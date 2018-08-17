 Военные Эстонии не нашли ракету с испанского истребителя | Новости из Германии о Европе | DW | 17.08.2018

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Европа

Военные Эстонии не нашли ракету с испанского истребителя

В операции по поиску боевой ракеты, по ошибке выпущенной истребителем Eurofighter, были задействованы мини-дроны, военные и специалисты по разминированию.

Истребитель Eurofighter

Истребитель Eurofighter

Армия обороны Эстонии после десяти дней прекратила поиски фрагментов всепогодной управляемой боевой ракеты AMRAAMкласса "воздух-воздух", выпущенной по ошибке 7 августа испанским истребителем Eurofighter в небе над Эстонией.

Об этом заявил командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге. Его цитирует в пятницу, 17 августа, оборонное ведомство страны. "Все места, где она теоретически могла упасть, тщательно обысканы", обнаружить детали не удалось, подчеркнул он.

Эстонские военные полагали, что обломки следует искать в малонаселенной болотистой местности или в природоохранной зоне Эндла к северу от города Тарту.

Ракета типа AMRAAM снабжена режимом самоуничтожения, однако специалисты не исключали, что она упала на землю. По другой версии она могла разорваться в воздухе.

В рамках операции НАТО

Контекст

Размещение сил НАТО в Восточной Европе - элемент политики сдерживания. Но это не исключает попыток наладить диалог с Россией, пишет в гостевом комментарии для DW Райнхард Фезер. (28.10.2016)

О распаде СССР в Эстонии мало кто сожалеет. Русские, живущие здесь, вполне лояльны, хотя нередко по-разному оценивают прошлое и нынешнее время. А ведь когда-то крохотная страна слыла витриной Советского Союза. (03.08.2011)

Инцидент произошел в небе Эстонии 7 августа. Обломки ракеты пока не обнаружены. Военные не исключают, что она могла взорваться в воздухе. (08.08.2018)

В поисковой операции были задействованы три вертолета, мини-дроны, военные и специалисты по разминированию.

Причины инцидента расследуются.

ВВС различных стран НАТО взяли на себя контроль воздушного пространства стран Балтии, не имеющих собственной военной авиации, еще в 2004 году - сразу после присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к Североатлантическому альянсу. Сейчас патрулированием в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing в течение четырех месяцев занимаются ВВС Испании и Португалии. Силы НАТО размещены на базах в эстонском Эмари и литовском Шяуляе.

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    Автор: Александра Елкина


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