 Военная техника ротационных сил США прибыла в Литву | Новости из Германии о Европе | DW | 21.10.2019

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Европа

Военная техника ротационных сил США прибыла в Литву

В Литву прибыли танки и боевые машины пехоты американского батальона. В течение полугода он будет размещен в балтийской республике.

Американские военные в Литве (фото из архива)

Американские военные в Литве (фото из архива)

На военную базу в литовском Пабраде (неподалеку от границы с Беларусью) доставлены восемь американских танков Abrams и 21 БМП Bradley для батальона США, который в течение полугода будет размещен в Литве. Об этом агентству BNS в понедельник, 21 октября, сообщил представитель вооруженных сил Литвы по связям с общественностью Гинтаутас Цюнис, добавив, что еще несколько десятков танков прибудут в ближайшие недели.

Контекст

МИД республики назвал фейком распространенный документ, в котором говорилось о намерении Литвы организовать военную базу США на своей территории. Вильнюс объяснил рассылку вероятной хакерской атакой. (18.10.2019)

Силы США находятся в Литве в рамках операции Atlantic Resolve. Они расположатся на базе в Пабраде. Батальоны НАТО на ротационной основе в Польше и странах Балтии служат усилению восточного фланга альянса. (14.10.2019)

По сообщению пресс-службы литовской армии, оборудование ротационных сил США прибывает в Литву автомобильным и железнодорожным транспортом.

Первые из полутысячи военнослужащих американского батальона прибыли в Литву в рамках операции НАТО Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость") неделей ранее, 14 октября.

Для усиления своего восточного фланга Североатлантический альянс ранее разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе. Международным союзническим батальоном НАТО в Литве, насчитывающим более тысячи военных, командует Германия.

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    Автор: Александра Елкина


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