Военные Эстонии не нашли ракету с испанского истребителя

Армия обороны Эстонии после десяти дней прекратила поиски фрагментов всепогодной управляемой боевой ракеты AMRAAMкласса "воздух-воздух", выпущенной по ошибке 7 августа испанским истребителем Eurofighter в небе над Эстонией.

Об этом заявил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге. Его цитирует в пятницу, 17 августа, оборонное ведомство страны. "Все места, где она теоретически могла упасть, тщательно обысканы", обнаружить детали не удалось, подчеркнул он.

Эстонские военные полагали, что обломки следует искать в малонаселенной болотистой местности или в природоохранной зоне Эндла к северу от города Тарту.

Ракета типа AMRAAM снабжена режимом самоуничтожения, однако специалисты не исключали, что она упала на землю. По другой версии она могла разорваться в воздухе.

В рамках операции НАТО

В поисковой операции были задействованы три вертолета, мини-дроны, военные и специалисты по разминированию.

Причины инцидента расследуются.

ВВС различных стран НАТО взяли на себя контроль воздушного пространства стран Балтии, не имеющих собственной военной авиации, еще в 2004 году - сразу после присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к Североатлантическому альянсу. Сейчас патрулированием в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing в течение четырех месяцев занимаются ВВС Испании и Португалии. Силы НАТО размещены на базах в эстонском Эмари и литовском Шяуляе.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

