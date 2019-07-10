Военная коалиция против Ирана: кто в Персидском заливе поддержит США

США ищут союзников для создания антииранской военной коалиции, цель которой - защита транспортирующих нефть танкеров в районе Персидского залива. 10 июля при заходе в Ормузский пролив пять кораблей, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), попытались блокировать и захватить британский нефтяной танкер British Heritage. Это второй подобный инцидент в регионе за последний месяц.

Американский генерал Джозеф Данфорд - глава Комитета начальников штабов ВС США, командующий Корпуса морской пехоты - заявил, что военная коалиция будет создана для обеспечения безопасности в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебском проливе (морской путь между Йеменом, Джибути и Эритреей. - Ред.). Для этого, по его словам, США используют все свои знания и возможности осуществления наблюдения.

Ормузский пролив имеет огромное значение для мировой экономики. По этому морскому пути, расположенному между Ираном и Оманом, перевозят треть всего мирового экспорта нефти, осуществляемого по морю. Пролив является важнейшим звеном, соединяющим страны-экспортеры региона (Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Кувейт и Ирак) с рынками Азии, Европы и Северной Америки.

США и Иран готовятся к войне?

Часть морского пути, по которому доставляют нефть, проходит через территориальные воды Ирана. Тегеран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в ответ на угрозы Вашингтона. За несколько последних недель напряжение в отношениях между Ираном и США нарастало все сильнее: из-за возобновления американских санкций против Тегерана, выхода Соединенных Штатов из соглашения по ядерной программе Ирана, а также инцидента с танкерами, произошедшего в июне.

Ликвидация пожара на танкере после предполагаемого нападения, 13 июня

Тогда Вашингтон возложил ответственность за возможное нападение на японский и норвежский нефтетанкеры на Тегеран. Иранское руководство опровергло это обвинение. Через некоторое время Иран сбил над своей территорией американский беспилотник. И вот теперь новый инцидент - Вашингтон снова обвиняет Тегеран в том, что Иран попытался захватить британские танкеры. Означает ли инициатива США о создании коалиции, что на самом деле Соединенные Штаты готовятся к войне с Ираном? И на кого из арабских стран Персидского залива Вашингтон может рассчитывать в этом возможном конфликте?

США ищут союзников для борьбы против Ирана

Не только США, но и Саудовская Аравия и ОАЭ давно стремятся к тому, чтобы ограничить влияние Ирана в регионе. Генерал Данфорд сообщил, что в данный момент американцы ведут переговоры о создании антииранской коалиции с целым рядом стран. Однако пока непонятно, кто из них проявит политическую волю и поддержит эту инициативу. "Расторжение договора об иранской ядерной программе было частью предвыборных обещаний Трампа, которые он выполнил. Сейчас хозяин Белого дома продолжает проводить курс по дальнейшей изоляции Ирана", - отметил Данфорд.

Себастиан Зонс

По мнению эксперта Германского общества внешней политики (DGAP) по странам Персидского залива Себастиана Зонса (Sebastian Sons), предложение США о создании военной коалиции против Ирана, прежде всего, вызовет положительный отклик у ключевых игроков в Персидском заливе.

Главным союзником США в этом регионе остается Саудовская Аравия. А ее злейший враг - Иран. Поэтому Соединенные Штаты могут быть уверены в том, что саудовцы поддержат создание антииранской коалиции. Этому будут способствовать и довольно тесные отношения между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и американским президентом Дональдом Трампом.

Дональд Трамп расторг соглашение об иранской ядерной программе

"Это можно описать как зависимые отношения, во всяком случае для саудовской стороны", - поясняет Себастиан Зонс. Саудовцы оснастили свою армию современным оружием из США. Поэтому они способны оказать поддержку Вашингтону не только в плане логистики, но и могут задействовать в рамках антииранской коалиции свои военно-морские и военно-воздушные силы.

ОАЭ могут поддержать США в коалиции против Ирана

При создании военной коалиции против Ирана Трамп может также рассчитывать на поддержку Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на то, что эмират Дубай в силу своих экономических интересов выбрал курс на прагматические отношения c Ираном, добавляет эксперт DGAP.

