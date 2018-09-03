Возбуждено уголовное дело из-за химических выбросов в Крыму

Из-за "выброса загрязняющих веществ в атмосферу" в районе города Армянск на севере Крыма возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму. В аннексированный Россией Крым прибыли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и рабочие группы профильных ведомств.

Дело заведено по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов Уголовного кодекса РФ.

Первые химические выбросы произошли 23 августа. В заявлении главы пророссийской администрации Крыма Сергея Аксенова от 4 сентября отмечается, что речь идет о сернистом ангидриде. Бесцветный газ используется, в частности, при получении серной кислоты, в бумажном и текстильном производстве.

Превышение его допустимой концентрации в воздухе связано с работой завода "Крымский Титан", который после аннексии Крыма Россией был перерегистрирован как филиал российского ООО "Титановые инвестиции".

Першение в горле, рвота у детей

Жители Армянска начали массово жаловаться в соцсетях на то, что на заборах, крышах домов, бытовых предметах и растениях появился желтоватый налет.

Многие отмечали, что с деревьев начала преждевременно опадать листва.

Некоторые горожане говорили о першении и боли в горле, сыпи и рвоте у детей. В больницах начали фиксировать обращения пациентов с признаками химического отравления.

По распоряжению Сергея Аксенова в связи с произошедшим все школы и детские сады города будут закрыты на две недели. Принято решение направить детей школьного и дошкольного возраста - "с мамами… в крымские санатории", "за счет государства", отметил он.

Работа на заводе приостановлена

На две недели приостановлено и производство на титановом заводе, причем сотрудникам пообещали месячную зарплату "в полном объеме".

Для устранения последствий утечки создан оперативный штаб.

При этом, по утверждению Аксенова, инцидент связан с пересыханием кислотонакопителя на заводе, куда собирались химические вещества. В водоеме было 30 млн кубометров воды, а осталось - 1,6 млн кубометров. В ближайшее время планируется начать подачу в него воды, сообщил Аксенов.

Киев говорит об экологическом кризисе в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин подтвердил, что проблема с высыханием кислотоотстойников существует уже несколько лет. Он также сообщил, что выбросы загрязняющих веществ произошли на содовом и бромовом заводах в Красноперекопске.

"Главная причина экологического кризиса в аннексированном Крыму - это износ оборудования на предприятиях в условиях санкций, использование ими некачественного сырья и нарушения технологического цикла, что приводит к соответствующим атмосферным выбросам", - указал Бабин в интервью медиакомпании "Обозреватель".

Пары ангидрида в высокой концентрации могут приводить к судорогам, потере сознания и смерти от остановки и паралича сердца. При ликвидации аварий, связанных с утечкой этого вещества, в соответствии с санитарными нормами опасная зона должна быть установлена в радиусе не менее 400 метров от места ЧП.

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