем, кто хочет получить СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета. Без этого документа невозможно устроиться на работу.

  • Пенсионер в очереди в отделение Пенсионного фонад в Симферополе - единственное на весь Крым

    Крым застрял в очередях

    Один на весь район

    В Симферополе только одно отделение Пенсионного фонда на полумиллионный город и район. Этот пенсионер приехал из села Чистенькая Симферопольского района к 9 утра и получил номер 145.

    Автор: Юлия Вишневецкая, Симферополь


Смотреть видео 13:00
Now live
13:00 мин

Путин на Крымском мосту, тяжелая доля Меркель, иранская сделка – "Заповедник", выпуск 28

Контекст

Крым застрял в очередях

До конца 2014 года жители Крыма должны были поменять украинские документы на российские. Для этого приходилось часами, а иногда и сутками стоять в очередях. Фоторепортаж DW из Симферополя. (25.11.2014)  

Ссылки в интернете

Заявление СК

Заявление Сергея Аксенова

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин на Крымском мосту, тяжелая доля Меркель, иранская сделка – "Заповедник", выпуск 28  

Кристиан Линднер в интервью DW о Крыме, отношениях с Россией и мигрантах  

Siemens из-за скандала ограничивает работу в РФ - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Что будет, если Россия и Турция перестанут торговать за доллары  

Правительство Германии прокомментировало убийство Захарченко  

Комментарий: Телешоу о Путине - начало культа личности  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно