Военная операция Турции на севере Сирии: чего опасается Европа

Турецкие военные 9 октября начали силовую операцию на севере Сирии против сирийских курдов. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что целью этой военной операции должно стать создание так называемой "зоны безопасности", которая является необходимым шагом для установления "мира и безопасности" в регионе. В "зоне безопасности" Анкара хочет расселить до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

По словам пресс-секретаря турецкого МИД Хами Аксоя, "таким образом будет устранена настоящая угроза территориальной целостности и единства Сирии, а кроме того, будут созданы условия для того, чтобы не допустить в будущем возвращения боевиков ИГ".

Между тем вооруженные силы США, которые участвуют в антитеррористической операции сил международной коалиции против ИГ, отказались поддерживать турецкую армию на севере Сирии и содействовать ей.

Военная операция Турции на севере Сирии: в чем риски?

Главный редактор арабского издания Rai al-youm Абдель Бари Атван предупреждает, что военная операция Турции на севере Сирии сопряжена с четырьмя серьезными рисками.

Во-первых, турецкая армия будет иметь дело с хорошо вооруженным и подготовленным с помощью США противником - курдами. Во-вторых, Турция понесет огромные финансовые затраты, связанные с переселением сирийских беженцев, их обеспечением и контролем над территорией "безопасной зоны". Не исключено, что впоследствии в военные действия может вмешаться сирийская армия. Также Турции придется взять ответственность за ситуацию в лагере беженцев Ал Хол, сейчас охраняемом курдами, где находятся тысячи сторонников ИГ. По словам Атвана, это "бомба замедленного действия".

Лагерь Ал Хол на севере Сирии, где находится много сторонников ИГ

Военная операция Турции на севере Сирии связана с рисками и для Европы. Как поведут себя пленные джихадисты, находящиеся сейчас под охраной курдов на севере Сирии? Это главный вопрос, который волнует сейчас и немецких политиков.

"Самая большая опасность заключается в том, что пленные боевики ИГ, переместятся с севера Сирии в Ирак", - поясняет член внешнеполитического комитета бундестага Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Это напрямую затрагивает наши интересы в сфере безопасности и мешает стабилизации Сирии, что необходимо в срочном порядке. Хотя наше влияние на развитие ситуации там ограничено, я убежден в том, что правительство Германии сделает все возможное, чтобы найти совместное решение американской и турецкой сторон в вопросе пленных, находящихся в курдских лагерях", - говорит он.

Джихадисты из Европы, которые сейчас находятся в лагерях на севере Сирии, могут попытаться вернуться на родину. На территории, где Турция планирует создать "зону безопасности", существует три лагеря, в которых содержатся боевики ИГ. Самый большой из них - Ал Хол- лежит за пределами этой территории, но боевые действия могут отразиться и на нем, если, например, курды решат отозвать часть охраны лагеря для отпора туркам, поясняет Клаудия Данчке (Claudia Dantschkе), востоковед, глава организации Hayat, которая проводит консультации по вопросам дерадикализации исламистов.

Джихадисты могут совершить побег из лагерей на севере Сирии

Что произойдет, если в лагере останется лишь часть охранников, трудно предсказать, говорит Клаудия Данчке. Ведь находящиеся там сейчас сторонники ИГ могут воспользоваться ситуацией, чтобы совершить побег. А после этого они либо начнут воевать с курдами, либо залягут на дно, предупреждает она.

Кроме того, вполне возможно, что из-за военной операции гуманитарные организации лишатся доступа к двум менее крупным лагерям Айн Исса и Рой. Такая же ситуация может возникнуть и с лагерем Ал Хол, полагает Клаудия Дантчке.

Курдские женщины выступают против военной операции Турции в Сирии

Именно в этом лагере существует ячейки, организованные женами боевиков ИГ, которые хотят возродить "халифат". "Они, конечно, воспользуются шансом, чтобы активно проявить себя. Могут организовать восстание, саботаж или попытаться бежать", - предполагает Дантчке.

Кроме лагерей, где находятся дети и женщины, среди которых много сторонниц ИГ, на этой территории есть и тюрьмы. "В них сидят мужчины, бойцы ИГ. Среди них есть те, кто занимал высокие посты в структурах ИГ. К счастью, они сейчас находятся в заключении", - поясняет немецкий эксперт.

Есть большие сомнения, что Турция подготовилась к тому, что ей придется иметь дело с бывшими бойцами ИГ, говорит Датчке. Она указывает, что в турецких СМИ, например, вообще не поднимается тема семей джихадистов. Все внимание уделено вопросам безопасности, связанным с курдами и переселением сирийских беженцев.

Потеря контроля над регионом

Военная операция Турции на севере Сирии усложняет и решение вопроса о возвращении в свои страны европейских сторонников ИГ, которые пока находятся там в лагерях и тюрьмах. Как контролировать их возвращение? "В Германии в этот процесс должны быть вовлечены и спецслужбы, которые знакомы с каждым конкретным случаем", - говорит Данчке. Огромной опасностью было бы, если бы джихадисты с севера Сирии стали бесконтрольно возвращаться в Европу. Ведь несмотря на то, что ИГ побеждено, его идеология по-прежнему распространена.

"ИГ затаилось, консолидируется и создает условия, которые могут привести к восстанию в самом сердце Ирака и Сирии", - говорится в исследовании ООН, опубликованном в 2019 году. Возможными районами, где ИГ будет вербовать своих сторонников, являются охраняемые курдами лагеря на севере Сирии. Царящие там условия являются идеальными для того, чтобы возродить идеологию ИГ. Завербованные ИГ джихадисты могут попробовать попасть на территорию Европы. И тогда контроль над ними будет потерян. "Иное дело, если джихадисты вернутся на родину в Европу под контролем европейских структур. Среди них есть те, кто не порвал с идеологией ИГ. В таких случаях работать будет непросто. Но мы все же надеемся, что они смогут снова интегрироваться в общество" , - говорит Клаудия Данчке.

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