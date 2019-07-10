 Военная коалиция против Ирана: кто в Персидском заливе поддержит США | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 12.07.2019

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Мир

Военная коалиция против Ирана: кто в Персидском заливе поддержит США

США ищут союзников для антииранской коалиции в целях защиты морских путей экспорта нефти. Кто из стран Персидского залива поддержит Вашингтон, и не приведет ли это к войне с Ираном?

Вид на Белый дом сквозь иранские флаги

США ищут союзников для создания антииранской военной коалиции, цель которой - защита транспортирующих нефть танкеров в районе Персидского залива. 10 июля при заходе в Ормузский пролив пять кораблей, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), попытались блокировать и захватить британский нефтяной танкер British Heritage. Это второй подобный инцидент в регионе за последний месяц.

Американский генерал Джозеф Данфорд - глава Комитета начальников штабов ВС США, командующий Корпуса морской пехоты - заявил, что военная коалиция будет создана для обеспечения безопасности в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебском проливе (морской путь между Йеменом, Джибути и Эритреей. - Ред.). Для этого, по его словам, США используют все свои знания и возможности осуществления наблюдения.

Ормузский пролив имеет огромное значение для мировой экономики. По этому морскому пути, расположенному между Ираном и Оманом, перевозят треть всего мирового экспорта нефти, осуществляемого по морю. Пролив является важнейшим звеном, соединяющим страны-экспортеры региона (Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Кувейт и Ирак) с рынками Азии, Европы и Северной Америки.

США и Иран готовятся к войне?

Часть морского пути, по которому доставляют нефть, проходит через территориальные воды Ирана. Тегеран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в ответ на угрозы Вашингтона. За несколько последних недель напряжение в отношениях между Ираном и США нарастало все сильнее: из-за возобновления американских санкций против Тегерана, выхода Соединенных Штатов из соглашения по ядерной программе Ирана, а также инцидента с танкерами, произошедшего в июне.

Ликвидация пожара на танкере после предполагаемого нападения, 13 июня

Ликвидация пожара на танкере после предполагаемого нападения, 13 июня

Тогда Вашингтон возложил ответственность за возможное нападение на японский и норвежский нефтетанкеры на Тегеран. Иранское руководство опровергло это обвинение. Через некоторое время Иран сбил над своей территорией американский беспилотник. И вот теперь новый инцидент - Вашингтон снова обвиняет Тегеран в том, что Иран попытался захватить британские танкеры. Означает ли инициатива США о создании коалиции, что на самом деле Соединенные Штаты готовятся к войне с Ираном? И на кого из арабских стран Персидского залива Вашингтон может рассчитывать в этом возможном конфликте?    

США ищут союзников для борьбы против Ирана     

Не только США, но и Саудовская Аравия и ОАЭ давно стремятся к тому, чтобы ограничить влияние Ирана в регионе. Генерал Данфорд сообщил, что в данный момент американцы ведут переговоры о создании антииранской коалиции с целым рядом стран. Однако пока непонятно, кто из них проявит политическую волю и поддержит эту инициативу. "Расторжение договора об иранской ядерной программе было частью предвыборных обещаний Трампа, которые он выполнил. Сейчас хозяин Белого дома продолжает проводить курс по дальнейшей изоляции Ирана", - отметил Данфорд.

Себастиан Зонс

Себастиан Зонс

По мнению эксперта Германского общества внешней политики (DGAP) по странам Персидского залива Себастиана Зонса (Sebastian Sons), предложение США о создании военной коалиции против Ирана, прежде всего, вызовет положительный отклик у ключевых игроков в Персидском заливе.

Главным союзником США в этом регионе остается Саудовская Аравия. А ее злейший враг - Иран. Поэтому Соединенные Штаты могут быть уверены в том, что саудовцы поддержат создание антииранской коалиции. Этому будут способствовать и довольно тесные отношения между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и американским президентом Дональдом Трампом.

Дональд Трамп расторг соглашение об иранской ядерной программе

Дональд Трамп расторг соглашение об иранской ядерной программе

"Это можно описать как зависимые отношения, во всяком случае для саудовской стороны", - поясняет Себастиан Зонс. Саудовцы оснастили свою армию современным оружием из США. Поэтому они способны оказать поддержку Вашингтону не только в плане логистики, но и могут задействовать в рамках антииранской коалиции свои военно-морские и военно-воздушные силы.

ОАЭ могут поддержать США в коалиции против Ирана

При создании военной коалиции против Ирана Трамп может также рассчитывать на поддержку Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на то, что эмират Дубай в силу своих экономических интересов выбрал курс на прагматические отношения c Ираном, добавляет эксперт DGAP.

