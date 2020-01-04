 Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетным ударам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.02.2020

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Мир

Военная база коалиции США в Ираке подверглась ракетным ударам

Ракеты ударили по базе в Ираке, где находятся войска операции "Непоколебимая решимость". Жертв нет, сообщила коалиция во главе с США.

Солдаты США в Ираке (январь 2020 года)

Солдаты США в Ираке (январь 2020 года)

В Ираке подверглась ракетной атаке одна из военных баз возглавляемой США коалиции, борющейся против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Контекст

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Эскалация конфликта между США и Ираном, вызванная убийством иранского генерала в Багдаде, может охватить весь регион. Однако в первую очередь она затронет Ирак. (03.01.2020)

"Малые ракеты ударили по базе в Ираке в международной зоне, где размещены войска операции "Непоколебимая решимость", - написал в Twitter представитель коалиции полковник Майлс Каггинс. По его словам, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 февраля, в 3.24 по местному времени, жертв не было.

Ранее сообщалось, что в ту же ночь несколько ракет взорвались в районе посольства США в Багдаде. Американские военные базы оказывались под ударом в Ираке в январе нынешнего года - после убийства Соединенными Штатами генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

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    Автор: Наталья Позднякова


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