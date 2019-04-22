 Военные власти Судана арестовали верхушку правящей партии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.04.2019

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Мир

Военные власти Судана арестовали верхушку правящей партии

Военный совет Судана, свергнувший президента Омара аль-Башира, распорядился арестовать председателя "Национального конгресса". Генсек правящей партии помещен под домашний арест, пишет Reuters.

Силуэты людей с флагами Судана в руках

Флаги Судана в руках протестующих, апрель 2019 года

Военный совет Судана, свергнувший президента Омара аль-Башира, арестовал нескольких членов правящей партии "Национальный конгресс". Об этом агентство Reuters сообщило в субботу, 20 апреля, со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя партии. В частности, в числе арестованных - ее председатель Ахмед Харун. Генераль­ный секретарь "Национального конгресса" Ибрагим Ахмед Омар, а также один из соратников свергнутого президента Нафи Али Нафи помещены под домашний арест, добавил собеседник агентства.

Кроме того, военные власти Судана приняли решение об исключении восьми генерал-лейтенантов из рядов разведслужбы Судана в качестве меры по ее реструктуризации. Глава разведки Салах Гош ушел в отставку 13 апреля.

Чрезвычайное положение в Судане

Военные захватили власть в Судане 11 апреля. Они ввели режим чрезвычайного положения в стране на три месяца и переходный период на два года. Сейчас военный совет возглавляет генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдулрахман.

Свергнутый президент Омар аль-Башир находился под домашним арестом, однако через несколько дней был переведен в тюрьму для особо опасных преступников в столице страны. В его отношении ведется расследование. Аль-Башира подозревают в отмывании денег и обладании значительными суммами иностранной валюты без законных оснований, сообщил ранее собеседник Reuters, знакомый с ходом следствия. По его словам, в ходе обыска в доме свергнутого президента найдены чемоданы с 350 тысячами долларов США, шестью миллионами евро и пятью миллионами новых суданских фунтов.

Протестующие требуют передать власть гражданскому правительству

12 апреля в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием сформировать гражданское переходное правительство. Организаторы протестов, продолжающихся несколько дней, намерены представить планы по его формированию в воскресенье, 21 апреля. Они заявили, что продолжают переговоры с военными с целью "найти решение, которое удовлетворит обе стороны" и обеспечит "мирную передачу" власти.

Контекст

Тысячи беженцев из Африки, Азии и Ближнего Востока стремятся попасть из французского города Кале в Великобританию. Репортаж DW из лагеря мигрантов на севере Франции. (19.06.2015)

Еженедельный немецкий журнал Spiegel публикует статью, озаглавленную "Смерть в Дарфуре". (20.03.2005)

Гаага подозревает аль-Башира в причастности к геноциду в Дарфуре

Массовые протесты против Омара аль-Башира начались в декабре 2018 года. Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен на авторитарно правящего страной президента. В феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допустить новых протестов.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча. Международный уголовный суд в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут суду свергнутого президента, а будут судить его на родине.

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    Автор: Ефим Шуман


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