Американский вертолет сопровождает нефтяной танкер в Персидском заливе

Американский вертолет сопровождает нефтяной танкер в Персидском заливе (фото из архива)

При этом он подчеркивает, что доминирующую роль в ОАЭ с некоторых пор начал играть Абу-Даби, и указывает на влияние наследного принца Мухаммеда бен Зайида, который де-факто является правителем ОАЭ. "Он очень сильно влияет на политический курс Объединенных Арабских Эмиратов, который стал более конфронтационным и интервенционистским в отношении Ирана. ОАЭ вместе с Саудовской Аравией видят себя в первых рядах антииранских сил в регионе", - считает немецкий эксперт.

Войдет ли в антииранскую коалицию Катар

Президент Трамп считает, что в военную коалицию против Тегерана должен войти и Катар. На днях хозяин Белого дома встречался в Вашингтоне с шейхом Тамим бен Хамадом Аль Тани, которого называет своим другом. Катар только что согласился закупить у США партию оружия и несколько "Боингов". Он также намерен построить НПЗ на юге Соединенных Штатов.

Еще в 2017 году отношения между Вашингтоном и Дохой были совсем иные. Тогда США поддерживали Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны региона, разорвавшие дипотношения с Катаром, прекратившие с ним воздушное сообщение и закрывшие совместные границы с этим эмиратом. "Катар, к сожалению, на протяжении многих лет финансирует международный терроризм. И это происходит на очень высоком уровне", - заявлял тогда Дональд Трамп.

Встреча Дональда Трампа с шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Встреча Дональда Трампа с шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Кроме того, Катар попал в немилость к США и из-за его тесных контактов с Ираном. Но сейчас Трамп кардинально изменил свою позицию в отношении Катара. "Самая важная военная база США в регионе расположена в Катаре", - констатирует Себастиан Зонс. Сейчас, когда напряжение в отношениях Ирана и США усилилось, Катар имеет для США очень важное значение из-за логистики.

Помимо этого, он замешан во всех конфликтах в регионе. Доха финансово поддерживает палестинцев в секторе Газа. Без этой помощи резко выросла бы опасность войны, в том числе и для Израиля. Власти Катара оказывают и гораздо большее, нежели другие страны Персидского залива, влияние на радикальное исламское движение "Талибан" в Афганистане. Все это происходит на фоне убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги и бегства из ОАЭ дубайской принцессы Хайи, что существенно подпортило имидж двух этих стран. Дональд Трамп это понимает. 

США не хотят в одиночку оплачивать расходы на военную операцию против Ирана

Антииранская коалиция была бы для Катара чем-то амбивалентным, продолжает Зонс. С одной стороны, Доха рада тому, что ее принимают в Вашингтоне. С другой - это означает укрепление собственной позиции на международном уровне. Кроме того, это демонстрирует, что блокада Катара со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии не была успешной, и Доха по-прежнему является важным региональным и международным игроком.

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Катар всегда старался сохранить баланс между самыми влиятельными игроками в регионе - Саудовской Аравией и Ираном. "Вообще в Дохе намерены следовать этому курсу и дальше. Катар будет пытаться сохранять дистанцию, но и не противиться предложению о создании военной коалиции против Ирана", - прогнозирует немецкий эксперт.

Он вполне может себе представить, что Катар воспользуется нынешней ситуацией, чтобы убедить США повлиять на ОАЭ и Саудовскую Аравию с целью отмены его блокады. Если в Вашингтоне захотят видеть в союзниках Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ должны будут с этим смириться. "Хотя бы для того, чтобы не навредить отношениям с США", - уверен Зонс.

Американский госсекретарь Майк Помпео говорит о 20 возможных партнерах по антииранской военной коалиции. Среди них, кроме трех вышеупомянутых крупных игроков в регионе, могут быть также Бахрейн, Кувейт и Оман. По мнению Себастиана Зонса, Бахрейн может последовать примеру Саудовской Аравии, от которой экономически зависим и фактически не в состоянии проводить самостоятельную внешнюю политику. А вот Кувейт и Оман могут дистанцироваться от участия в антииранской коалиции.

"Это маленькие государства, которые, как и Катар, стремятся балансировать (между крупными игроками. - Ред.). У них нет сильной армии и устойчивой экономики", - поясняет эксперт. Но они не станут бойкотировать этот проект или препятствовать ему, полагает Зонс. А США важно заручиться поддержкой как можно большего числа стран Персидского залива, чтобы не нести в одиночку все расходы, связанные с миссией по охране морских путей. Это подтвердил и генерал Данфорд, отметивший, что этот аспект чрезвычайно важен для Дональда Трампа.

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    Автор: Наталья Позднякова


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