Американский вертолет сопровождает нефтяной танкер в Персидском заливе (фото из архива)

При этом он подчеркивает, что доминирующую роль в ОАЭ с некоторых пор начал играть Абу-Даби, и указывает на влияние наследного принца Мухаммеда бен Зайида, который де-факто является правителем ОАЭ. "Он очень сильно влияет на политический курс Объединенных Арабских Эмиратов, который стал более конфронтационным и интервенционистским в отношении Ирана. ОАЭ вместе с Саудовской Аравией видят себя в первых рядах антииранских сил в регионе", - считает немецкий эксперт.

Войдет ли в антииранскую коалицию Катар

Президент Трамп считает, что в военную коалицию против Тегерана должен войти и Катар. На днях хозяин Белого дома встречался в Вашингтоне с шейхом Тамим бен Хамадом Аль Тани, которого называет своим другом. Катар только что согласился закупить у США партию оружия и несколько "Боингов". Он также намерен построить НПЗ на юге Соединенных Штатов.

Еще в 2017 году отношения между Вашингтоном и Дохой были совсем иные. Тогда США поддерживали Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны региона, разорвавшие дипотношения с Катаром, прекратившие с ним воздушное сообщение и закрывшие совместные границы с этим эмиратом. "Катар, к сожалению, на протяжении многих лет финансирует международный терроризм. И это происходит на очень высоком уровне", - заявлял тогда Дональд Трамп.

Встреча Дональда Трампа с шейхом Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Кроме того, Катар попал в немилость к США и из-за его тесных контактов с Ираном. Но сейчас Трамп кардинально изменил свою позицию в отношении Катара. "Самая важная военная база США в регионе расположена в Катаре", - констатирует Себастиан Зонс. Сейчас, когда напряжение в отношениях Ирана и США усилилось, Катар имеет для США очень важное значение из-за логистики.

Помимо этого, он замешан во всех конфликтах в регионе. Доха финансово поддерживает палестинцев в секторе Газа. Без этой помощи резко выросла бы опасность войны, в том числе и для Израиля. Власти Катара оказывают и гораздо большее, нежели другие страны Персидского залива, влияние на радикальное исламское движение "Талибан" в Афганистане. Все это происходит на фоне убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги и бегства из ОАЭ дубайской принцессы Хайи, что существенно подпортило имидж двух этих стран. Дональд Трамп это понимает.

США не хотят в одиночку оплачивать расходы на военную операцию против Ирана

Антииранская коалиция была бы для Катара чем-то амбивалентным, продолжает Зонс. С одной стороны, Доха рада тому, что ее принимают в Вашингтоне. С другой - это означает укрепление собственной позиции на международном уровне. Кроме того, это демонстрирует, что блокада Катара со стороны ОАЭ и Саудовской Аравии не была успешной, и Доха по-прежнему является важным региональным и международным игроком.

Катар всегда старался сохранить баланс между самыми влиятельными игроками в регионе - Саудовской Аравией и Ираном. "Вообще в Дохе намерены следовать этому курсу и дальше. Катар будет пытаться сохранять дистанцию, но и не противиться предложению о создании военной коалиции против Ирана", - прогнозирует немецкий эксперт.

Он вполне может себе представить, что Катар воспользуется нынешней ситуацией, чтобы убедить США повлиять на ОАЭ и Саудовскую Аравию с целью отмены его блокады. Если в Вашингтоне захотят видеть в союзниках Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ должны будут с этим смириться. "Хотя бы для того, чтобы не навредить отношениям с США", - уверен Зонс.

Американский госсекретарь Майк Помпео говорит о 20 возможных партнерах по антииранской военной коалиции. Среди них, кроме трех вышеупомянутых крупных игроков в регионе, могут быть также Бахрейн, Кувейт и Оман. По мнению Себастиана Зонса, Бахрейн может последовать примеру Саудовской Аравии, от которой экономически зависим и фактически не в состоянии проводить самостоятельную внешнюю политику. А вот Кувейт и Оман могут дистанцироваться от участия в антииранской коалиции.

"Это маленькие государства, которые, как и Катар, стремятся балансировать (между крупными игроками. - Ред.). У них нет сильной армии и устойчивой экономики", - поясняет эксперт. Но они не станут бойкотировать этот проект или препятствовать ему, полагает Зонс. А США важно заручиться поддержкой как можно большего числа стран Персидского залива, чтобы не нести в одиночку все расходы, связанные с миссией по охране морских путей. Это подтвердил и генерал Данфорд, отметивший, что этот аспект чрезвычайно важен для Дональда Трампа.

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